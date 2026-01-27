【叡啓大学】本学学生2組が「第４回せとうちビジネスコンテスト」にファイナリストとして出場します

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）４年生の前田脩人さんと３年生の青木一真さんが、2026年２月８日（日）に開催される「第4回せとうちビジネスコンテスト(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000131502.html)」本選に出場することが決まりました！

同コンテストは、瀬戸内地域の課題解決や活性化につながるビジネスプランを募集し、その実現を応援するコンテストで、全国から届いた36チームのエントリーから選ばれたファイナリスト10組として本選出場者が決まりました。

前田 脩人さん（任意団体 into）不登校向け島留学プラン in 江田島

青木一真さん（チーム餅兵衛）個人や企業の習慣化をサポートするツール

また、「２年前から憧れだったセトビジがintoがこれから本格的に瀬戸内で挑戦するにあたってセトビジで飛躍したいと考えたことです。叡啓大学で見つけた様々な気づきの結晶を発表できたらと思っております。」と意気込みを語っています。

ファイナリスト決定・本選への出場、本当におめでとうございます！

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/538_1_57fb399995c98ff5c0045b507a936218.jpg?v=202601271021 ]

第4回 せとうちビジネスコンテスト

日時：2026年2月8日（日）13:30～17:00

会場：エストパルク（広島県民文化センターふくやま）広島県福山市東桜町1-21

観覧：無料（事前申込制）

表彰：最優秀賞／優秀賞／審査員特別賞／オーディエンス賞

企画運営：第4回せとうちビジネスコンテスト実行委員会

主催：一般社団法人スタイリィ

共催：福山市

後援：経済産業省・広島県

特別協力：ソフトバンク株式会社

せとうちビジネスコンテスト公式サイト(https://setobiji.com/)

4年前田さん、3年青木さんが「第４回せとうちビジネスコンテスト」にファイナリストとして出場します - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/11361/)

