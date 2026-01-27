北海道発・冬季限定スイーツ「SNOWS」2月4日(水)～雪と氷の祭典『2026さっぽろ雪まつり』大通会場に出店。代表商品の「スノーサンド」期間限定缶やミルクバター飴「雪ひとつ」を販売

北海道コンフェクトグループ株式会社

冬の訪れとともにやってくる、北海道発・冬季限定スイーツ「ＳＮＯＷＳ」は、2026年2月4日（水）～2月11日（水・祝）の期間、北海道札幌市で開催される札幌の冬を美しく彩る祭典『2026さっぽろ雪まつり』大通会場4丁目に出店いたします。

『さっぽろ雪まつり』は1950年に始まり、世界中から多くの観光客が訪れる、札幌を代表する冬の一大イベントです。約1.5キロメートルにわたる大通公園には、大小さまざまな雪像が立ち並び、毎年多くの来場者を魅了しています。

ＳＮＯＷＳは、北海道で誕生し、素材へのこだわりから冬季限定のお菓子です。地元・北海道の冬を象徴するイベントである「さっぽろ雪まつり」への出店を通して、道内のお客様はもちろん、国内外から訪れる多くの方々に、北海道の魅力と冬ならではの味わいをお届けしたいと考えています。

今冬で6シーズン目を迎えるＳＮＯＷＳは、オンラインショップでは販売開始から数分で完売する商品が続出し、新千歳空港では開店前から行列ができるなど、毎年この季節を心待ちにしてくださる多くのお客様にご支持をいただいています。

『さっぽろ雪まつり』開催期間中は、ＳＮＯＷＳの代表商品である生チョコレートサンドクッキー「スノーサンド」の雪まつり期間限定パッケージをはじめ、まろやかな白いくちどけが特長のミルクバター飴「雪ひとつ」をご用意いたします。

この時期にしか味わえないＳＮＯＷＳのお菓子と、札幌の冬を代表する雪と氷の祭典『さっぽろ雪まつり』。

北海道の冬ならではの特別なひとときを、ぜひ会場でお楽しみください。

ＳＮＯＷＳ「 2026さっぽろ雪まつり」POP UP STORE店舗概要

●期間：2026年2月4日(水)～2月11日(水・祝)

●営業時間：10:00～

※お菓子がなくなり次第終了となる場合がございます

●会場：『2026さっぽろ雪まつり』https://www.snowfes.com/

●場所：大通公園4丁目会場STV広場（〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 4丁目）

ＳＮＯＷＳ『2026さっぽろ雪まつり』販売商品

累計販売2,000万枚突破！ 北海道で作られる冬の風味豊かで濃厚な放牧牛乳を使用した、新食感の生チョコレートサンドクッキー「スノーサンド」

直火でひとつひとつ挟み焼きしているラングドシャの香ばしいカリカリ感と、生チョコレートのなめらかさの両方を実現した、ＳＮＯＷＳを代表とする生チョコレートサンドクッキー。濃厚でコクのある冬の放牧牛乳を使って仕上げた生チョコレートは、ミルクの風味が感じられるリッチな味わいが特徴です。

さっぽろ雪まつりでは、ＳＮＯＷＳを象徴する空の青色と雪山の白のコントラストが印象的なデザインの期間限定缶が登場いたします。

●商品内容・価格：雪まつり期間限定缶

・スノーサンド白と黒2個入（白1個＋黒1個）期間限定缶 700円（税込）

・スノーサンド白と黒6個入（白3個＋黒3個）期間限定缶 2,050円（税込）

※白＝生ホワイトチョコレート、黒＝生チョコレート

スノーサンドのこだわり

■今までにない新たな食感

冬の放牧牛乳を使って仕上げた生チョコレートは、ミルクの風味が感じられるリッチな味わいが特徴。口に入れるととろ～りなめらかにとろけて、優しい甘さが口いっぱいに広がります。

■長年、研究を重ねた“挟み焼き”

熱した鉄板で挟み焼きすることで生まれるラングドシャの香ばしいカリカリ感と生チョコレートのなめらかさの両方を実現した、生チョコレートサンドクッキー。

直火でラングドシャをひとつひとつ焼いているため、焼き色に個体差がありますが、手作りならではの特徴です。そっと包み込むような形状は、サンドしたやわらかい生チョコレートがこぼれないようにするためです。

■原材料へのこだわり

自社で運営する放牧酪農の牛乳、北海道産のバター、小麦粉、砂糖など、こだわりの素材をつかっています。放牧酪農の健やかな牛たちから搾られる牛乳は、寒い冬に脂肪分が高く濃厚なコクがあり、チョコレートに深い味わいを加えています。

まろやかな白いくちどけのミルクバター飴「雪ひとつ」

北海道土産の定番「バター飴」が、冬の放牧牛乳によって新登場。濃厚で旨みたっぷりとなる冬に搾った放牧牛乳をたっぷり入れた、芳醇なバターが溶け合うミルクバター飴。飴にまとった全脂粉乳がミルクの風味を一層引き立て、まろやかな味わいです。

バター飴を象徴するフェルトのパッケージもポイントです。

●商品内容・価格：100g 540円（税込）

おいしさのこだわり《放牧牛乳》

ＳＮＯＷＳのお菓子は、北海道日高町にある直営の放牧酪農場で搾った牛乳などを使用し、北海道の原材料にこだわったお菓子づくりが特徴です。

スノーサンドに使用している生チョコレートは、冬の寒さにより脂肪分をたっぷりと蓄えた放牧酪農牛乳を使用することで、濃厚なコクが生まれ、チョコレートが深い味わいとなります。

北海道新冠町にある平飼い養鶏場では、鶏の飼料に自社グループの菓子製造で出る菓子くずを少し加えることで、風味豊かな美味しい卵になりました。さらに、その鶏の糞をたい肥にし、放牧酪農牧場の牧草の肥料にすることで 草が育ち、牛が食べて、牛からいい牛乳が搾れ、お菓子になります。

再活用・循環させることで、材料が無駄にならないように取り組んでいます。

パッケージ・デザインへのこだわり

ＳＮＯＷＳは、パッケージデザインにもブランドのこだわりが込められています。

雪や山を想起させ、どこか懐かしさを感じさせるパッケージには、“山の版画家”大谷一良さんの作品を使用しています。

冬に北海道からやってくるブランドとして、北海道の冬を象徴するイメージを探す中で大谷さんの作品に出会い、その世界観に共鳴しパッケージに採用させていただきました。

ブランド誕生以来、ＳＮＯＷＳは大谷さんの作品とともに歩みながら、北海道の冬の情景を映し出し、パッケージからショップ空間までブランド全体にその世界観を息づかせています。

ブランド情報

北海道発・冬季限定のお菓子。ラングドシャクッキーのカリカリ感と、冬の放牧牛乳の美味しさを最大限に生かした生チョコレートのなめらかさの両方を実現した“スノーサンド”、生クリームを生チョコレートで包んだ生トリュフチョコレート “スノーボール” 、リッチで濃厚なトリプルチョコレートチップス“スノーチップス”など北海道発の特別なスイーツをラインナップ。

■ブランド名：ＳＮＯＷＳ

■販売期間：冬季限定（2025年11月1日～ 2026年4月末）

■販売店舗：

・ＳＮＯＷＳ公式オンラインショップ（＊LINE お友だち登録により、ＳＮＯＷＳ公式オンラインショップでもご購入いただけます）

・新千歳空港内4店舗（ANA FESTA 千歳ロビー店／JAL PLAZA 新千歳空港出発ロビー店／スカイショップ小笠原／スノーショップ出発売店）

■公式サイト： https://snows-winter.com

■公式SNSアカウント

Instagram ：@snows_jp (https://www.instagram.com/snows_jp/)

LINE ：@snows_jp (https://lin.ee/jCQFqnu)