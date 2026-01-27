ËÜÆü³«Ëë¡ª¡¡ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û³«´Û100¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó³¨²è¡¡ËÌ²¤¤Î¸÷¡¢Æü¾ï¤Î¤«¤¬¤ä¤¡×
¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û³«´Û100¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó³¨²è¡¡ËÌ²¤¤Î¸÷¡¢Æü¾ï¤Î¤«¤¬¤ä¤¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Ìó80ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤Ç19À¤µªËö¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈþ½Ñ²«¶â´ü¤Ø¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ëÆüËÜ½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¤Î³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢26Æü¤ËÊóÆ»ÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û Å¸Í÷²ñÉôÌç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥Ñー¥ë¡¦¥Øー¥É¥¹¥È¥¥¥ë¥à»á¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦³§Àî ÌÀ»á¡Ê¥ß¥Ê ¥Ú¥ë¥Û¥Í¥ó¡Ë¤¬Íè¾ì¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ë¤ÆÅ¸Í÷²ñ¡ÖDESIGN = MEMORY:Akira Minagawa & mina perhonen¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³§Àî»á¤ÏÆ±¹ñ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¡Ë¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û Å¸Í÷²ñÉôÌç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Ñー¥ë¡¦¥Øー¥É¥¹¥È¥¥¥ë¥à»á¡¡±¦¡Ë³§Àî ÌÀ»á¡Ê¥ß¥Ê ¥Ú¥ë¥Û¥Í¥ó ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ë
³§Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö19À¤µª¤«¤é20À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÎÊë¤é¤·¤äÉ÷·Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¸÷¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î²è²È¤¿¤Á¤Î·Ý½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§ÍÍ¡¢¤´Í§¿Í¤È¤´°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï100¡ó¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡ª¡¡¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸·¤·¤¯¤âË¤«¤Ê¼«Á³¤ä¡¢Æü¾ï¤Ø¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬ºîÉÊ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Á³¡×¡Ö¸÷¡×¡ÖÆü¾ï¤Î¤«¤¬¤ä¤¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÊÊë¤é¤·¤Î¥ëー¥Ä¤òºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ³§Àî»á¤¬¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Àー¥é¥Ê¥Ûー¥¹¤Ë³¨ÉÕ¤±¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³§Àî»á¤¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿¥Àー¥é¥Ê¥Ûー¥¹¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡¢¥ß¥Ê ¥Ú¥ë¥Û¥Í¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢ËÜÅ¸ÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê2·îÃæ½Ü¤è¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡Ë¡£
³§Àî ÌÀ ³¨ÉÕ¤±¥Àー¥é¥Ê¥Ûー¥¹ fred
Åìµþ²ñ¾ì¤Î¥Àー¥é¥Ê¥Ûー¥¹
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¡Ö¹¬¤»¤ò±¿¤ÖÇÏ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¢¥Àー¥é¥Ê¥Ûー¥¹¡£º£²ó¡¢³§Àî»á¤¬³¨ÉÕ¤±¤·¤¿¥Àー¥é¥Ê¥Ûー¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öfred(¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢fred¤¬Å¸Í÷²ñ²ñ¾ì½Ð¸ý¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁªÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://l-tike.com/bw-ticket/exhibition/swedishpainting2026-tokyo-dalahast/)
¢¨Åìµþ¤ª¤è¤Ó»³¸ý²ñ¾ì¤Î¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó³¨²èÅ¸¡ß¥ß¥Ê ¥Ú¥ë¥Û¥Í¥óÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥° fred
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¸ì¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Öfred¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢³§Àî»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥Àー¥é¥Ê¥Ûー¥¹¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ËÜÅ¸¸ÂÄê¤ÎÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥°¡£»É½«¤Ç»Ü¤µ¤ì¤¿Ä³¡¹¤Î¥Þー¥¯¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£²·îÃæ½Ü¤è¤ê¡¢Åìµþ²ñ¾ìÆâ¤ÎÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£
¢¨ÈÎÇä³«»ÏÆü¤ÏËÜ¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£»³¸ý¤ª¤è¤Ó°¦ÃÎ²ñ¾ì¤Ç¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡£
¥«¥éー¡§¥Þ¥¹¥¿ー¥É¡¢¥Ö¥ëー¥°¥ìー¤Î2¿§
¥µ¥¤¥º¡§Ìó36cm¥¿¥Æ¡¢Ìó30.5cm¥è¥³¡¢Ìó5cm¥Þ¥Á¡¢»ý¤Á¼ê¤â´Þ¤á¤ÆÌó50cm
²Á³Ê¡§\4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ØÆþÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥É¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥ëー¥°¥ìー¤Î¤É¤Á¤é¤«1ÅÀ
¢¨´°Çä¾ðÊó¤ÏÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°X¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸Í÷²ñ³µÍ×¡Û
¥èー¥í¥Ã¥ÑËÌÉô¡¢¥¹¥«¥ó¥Ç¥£¥Ê¥ô¥£¥¢È¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ñ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡£ËÜÅ¸¤Ï¶áÇ¯À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈþ½Ñ²«¶â´ü¤Î³¨²è¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î·Ý½Ñ²È¤¿¤Á¤¬1880Ç¯º¢¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³Ø¤Ó»Ï¤á¡¢¿Í´Ö¤ä¼«Á³¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¥ì¥¢¥ê¥¹¥à¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤ä¤¬¤Æ¸Î¶¿¤Øµ¢¤ë¤È¡¢¼«¹ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¯¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤é¤·¤¤·Ý½Ñ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¤á¤¶¤·¡¢¼«Á³¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¡¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆü¾ï¤Ë¤Ò¤½¤àµ±¤¤ò¡¢¿ÆÌ©¤Ç¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¸½¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ï¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢19À¤µªËö¤«¤é20À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê³¨²è¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤È¶¦¤ËË¤«¤ËÀ¸¤¤ëËÌ²¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û³«´Û100¼þÇ¯µÇ° ¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó³¨²è¡¡ËÌ²¤¤Î¸÷¡¢Æü¾ï¤Î¤«¤¬¤ä¤
²ñ´ü¡§2026Ç¯ 1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û ´ë²èÅ¸¼¨¼¼
µÙ¼¼Æü¡§·îÍËÆü¡¢2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë ¢¨¤¿¤À¤·¡¢2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï³«¼¼
³«¼¼»þ´Ö¡§9¡§30～17¡§30¡¢¶âÍËÆü¤Ï20¡§00¤Þ¤Ç¡ÊÆþ¼¼¤ÏÊÄ¼¼¤Î30 Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¼çºÅ¡§ÅìµþÅÔÈþ½Ñ´Û¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔÎò»ËÊ¸²½ºâÃÄ¡Ë¡¢NHK¡¢NHK¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢Åìµþ¿·Ê¹
¶¨»¿¡§DNPÂçÆüËÜ°õºþ ¸å±ç¡§¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÂç»È´Û ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û
¶¨ÎÏ¡§Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡¢¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶ ¥«ー¥´ AG ´ë²è¶¨ÎÏ¡§S2
´ÑÍ÷ÎÁ¡§°ìÈÌ2,300±ß¡Ê2,100±ß¡Ë¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸1,300±ß¡Ê1,100±ß¡Ë¡¢65ºÐ°Ê¾å1,600±ß¡Ê1,400±ß¡Ë18ºÐ°Ê²¼¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁ
¢¨¶â³Û¤ÏÀÇ¹þ
¢¨¡Ê ¡ËÆâ¤ÏÁ°ÇäÎÁ¶â ¢¨¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¡¦°¦¤Î¼êÄ¢¡¦ÎÅ°é¼êÄ¢¡¦Àº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡¦ÈïÇú¼Ô·ò¹¯¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È¤½¤ÎÉÕÅº¤¤¤ÎÊý¡Ê1Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë¤ÏÌµÎÁ
¢¨18ºÐ°Ê²¼¡¢¹â¹»À¸¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¢65 ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡¢³Æ¼ï¤ª¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¤Î¤ß¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÏÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§050-5541-8600¡Ê¥Ï¥íー¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
¢¨²ñ´ü¡¦³«¼¼»þ´Ö¡¦µÙ¼¼ÆüÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://swedishpainting2026.jp
Å¸Í÷²ñ¸ø¼°X¡¦Instagram¡§@swedish2026
¡Ú½ä²ó¾ðÊó¡Û
»³¸ý¸©Î©Èþ½Ñ´Û 2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
°¦ÃÎ¸©Èþ½Ñ´Û 2026Ç¯ 7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ËÜÅ¸¤Ï¡ÖÆüËÜ¡¦¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÊ¸²½²Ê³Ø¸òÎ®Ç¯2026¡¿The Swedish Embassy Year of Cultural and ScientificCooperation in Japan 2026¡×¤Î»ö¶È¤Ç¤¹¡£