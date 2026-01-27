アナタも審査員！焼き芋屋NO.1を狙う18店舗の全焼き芋を一度に食べ比べできる超貴重な体験！年に一度、ここでしかできない『焼き芋食べ比べ審査員』を今年も開催します！

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）は、来たる2026年2月11日（水・祝）～15日（日）までの5日間、幕張メッセ・ホール3にて開催する「冬のさつまいも博2026」におきまして、事前の厳しい審査を勝ち抜いた18店舗がこの日のためにこだわり抜いた渾身の焼き芋で頂点を競う「全国やきいもグランプリ2026」を、実施いたします。中でも注目の「焼き芋 全18芋食べ比べ審査」についてご紹介いたします。

焼き芋屋の頂点を決める真剣勝負！

“焼き芋屋NO.1”の栄冠をめぐり、毎年熱戦が繰り広げられる「全国やきいもグランプリ」。前回の「日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo」の初戴冠を経て、六回目を迎える今回は、果たしてどのお店がNO.1の栄冠に輝くのか。開催場所を幕張メッセに移し、初のグランプリ。注目の結果発表は2月15日（日）16時から会場内メインステージにて。お楽しみに！

審査の参加方法は二種類。一つ目は来場者全員参加の「一般投票」。

「全国やきいもグランプリ」への投票は、二種類の方法で参加いただけます。一つ目が来場者全員参加できる「一般投票」。入場受付時にお渡しする投票用コインを使い、一人一票、お好きなお店に投票できます。グランプリ参加店舗でお好きな焼き芋を購入し、美味しかったお店に投票してください！

二つ目が店名、品種名を隠したブラインドで行う「焼き芋 全18芋食べ比べ審査」！

焼き芋ファンの皆様から好評をいただいている「食べ比べ審査」を今回も実施いたします。一般審査とは別に、それぞれが30票の投票権を持ち、全焼き芋を食味したうえで好きな店舗に好きな配点で投票を行います。店名、品種名を隠した状態の焼き芋と向き合い、味わいながら審査する様子は、楽しみを超えて真剣そのもの。そのみなさんの熱量が、今回もグランプリの結果に大きく影響します！

「焼き芋 全18芋食べ比べ審査チケット」好評販売中！

2月2日までは先行特別価格で販売中！

https://www.c-value.jp/projects/risin002



2月3日以降は一般販売を行います。

https://imohaku.com/2026winter/

予定販売数は残りわずかです！お急ぎください。

「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！

登場する300品以上の全メニューも公開しています！

冬のさつまいも博公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/

【全国やきいもグランプリ 出店店舗】

&potato(R)

OIMOcafe

sweet＆healthy SAZANKA

THE IMOMITSU

おいもや 農家の台所(東京都羽村市)

大牟田・由布院はにぽて

尾張芋屋 芋吉

倉敷芋屋 蜜の月

小江戸川越 芋福堂

五島商店 佐藤の芋屋

千葉芋屋 芝山農園

超蜜やきいもpukupuku

壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)

壺焼き芋 なべちゃん

日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo

ふるさと工房

蜜芋処～えんむすび～

焼き芋スイーツ ほっこり芋

（順不同）

-グランプリ殿堂入り店舗-

神戸芋屋 志のもと（全国やきいもグランプリ 投票対象外）

【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】

BUTTER CREPE LAB.

N4.5

芋ばっかりの専門店IMOBAKKA

うなぎいもストア

おいも日和

薩摩芋・干し芋生産 照沼

日曜市のいも天

パイ専門店 pie,guruguru

干しの屋ポップアップストア

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ

浪漫焼き芋 芋の巣

Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）

（順不同）

一般入場券・先行入場券も好評販売中！

は「さつまいも博」ホームページへアクセスし、お求めください！

▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/#ticket

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

公式HP : https://imohaku.com/2026winter/

公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/

公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku

公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka

