【開催報告】移住者×出身者が語るホンネ。広島県福山市にフォーカスした第5回「地域の仕事“ホンネ”サロン」を開催しました！

地域活性化事業を展開する株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下「FLN」）は、運営する移住・地域に関わるWebメディア「Nativ.media（ネイティブメディア）」において、2026年1月22日（木）、広島県福山市をテーマにしたオンラインイベント『地域の仕事“ホンネ”サロン 第5回』を開催いたしました。当日は約90名の申し込みがあり、移住検討層のリアルな不安や期待に応える活発な意見交換が行われました。

■ 開催の背景と目的

「地域の仕事“ホンネ”サロン」は、移住希望者が抱く「仕事」「生活」「人間関係」といった、綺麗事だけではない“ホンネ”の部分を深掘りするトークイベントです。

第5回目となる今回は、広島県福山市で活躍するゲストとして移住者、地元民それぞれを招き、都市の利便性と豊かな自然が調和する福山市での「働き方」と「暮らしのリアル」をテーマに開催しました。

▽アーカイブ動画はこちら

https://youtu.be/9d_KH1tCOPs?si=gNjf-a5dl1-HTNG3

■ 当日の様子とアンケート結果

イベントでは、福山市に住む4名から市内の産業や市の制度などが紹介されたほか、ゲストによる実体験に基づいたトークセッションが展開されました。参加者からはチャットを通じて、具体的な仕事の探し方や生活コスト、地域コミュニティへの入り方など、多くの質問が寄せられました。

【コンテンツ内容】[表: https://prtimes.jp/data/corp/58260/table/453_1_1d34e027f87553e62db2056cf6edec78.jpg?v=202601271021 ]【事後アンケート結果（一部抜粋）】- 福山市への関心の変化：

参加者の多くが「興味のある地域の一つになった」「候補の一つに加えたくなった」と回答。イベントを通じて福山市の魅力が具体的に伝わったことが伺えます。

- 地方移住に対する不安：

「仕事・収入面」「住居選び」「人間関係・地域コミュニティ」が上位に。依然としてハード面・ソフト面両方の不安が高い傾向にあります。

- 参加者の属性：

20代から60代まで幅広い層が参加。特に関東・関西といった都市部からの関心が高く、具体的な検討を始めている層から、将来の選択肢として考え始めた層まで多様な参加者が集まりました。

■ 参加者からの声（自由回答より）

「移住先として検討する選択肢のひとつになった」（20代・大阪府）

「移住先の自宅から歩ける範囲での街暮らしの紹介がもっと見たい」（50代・千葉県）

「現地で住まい（空き家）や就職先の相談に乗ってくれる人の情報がありがたい」（50代・長野県）

■ 今後の展望

「Nativ.media」および「地域の仕事“ホンネ”サロン」では、今後も関係人口潜在層や移住検討者が最も知りたい情報をさまざまな視点から取り上げ、地域と都市部人材を繋ぐ場を提供してまいります。次回以降も、参加者の疑問や不安（仕事・住まい・人間関係）を解消できるような、より踏み込んだコンテンツを企画してまいります。

【次回開催予定】

名称： 地域の仕事“ホンネ”サロン～多貴商運×ZEN大学～

テーマ：地域企業と学生が連携する物流DX・業務改善をテーマにした社会体験プログラム

開催日時： 2026年2月5日（木）18:00～19:30

形式： Zoomによるオンライン配信

登壇者： 関連企業代表、ZEN大学担当者、Nativ.media編集部

