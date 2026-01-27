【RORRY】冬のお出かけに、やさしい安心感を。スマイルセールで人気の充電アイテムが最大50％OFFに
冷たい空気に、少しずつ冬の気配を感じるこの頃。
外出の時間も、自分らしく心地よく過ごしたい──そんな想いが高まる季節です。
女性に寄り添うスタイリッシュ充電ブランド RORRY（ロリー） は、2026年1月27日（火）9:00～2月2日（月）23:59 の期間、Amazon スマイルセールに参加いたします。
期間中は、日々の暮らしにそっと寄り添うRORRYの人気充電アイテムが、最大50％OFFの特別価格で登場。
通勤やお出かけ、旅先でのひととき、カフェで過ごす時間やおうち時間まで、冬のさまざまなシーンをやさしく支えてくれます。
この季節ならではの安心感を、お気に入りの充電アイテムとともに、ぜひ手に取ってみてください。
詳しい製品情報はこちら(https://t.co/L1Jo8YJaya)。
■ セール概要
■ 期間
2026年1月27日（火）9:00～2月2日（月）23:59
■ 割引内容
最大 50%OFF の特別価格でご提供（今年もっともお得な期間です）
■ 対象ストア
RORRY 公式 Amazon ストア(https://amzn.to/3KbXrLg)
■ ご案内
商品名をタップしていただくと、各商品の販売ページをご覧いただけます。
■ 注目アイテムラインナップ１. カラビナ付き ＋ Apple Watch 充電対応（SNSでも話題のD2シリーズ）
指にかけて持ちやすく、さっと使えるカラビナ付きデザイン。
落としにくく、外出先でも安心して持ち歩けます。
動画視聴中や移動中でも使いやすく、デイリー使いはもちろん、旅行や推し活など、さまざまなシーンで活躍する人気シリーズです。
対象製品：
D2-2500(https://amzn.to/4oRgVEn) / D2-5000(https://amzn.to/4pj335p) / D2-10000(https://amzn.to/4r44yGh) / D2-20000(https://amzn.to/488fDO8)
T1-5000(https://amzn.to/4iaL7rq)/T1-10000(https://amzn.to/4qD9K2T)（カラビナ付き・Apple Watch 非対応）
特徴：
カラビナ付きで、より軽やかに持ち歩けるデザイン。
バッグやベルトにさっと取り付けられ、外出時もスマートに使えます。
Apple Watchと同時に充電できる安心感。
（※T1-5000／T1-10000は非対応）
「もう充電切れを気にしなくていい」──そんなほっとする使い心地を、日常に。
気分に合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。
やさしい色味が多く、特に女性ユーザーから高い支持を集めています。
D2-2500
D2-5000
D2-10000
T1-5000
T1-10000
D2-20000
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/141_1_56c61d28921707e8b09535a90e598441.jpg?v=202601271021 ]
２. コネクター一体型・軽量ミニサイズ（D5シリーズ）
外出や通勤時にうれしい、軽やかな持ち心地とすぐに使える手軽さ。
バッグに入れてもかさばらず、必要なときにさっと取り出して充電できます。
移動の多い毎日にも自然になじみ、日常を少し快適にしてくれるミニサイズモデルです。
対象製品： D5-10000(https://amzn.to/3JXQmOy)/D5-5000 TYPE-C(https://amzn.to/486FENM)/D5-5000 Lightning(https://amzn.to/4peIYx4)
D5-10000 10%クーポンコード：RORRYD52
特徴：
スマートフォンにそのまま直挿しできる、シンプルな使いやすさ。
ケーブルを探す手間がなく、外出先でもすぐに充電できます。
ケーブル不要で、片手ですっと完結。
移動中やカフェでも、動作を邪魔せずスマートに使える手軽さが魅力です。
口紅のように小さく、ミニ財布にも収まるサイズ感。
小さめバッグの日でもかさばらず、身軽に持ち歩けます。
D5-10000
D5-10000
D5-5000 TYPE-C
D5-5000 Lightning
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/141_2_a9dbde8501e6bc4f025cf49f027678ba.jpg?v=202601271021 ]
３. ワイヤレス充電シリーズ（スタンド一体型／リング付き／超薄型）
ケーブルなしで、スマートフォンを
「置くだけ」「乗せるだけ」で充電できるワイヤレスシリーズ。
スタンド一体型やリング付きモデル、超薄型タイプなど、
ライフスタイルに合わせて選べるラインアップがそろっています。
在宅ワークや寝室、デスクまわりでも使いやすく、
空間になじみながら、日常にすっと溶け込むアイテムです。
対象製品：
三合一 × 充電ドック付：M3(https://amzn.to/43AmJJO)/M4(https://amzn.to/3LN6XFm)/M5/D17(https://amzn.to/4pjnjDX)/M8(https://amzn.to/49oqMMV)
リング付きワイヤレスモデル：P1(https://amzn.to/4r7EPgc)/D13(https://amzn.to/4pmdlSu)
超薄型ワイヤレス：D14(https://amzn.to/4p9qJd3)
特徴：
iPhone・Apple Watch・AirPodsをまとめてワイヤレス充電。
複数のデバイスを一度に充電できるため、忙しい日でも手間なく使えます。
指リング付きモデルは、動画視聴や写真撮影時も安定した持ち心地。
外出先でも自宅でも、手元の自由度がぐっと高まります。
デスクに置くだけで充電が完結し、ケーブルまわりもすっきり。
在宅ワークや就寝前の充電もストレスなく行え、空間をきれいに保てるのも嬉しいポイントです。
M3（10000mAh）
M4（5000mAh）
M5（10000mAh）
P1（10000mAh）
D13（5000mAh）
D14（5000mAh）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/141_3_8ff69a57a417fd81ddb23b3c26e0cc58.jpg?v=202601271021 ]
４. 巻き取り式ケーブル内蔵 × 高出力
ケーブルを持ち歩く手間を省き、職場や出張先でもスマートに使える巻き取り式モデル。
バッグの中が散らかりにくく、必要なときにすぐ使える安心感が魅力です。
対象製品： H1(https://amzn.to/43Ebj7I)/H4(https://amzn.to/3K4Bg9O)
特徴：
巻き取り式で、ポーチの中がすっきり。
ケーブルがからまるストレスから解放され、身軽に持ち運べます。
高出力で、iPadや一部のMacBook Airにも対応。
仕事用デバイスの充電にも使え、外出時の心強い相棒に。
iPhoneユーザーや社会人から支持される便利モデル。
「必要なものがひとつにまとまる」使いやすさが好評です。
H1
H4
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/141_4_d643989e6ee58ae81e4887352264d8e1.jpg?v=202601271021 ]
５. ACプラグ付き コンパクトシリーズ
コンセントに直接挿して、すぐに使えるACプラグ一体型モデル。
出張や旅行の荷物をぐっとミニマルにできることから、
ビジネスシーンはもちろん、旅を楽しむユーザーからも支持されているシリーズです。
対象製品： CB02-C(https://amzn.to/4a4EFjv)/CB02-Lightning(https://amzn.to/4i6oioy)/CB06(https://amzn.to/4rbDGEj)
特徴：
ケーブル一体型で、「忘れた…」をゼロに。
慌ただしい朝でも、これひとつ持てば安心。
ホテルでも自宅でも、すぐに使えます。
ホテルやカフェでも、スマートに充電。
コンセントに直接挿すだけなので、デスクまわりやベッドサイドでも邪魔にならず、すっきり。
海外出張や旅行の心強い相棒にも。
変換プラグを用意すれば、海外のコンセントでもそのまま使用可能。
旅先でも“いつもの使い勝手”で充電できます。
CB06
CB02-C/CB02-Lightning
CB06
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/141_5_42f0f950049c7232546db321f3090396.jpg?v=202601271021 ]
６.3in1ワイヤレス充電器
「置くだけで整う」をテーマにした3in1ワイヤレスシリーズ。
仕事や家事、日々の暮らしの中に自然となじみ、
家具のように使えるガジェットとして、注目を集めています。
対象製品： A3Q(https://amzn.to/3XKodgV)/A3(https://amzn.to/48czHyP)/A4(https://amzn.to/3XCyFHg)/A7(https://amzn.to/47OEO9s)/A8(https://amzn.to/48fsbDs)/W27Q(https://amzn.to/484UWT1)
特徴：
iPhone・Apple Watch・AirPodsを同時にワイヤレス充電。
帰宅後にポンと置くだけで、3つのデバイスが一度に整う心地よさを感じられます。
スタンド型で、ビデオ通話やレシピ閲覧にも便利。
在宅ワークのデスクやキッチン横にも置きやすく、暮らしの動線をスムーズにしてくれます。
発熱を抑えた設計に、最大15Wの急速充電と静音駆動を両立。
夜間の充電も音が気にならず、
スマートフォンの熱を抑えながら安心して使えます。
Qi2対応モデルでは、実効15Wの高速ワイヤレス充電を実現。
待ち時間を大きく短縮し、朝の慌ただしい支度時間にも心強い存在です。
A8
A3Q/A3
A7
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/141_6_9b45d7537fba7d703cf7877a48184fa6.jpg?v=202601271021 ]
７. その他
この冬の手の冷え対策をやさしく支える、「持ち歩ける小さな暖房」のような充電式カイロ N1。
手先の冷えがつらい季節も、ポケットにそっと入れておくだけで、ほっとする温もりを届けてくれます。
対象製品： N1(https://amzn.to/43BU4UD)
※本製品はモバイルバッテリー機能を搭載していない、カイロ専用モデルです。
特徴：
10000mAhで、最長約10時間のロングバッテリー。
通勤・通学・外出先でも、ぬくもりが長く続き、安心して使えます。
4段階の温度設定 × 360°全面発熱構造。
手のひらだけでなく指先まで、包み込むようにやさしく温まり、冬の外歩きも快適に。
アルミ合金の上品な質感と、選べる5色展開。
ファッションに自然となじむデザインで、毎日持ち歩きたくなる仕上がりです。
ギフトにも嬉しいボックス仕様。
季節の贈り物やホリデーギフトにもぴったりです。
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/141_7_1c8a3e991cba5f4e1448c058e431631e.jpg?v=202601271021 ]
(※)通常価格および割引率は、株式会社RORRY公式サイトにおける2026年1月27日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。