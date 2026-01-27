1月27日は【求婚の日】「指輪ほしい派」は35%?「プロポーズ」に関するアンケート調査結果【女性2,279名回答/2026年1月実施】
株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「プロポーズ」に関するアンケートを2,279名（女性）に対して2026年1月22日に実施いたしました。
「プロポーズ」に関するアンケート調査結果サマリー
■Q1.現在のあなたの状況に近いものを教えてください。（n=2,279）
未婚：36.8%（838人）／既婚：63.2%（1,441人）
■Q2.未婚の方へ。プロポーズのとき、やっぱりダイヤの指輪はほしいですか？（n=838）
「ぜひほしい＋あったら嬉しい（ほしい派）」合計は35.4%でした。
※選択肢別の内訳、属性別の傾向（年代別など）の詳細はお問い合わせください。
【選択肢】
「ぜひほしい」
「あったら嬉しい」
「どちらでもいい」
「なくてもいい」
「分からない／考えたことがない」
■Q3.あなたにとって「理想のプロポーズ」はありますか？（n=2,279）
「特にこだわりはない」が最も多く、次いで「考えたことがない」が続きました。
※各選択肢の割合、属性別の傾向はお問い合わせください。
【選択肢】
「特にこだわりはない」
「考えたことがない」
「なんとなくイメージはある」
「はい、ある」
■Q4. Q3で「ある」「なんとなくある」と答えた方へ。差し支えなければ、どんなプロポーズが理想か教えてください。
理想のプロポーズは「ある／なんとなくイメージはある」と回答した方からは、自由回答でもさまざまな声が寄せられました。ここでは傾向が伝わるよう、ごく一部を抜粋して紹介します。
●王道のシチュエーションを望む声
夜景やレストランなど、いわゆる王道のシーンに言及する回答が見られました。
（例）「夜景の見える場所で」「指輪を渡してほしい」など
●シチュエーションより「言葉」を重視する声
演出よりも、「結婚してください」など、言葉で明確に伝えてほしいという回答もありました。
●フリー回答（抜粋）
「花束とリングを持った男性が立て膝で結婚してほしいと伝えるドラマのようなシチュエーション」
「桜満開の樹の下で、ひざまずいてプロポーズ」
「休日を一緒にすごし、幸せを感じているタイミングで「結婚しようね」と言われて、後日指輪など用意してから正式なプロポーズをされたい」
「百歳まで共に歩んで下さい」
※回答者属性、自由回答の原文（必要に応じて伏せ処理）、設問別の回答一覧、追加分析（属性別クロス集計等）についてご質問のある方は、データ利用目的を添えてinfo@iconit.jpまでご連絡ください。
※本リリースでは、自由回答は一部のみ掲載しています。
<本アンケートデータの活用事例>
プロポーズでダイヤモンドの婚約指輪は欲しい？女性に聞いた理想と希望
https://lumera-diamond.jp/media/713/
＜プロポーズに関するアンケート調査概要＞
調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施
実施時期：2026年1月22日
有効回答者数：2,279人（女性）
※設問「ダイヤの指輪はほしいですか？」は未婚者のみ回答（n=838）
※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります
※有効回答者数については、質問項目により異なります
