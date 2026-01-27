【無料オンラインセミナー】Excel＋XLSTATで始めるデータ分析「基本統計シリーズ」第1回を2月に開催

ユサコ株式会社

研究支援サービスを展開しているユサコ株式会社（本社：東京都港区東麻布2丁目17番12号 代表取締役：山川 真一）は、Excelを使ったデータ分析を基礎から学べる無料オンラインセミナー「Excel＋XLSTATで始めるデータ分析（基本統計シリーズ）」の第1回を、2026年2月4日（水）および2月19日（木）に開催します。

本セミナーでは、データサイエンスの専門家・西巻拓真氏を講師に迎え、データの見方・読み方の基礎となる「基本統計」と「可視化」をテーマに、実演を交えながらわかりやすく解説します。Excelでの集計や分析に不安がある方、これから体系的にデータ分析を学びたい方に最適な内容です。

■セミナー概要

タイトル：Excel＋XLSTATで始めるデータ分析（基本統計シリーズ）第1回「基本統計と可視化」

開催日時（同一内容・いずれかにご参加ください）

・2026年2月4日（水）12:10～13:00

・2026年2月19日（木）17:10～18:00

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

詳細・申込ページ

https://rs.usaco.co.jp/seminar/xlstat/

■講師：西巻 拓真 氏

富士通・KPMGコンサルティングを経て独立、創業。現在は企業向けのデータ利活用支援や研修講師業を請け負う。並行して登録者2万人超のYouTubeチャンネル「データサイエンス塾!!」を運営しつつ、大学院にてデータ解析の研究に従事。

■セミナーの特徴

■XLSTATについて

- 基本統計と可視化の基礎を、Excel＋XLSTATを用いて実演形式で解説- 初心者～中級者まで、現場で役立つ「データの読み方」を体系的に習得- 全3回シリーズの第1回として、今後の応用編につながる基礎固めが可能

XLSTATは、Excel上で動作する統計解析アドオンソフトで、基本統計から多変量解析、官能評価、品質管理まで幅広い分析手法を提供しています。研究・教育機関から企業のデータ分析現場まで、世界150か国以上で利用されています。

主催：ユサコ株式会社

お問い合わせ：ユサコ株式会社 XLSTATセミナー担当

E-mail: product@usaco.co.jp