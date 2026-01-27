フルーツアレンジ・カットフルーツデリバリー専門サービス

株式会社BS＆Co.

北新地エリアのラウンジ・クラブ向けフルーツアレンジ・カットフルーツデリバリー専門サービスを提供する『北新地ASUKA』（所在地：北新地本通り、代表取締役：仲井 美和）は、2025年4月の開業から9か月が経過し、2026年を迎えた現在、取引店舗数およびリピート利用の増加を背景にサービスの本格展開を開始しました。

本サービスは、北新地という接待・会食・ナイトシーン特有の文化に合わせ、

「そのまま席に出せる」「見た目にも華やか」「店舗側の手間を減らす」

ことを重視したフルーツデリバリーとして、ラウンジ・クラブを中心に支持を広げています。

華やかでありながら上品さを意識したカットフルーツは、お客様の誕生日や昇進祝い、周年イベントなど、“特別な一日を演出したい場面”での利用が広がっています。

季節限定の人気のいちごタワー

■ 北新地の“現場の声”から生まれたフルーツデリバリー、北新地のラウンジ・クラブでは、営業中という限られた時間の中で、

・すぐに提供できる利便性

・高級感と華やかさ

・お客様の印象に残る見た目

ケーキが苦手なお客様にも提供できる選択肢といった要素が求められています。

北新地ASUKAでは、こうした現場ニーズを踏まえ、フルーツの種類やカット方法、盛り付けのバランスまで細かく設計し、電話を受けてから制作し、原則30分以内を目安に届けるスピード感のある対応を行っています。

店舗は北新地のメイン通りである本通りに位置しており、北新地エリア内へのデリバリーが行いやすい立地を活かした柔軟な対応が、継続的な利用につながっています。

■ 想定を超えて広がった利用シーン

当初は、「店舗が仕入れ、店舗がお客様に提供する」利用を想定してオープンしましたが、

実際には店舗のスタッフが、来店後に急遽誕生日や記念日と分かり

・自身のお客様の誕生日や記念日のサプライズとして用意する

・「特別な一日を演出したい場面」で急ぎでの対応を依頼する

といった、個人による緊急性の高い利用も多く寄せられるようになりました。



北新地ASUKAでは、こうした突発的な要望にも柔軟に対応し、北新地の夜の現場で“今すぐ必要とされるフルーツ”を提供しています。

メロンバスケットすいかケーキミックスタワー

■ 店舗の売上につながる新たな商品として

北新地の夜のお店では、商品ラインナップがお酒中心になることが多い中、北新地ASUKAのフルーツアレンジは、店舗オリジナルの商品としてお客様にご提供をすることが可能です。

フルーツという選択肢を加えることで、店舗の付加価値向上や差別化、売上づくりにつながる商品としての活用も進んでいます。

■ 北新地エリアで200店舗を超える利用実績

2025年4月のオープンから同年12月までの間に、継続的に利用する店舗と、一度でも購入した店舗を含め、北新地エリアだけで200店舗を超える利用実績があります。

こうした積み重ねにより、開業当初は限られていた取引先も、現在では安定した顧客基盤へと成長しています。

■ 今後の展開

・北新地での手土産・差し入れ需要への対応

・毎週2～3日の固定での提供など、サブスクリプション型サービスの展開

・店舗のブランディングを意識した、イベント・パーティ向けアレンジメントの提案

・フルーツデコレーションによる新メニューの開発

など、より付加価値の高いサービス展開を予定しています。

大人数でのパーティにフルーツクラウン

北新地という特別な街にふさわしいフルーツの在り方を追求し、店舗様とその先のお客様に喜ばれる存在を目指してまいります。

■ サービス概要

事業名：北新地ASUKA

内容：フルーツアレンジ・カットフルーツのデリバリー

対応エリア：大阪・北新地周辺

開業：2025年4月

代表取締役：仲井 美和

関連リンク：https://www.instagram.com/kitashinchi_asuka/

■ 本件に関するお問い合わせ先

北新地ASUKA

担当：仲井 美和

TEL：06-6147-7510

E-mail：nakai@bs-times.com

ASUKA公式LINE