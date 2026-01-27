三朝町×GENKIMIRU、地域キャラクター「ミササラドン」を3D化した「ミササラドン3D Genki AI」で健康支援を開始

株式会社Y4.com

鳥取県三朝町（町長：松浦弘幸）と株式会社Y4.com（本社：東京都千代田区、代表取締役：安嶋幸直）、以下「Y4.com」）は、自治体向けPHRプラットフォーム「GENKIMIRU（ゲンキミル）」のヘルスケアAIエージェント「Genki AI」を活用し、三朝町の地域キャラクター「湯けむり怪獣 ミササラドン」を3Dキャラクター化した対話型AIとして実装する取り組みを、本日より開始します。（三朝町のプロジェクトのみ）

本取り組みは、データに基づく継続支援に「地域への愛着」を掛け合わせることで、全世代のエンゲージメント（参加意欲・継続率）向上を狙うモデルケースです。

https://youtube.com/shorts/379N-z2PlKw?feature=share

1.背景-健康施策の課題は「わかる」より「続く」

健康アプリは、開始直後は利用されても、数週間～数カ月で離脱するケースが多く、自治体の健康施策では「継続率」が成果を左右します。

GENKIMIRUの「Genki AI」は、PHRデータを活用し、住民の状態に合わせた声かけ・自己認知の支援・アプリ操作支援などを通じて、“続けられる健康行動”を支えることを目指しています。

一方で、三朝町には、温泉や自然など地域資源と結びついた暮らしがあり、住民に親しまれてきたミササラドンが存在します。今回の取組では、無機質になりがちなデジタル健康支援を、「町の伴走者」へと変えることで、より自然な参加・継続を生み出します。

2. 実証の特長：ミササラドン3D Genki AI の3つのポイント

（1）「話したくなる」3D対話体験で、利用開始と継続の心理ハードルを下げる

スマートフォン上で表情豊かに動く3Dミササラドンが、住民に寄り添うトーンで声をかけます。

日々の一言が「通知」だけではなく「対話」になることで、特にデジタルに不慣れな層でも使い始めやすく、続けやすい体験を提供します。

（2）PHR連動の“パーソナル健康コンシェルジュ”として、日々の小さな行動を後押し

歩数・睡眠・心拍等（連携範囲は実証設計に準拠）のPHRデータ傾向をもとに、

「今日は少し休息を増やしましょう」「まずは5分だけ歩いてみませんか」など、行動変容につながる小さな提案を行います。

※本サービスは診断・治療を目的とするものではなく、必要に応じて専門職・既存の相談窓口等への接続を設計しています。

（3）地域資源・地域経済と連動したインセンティブ設計（健康→地域が潤う）

健康行動（例：記録継続、一定歩数達成、睡眠改善チャレンジ等）を達成した住民に対して、

三朝温泉・地域施設等と連動した特典（ポイント／特典画像等）を付与する仕組みを提供します。

健康増進を「医療費抑制」だけで終わらせず、観光・商業・コミュニティ活性化にもつなげる“循環型モデル”を目指します。

3. 三朝町温泉活用健康プロジェクト

名称：三朝町「ミササラドン3D Genki AI」健康支援

期間：2026年12月6日～2027年3月31日

対象：三朝町住民 5,600名

内容：3D対話／PHR連動の声かけ／アプリ操作支援／健康チャレンジ／（必要時）専門職・相談導線への接続

評価指標：継続率（DAU/MAU等）、記録継続率、行動指標（歩数・睡眠等）、満足度、参加者の自己効力感 等

4. 他自治体への展開： “ご当地キャラクター×Genki AI”を短期間で導入できるパッケージへ

本プロジェクトの最大の特長は、AIの中身（安全設計・対話ロジック・データ連携）を共通基盤として維持しつつ、「キャラクター」「口調（方言）」「地域情報」「健康チャレンジ」「特典設計」を自治体ごとに差し替え可能な“地域カスタマイズ・テンプレート”として提供できる点です。

・既存のゆるキャラ・名産品・観光資源をそのまま“健康支援の顔”として活用

・課題別（フレイル予防／健診受診率向上／孤立予防／重症化予防 等）にシナリオを切替

・行政施策の効果検証（EBPM）に向け、健康行動の変化をデータで把握し施策改善に反映

【モデル自治体募集】

Y4.comでは、2026年度に「ご当地キャラクター×Genki AI」モデル導入自治体（先着10団体）を募集します。

自治体や地域が保有するキャラクター素材（2D画像等）を起点に、3D化・対話トーン設計・健康チャレンジ設計までをパッケージで提供します。

【株式会社Y4.com 会社概要】

[所在地]東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー４F

[設 立]2012年4月

[代表者］安嶋 幸直

[事業内容]

・自治体向け ICT・PHRプラットフォーム「GENKIMIRU」の開発・提供

・ヘルスケア関連システムの企画・開発・運営

・自治体向け健康増進プログラム、特定保健指導、重症化予防・介護予防、妊産婦支援事業等を展開。

[URL] https://y-4.jp/ja/

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社Y4.com 管理部

E-mail：info@y-4.jp