【エリア拡大】練馬区初進出となる「エクラシア大泉学園（住宅型有料老人ホーム＋デイサービス）」を2月1日にオープン！

株式会社エクラシア

有料老人ホーム「エクラシア」等、首都圏にて介護・医療サービス事業を展開する株式会社エクラシア(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：鈴木徹)は2月1日(日)、東京都練馬区に「エクラシア大泉学園」をオープンします。

外観イメージ「私のお母さん、認知症だけど入居できるのかな？」「医療行為が必要だから受け入れてもらえないかも...。」そんなお悩みを抱えている方も、エクラシアは入居可能です。



エクラシアは介護・医療依存度の高いご利用者様を多く受け入れしている施設です。協力医療機関や介護サービス事業所とも連携し、施設内は看護師も常駐しているため、退院後の療養生活や医療依存度の高いご利用者様も安心してお過ごしいただけます。 また、エクラシアは24時間365日体制でスタッフが常駐し、ご利用者様のお部屋を毎日訪問することで生活相談や安否確認を行うため、ご家族も安心できるサービスになっています。

■周りの環境

徒歩圏内にはコンビニ、スーパー、郵便局があり近隣で必要な用事を手軽に済ませることできます。

■外観

当施設の外観はブラックとグレーの外装パネルを組み合わせた格子状のデザインです。建物は地上3階建てで、全72室の個室を備えています。今後は多くのご入居者様をお迎えするとともに、地域とのつながりを大切にしながら運営を進めてまいります。

■内観

各居室には、洗面台、エアコン、収納棚、個室トイレを完備。ナースコールは2カ所に設置されており、安心してお過ごしいただける設備環境を整えています。

浴室には、スライド式の手すりに加え、リフト浴やストレッチャー浴もご利用いただけます。ご利用者様の状態に合わせて、安心して入浴できるようサポートいたします。

居室イメージ浴室イメージ■施設概要

施設名：エクラシア大泉学園

所在地： 〒178-0062 東京都練馬区大泉学園町３丁目４番33号

アクセス：西武池袋線「大泉学園駅」バス6分＋徒歩2分

大泉学園駅 福祉センター入口・新座営業所行 バス6分 「関越学園通り」停留所 下車徒歩2分

料金：敷金16.5万円 月額15.9万円

構造：鉄骨造

種別：住宅型有料老人ホーム＋デイサービス

居室数：72室

■入居に関するお問い合わせ

会社名：株式会社エクラシア

TEL：050-6865-6180

受付時間：10:00~17:00(月～金)

URL：https://www.welloff.co.jp/

無料で資料請求や見学も受け付けていますのでお気軽にお問合せください。

■株式会社エクラシア

株式会社エクラシアは、「地元地域に愛され活用される介護サービス」を目指し、皆様が住み慣れた地域と住み慣れたご自宅で、ご家族と共に安心した日々を提供いたします。展開地域は、埼玉県を中心に東京都、千葉県、神奈川県、茨城県に集中しており、地域コミュニティと強固な信頼関係を構築しています。

当社は、高齢者人口の伸びによる介護および終末期医療への需要増加に対し、住宅介護サービス「エクラシア」を中心に、訪問介護およびホスピスを含む訪問看護を展開するとともに、障がい者グループホームや調剤薬局などの関連事業にも取り組んでいます。これらを通じて、介護・医療を総合的に提供する体制を構築し、IPOに向けて事業拡大を推進しています。

■会社概要

所在地：埼玉県さいたま市南区文蔵1丁目17-10宮前第一ビル

創業：2007年4月

代表者：代表取締役社長 鈴木徹

資本金：10,000万円

URL：https://eclasia.co.jp

事業内容：エクラシア事業（サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、通所介護）

ウェルサンライズ事業（日中支援型障がい者グループホーム）

ラウンド＆ケア事業（訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、訪問看護）

ハピシア薬局事業（調剤薬局）