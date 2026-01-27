通信インフラ不保持が生む“見えない失業者”の深刻実態【調査報告】携帯番号がないだけで「1人121万円の経済損失」

株式会社アーラリンク

通信困窮者支援事業「誰でもスマホ」を展開する株式会社アーラリンク（本社：東京都豊島区、代表取締役：高橋翼）は、過去に携帯電話を一時的に所持できなかった経験を持つ男女683名を対象に、「携帯電話番号の不保持がもたらす就労機会の損失」に関する実態調査を実施しました。同社は、通信料金の滞納などによりスマホを持てない方が、再び社会とのつながりを取り戻すことを支援する「リスタートモバイル市場」の第一人者として事業を展開しております。

調査の結果、携帯電話番号を持てない期間が就職活動の遅れを招き、その間に失われた賃金は平均121万円に上ることが明らかになりました。特に50代男性は184万円、30代女性は175万円と、働き盛りの層において損失額が突出。経験豊富な労働層が、通信契約の不備のみによって労働市場から排除され、日本経済にとって重大な損失となっている実態が浮き彫りとなりました。

【 調査結果１. 就職活動の「停止期間」は2割が1年以上 】

Q.携帯電話を持てなかったことで、就職がどのくらい遅れたと感じますか？

携帯電話を持てなかったことで就職がどれだけ遅れたかを尋ねたところ、

・約20%が「1年以上」 ・「半年以上」を含めると約28%に達しました。求職連絡の多くは電話番号が前提で、番号がない期間は事実上の「応募不能期間」。働く意欲があっても、スタートラインに立てない状態が続いています。

【 調査結果２. 年間平均“121万円”の就労機会損失 】

以下のグラフは、回答者が申告した「携帯電話を持てなかったことで就職が遅れた期間」に、厚生労働省発表の性別・年齢別平均月収を掛け合わせ推計した損失額です。

平均損失額は121万円に到達しました。さらに内訳を見ると、

・50代男性：184万円 ・30代女性：175万円と、労働市場を支える中心層が深刻なダメージを受けています。

“電話番号がないだけ”で、技能を持つ層が労働市場から排除され、日本社会にとっては貴重な労働力の喪失です。

【 調査結果３. 就労を止めているのは「自己責任」ではなく“通信審査” 】

携帯電話を持てなかった主な理由については、

・過去の通信料金未納：85.4% ・キャリア審査に通らない：60.6%と、「キャリア契約審査に通らない（いわゆる“携帯ブラック”）」による排除が大半を占めました。これは「経済的困窮→未払い→契約拒否→就労不可→さらに困窮」という負のループ構造であり、現在の通信契約の仕組みが“再チャレンジを阻む壁”となっていることが明確に示されています。

【 当事者194名の声 ～失われたチャンスと尊厳～ 】

自由回答からは、数字では計れない“理不尽な体験”が多数寄せられています。

▼「門前払い」の現実

「連絡先がないというだけで全ての仕事を断られた」（40代男性）

「そもそも電話番号がなければ面接すら受けられなかった」（30代女性）

▼DX時代の落とし穴

「最初はLINE応募だが、最終的には電話番号が必要。結局応募できない」（30代男性）

▼“常識”からの排除

「スマホがないだけで鼻で笑われた。悔しさで面接が怖くなった」（50代男性）

電話番号の不保持は、単なる“通信の不便”にとどまらず、就労機会・人としての尊厳・生活再建の機会を奪っていることが浮き彫りになりました。

【調査概要】

・調査名：携帯電話番号不保持による就労機会損失の実態調査

・調査期間：202６年１月１６日～1月１９日

・調査方法：全国の「誰でもスマホ」利用者へWEBアンケートフォームを送付

・有効回答数：６８３名

「1人121万円」の損失は、日本経済にとっても看過できません。最大の問題は、意欲ある人々が直面する仕組みの壁です。生活を立て直そうとしても、過去の事情で携帯を持てず、就職活動すらできない。これでは再挑戦の道が閉ざされてしまいます。携帯電話は今や、生活と就労を守る「権利」です。

我々はこの悪循環を断ち切り、今日からやり直したいと願う全ての方に、再出発のための基盤を提供し続けます。

代表取締役 高橋 翼

2023年1月16日よりサービスを開始した「誰でもスマホ」は、文字通り“誰でもスマートフォンの契約ができる”サービス。携帯電話を滞納し「ブラックリスト入り」してしまった方や、クレジットカードや銀行口座を持っていない方でも、必要なご本人様確認書類１点さえあればご契約が可能です。

