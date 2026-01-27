2026.2.5 debut 甘やかに桜香り、喜びで満たされて。ふんわりすべすべ手肌に導くハンドクリームが登場

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、ふんわりすべすべの手肌を保つ、甘やかな桜の香りのハンドクリームを2026年2月5日（木）に数量限定で発売します。ジョンマスターオーガニックを代表するアルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）に加えて、乾燥した地域でも育つマルラの種子から採れるマルラオイル（スクレロカリアビレア種子油）、するりと伸び広がるアーモンド油を配合。なじみのよい3つの保湿オイルのブレンドにより、しっとりと潤いのある肌に。さらにチャ葉エキスやローズヒップエキス（カニナバラ果実エキス）などの植物エキスがキメを整え、潤いで満たして明るい印象の手肌を保ちます。

ほんのりパウダリーで甘やかなフローラルの香りが手もとからふわりと漂うたびに、桜に包まれたときのような安らぎと穏やかさを感じて。

モイストブルーム ハンドクリーム（ サクラストリート） 30ｇ 税込\2,530

POINT1, ３つの植物オイルをブレンド。乾燥した手肌をふんわりすべすべに。

ジョンマスターオーガニックを代表するアルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）に加えて、日差しの強い乾燥した地域でも育つマルラの種子から採れるマルラオイル（スクレロカリアビレア種子油）、伸びのよさに定評のあるアーモンド油を配合。なじみのよい3つの保湿オイルのブレンドにより、しっとりと潤いある肌を保ちます。乾燥が気になる手肌もふんわりやわらか。ずっと触れていたくなるような手に。

POINT2, 植物エキスが手肌のキメを整え潤いで満たして明るい印象に.

乾燥によるキメの乱れやくすみなどが自分からも人からも目につきやすい手もと。チャ葉エキスやローズヒップエキス（カニナバラ果実エキス）などの植物エキスでキメを整え、潤いで満たして明るい印象に。乾燥や手荒れも防いで、美しい手肌をキープします。

POINT3, なめらかに伸びてさらりとなじむ。ベタつき感のないテクスチャー。

コクがありながらもなめらかに伸び広がる塗り心地のよいテクスチャーで、手肌にさらりとなじみます。白残りやベタつきを感じさせない後肌は手触りもすべすべに。手もとを見せる機会の多い季節に気分まで軽やかにしてくれます。

SAKURA STREET

桜に包まれるような安らぎと深い喜び

日本から海を渡り、アメリカのワシントンD.C.で毎年美しく咲き誇る桜。満開の桜は目にするたびに深い喜びを感じさせてくれます。桜に包まれたときに感じる安らぎや幸福感を表現したこの香りは、花々が咲き乱れる庭に満ちる芳香のような甘やかなフローラルノート、その奥にアンブレットシードのほんのりパウダリーなニュアンスを秘めて。ラストは春の芽吹きを感じさせるシダーウッドがふわりと温かな余韻を残します。なつかしい記憶を呼び覚ますような甘くノスタルジックな香りが、新しい季節を歩み出す日々にやさしく寄り添って。

春のギフトに最適な限定ラッピングも登場

sakura hand care gift

税込\2,530

どこか懐かしさを感じる温かな桜の香りのハンドクリームが限定ラッピング入りで登場。

バレンタインや新たな挑戦を迎える人への応援のギフトにも。

<セット内容>

・モイストブルームハンドクリーム（サクラストリート）30g

※限定ギフトパッケージ入り