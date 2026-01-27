事業承継からのリスタート 瀬戸内・倉敷発　化学肥料・農薬不使用純国産エキストラバージンオリーブオイル　1月27日EC販売開始

株式会社ナショナル発条

2026年1月27日

ハンドレッドタイムズ（運営：株式会社ナショナル発条）

ハンドレッドタイムズ（運営：株式会社ナショナル発条、本社：岡山県倉敷市、代表：藤井秀和）は、2026年1月27日（火）より、純国産エキストラバージンオリーブオイル〈100TIMES×OLIVE〉をECサイトにて販売開始する。（https://100times.jp/pages/olive）

純国産エキストラバージンオリーブオイル 100ml

【100TIMES×OLIVE webサイト】https://100times.jp/pages/olive

商品特徴

本商品は、岡山県倉敷市・瀬戸内海沿いに位置する金辺オリーブ園で育てられたオリーブのみを100％使用。

オリーブの実はすべて手摘みで収穫され、収穫後は、直ちにコールドプレス製法により、27℃以下の低温搾油。紙フィルターで静かにろ過することで、澄んだ黄金色の透明感ある果実の繊細な香りと栄養をそのままボトルへ封じ込めている。また、自然とからだへの絶え間ないこだわりから、創園から30年以上にわたり、化学的な農薬や肥料を使用せず、のびのびと育てることで、野性味のある苦味と辛みが料理のアクセントとなる風味に仕上げている。

料理に添える一滴が、もてなす喜びと、もてなされる人のからだを力強く、そして、やさしく、豊かに調えてくれる。

商品開発背景

金辺オリーブ園 二代目・金辺奘一氏（故人）

今からおよそ80年前、「オーガニック」という言葉すら一般的でなかった時代に、金辺オリーブ園二代目・金辺奘一氏（故人）の父が、化学肥料・農薬に頼らない栽培に挑み始めたのが始まり。失敗を重ねる中で辿り着いたのが、倉敷市玉島の海沿いに広がる工業団地。風通しがよく、水はけに優れた土壌は山林から離れた場所にあることから害虫被害が起きにくい環境。この土地ならば化学肥料・農薬不使用を実現できると判断し、栽培の地として選んだ。

事業承継とともにはじまった新ブランド100TIMES

創業1967年のナショナル発条は、日本のものづくりを支えてきたベッド・インテリア用スプリングメーカー※である。2009年にナショナル発条が倉敷市玉島乙島に現本社兼工場を移転した際、条例に定められた敷地内への緑地帯設置・管理について課題を感じていたところ、金辺弉一園長から「緑地帯にオリーブを植えさせてもらえないか」と声がかかり、土地（約1000平方メートル ）を貸す代わりに緑地管理を条件に植樹契約を結んだ。

※コイルスプリング専用メーカーとしての確かな技術で、高級ベッドマットレスの寝心地を支え続け、多くのベッドメーカーから支持を得ている。

金辺氏が病死したことを受け、その想いを受け継ぎ2023年に事業を承継することを決意。ナショナル発条のベッド・インテリア用スプリングメーカーとしての「見えない構造が、品質と耐久性を決める」という思想は、自然と向き合うオリーブ栽培にも通じていると考え、金辺氏一番の財産であるオリー ブの木と、想いを継ぐために屋号も承継。事業部として「金辺オリーブ園」を開設し、自社オリジナルの新ブランドとして「100TIMES」と名づけた。

100TIMESの由来

「100TIMES」は、瀬戸内の自然と日本の技術をかけ合わせ、使う人のライフパフォーマンスを高める“価値あるプロダクト”とは何かを問い続けるブランドとして誕生。 CUSHION（精緻なバネ技術）と、OLIVEという二つの柱を通じて、 睡眠や座位、食といった暮らしの基盤を静かにととのえ、人が本来持つ感覚と活力を呼び覚ます。「美学 × 感覚 × 構造設計」という共通哲学のもと、点（dot）や一滴（drop）から体験が波紋のように広がる設計を重ね、 からだと環境の両方に誠実なものづくりを目指している。

商品概要

商品名：金辺オリーブ園Extra Virgin Olive Oil

小売価格：\3,240（税込）

内容量：100ml

100TIMES×OLIVE webサイト：https://100times.jp/pages/olive

栄養成分表

エネルギー 849kcal

炭水化物 0g

たんぱく質 0g

食塩相当量 0g

脂質 95g

※表示値は、95gあたりの目安です。

【会社概要】

社名：株式会社ナショナル発条

本社所在地：岡山県倉敷市玉島乙島8256番地43

代表取締役：藤井秀和

事業内容： ベッド・インテリア用スプリング製造販売、農園事業、地域資源の活用など

創業： 1967年

ナショナル発条HP：https://national-s.co.jp/

100TIMES HP: https://100times.jp/