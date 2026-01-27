ペット共生型レジデンス「FLUFFY」で入居者向け往診サービスを開始
株式会社プロフィッツ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中慎一郎）が展開するペット共生型賃貸レジデンス「FLUFFY（フラッフィー）」は、犬猫生活株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤淳）が運営する「犬猫生活 往診クリニック」と連携し、2026年1月より、FLUFFY入居者向けの往診サービス提供を開始いたしました。
本連携により、FLUFFY日本橋浜町およびFLUFFY西早稲田の入居者は、「犬猫生活 往診クリニック」が提供する健康診断や予防接種などの往診サービスを優待価格でご利用いただけます。動物病院へ足を運ぶことなく、ご自宅で診察を受けられることで、ペットにも飼い主にも負担の少ない医療体験を実現します。
利用者のご自宅での往診の様子（犬猫生活提供写真）
■本取り組みの背景
FLUFFYは「ペットと人が、長く心地よく暮らせる住環境」を目指し、住空間の設計にとどまらず、日々の暮らしを支えるサービスの充実に取り組んできました。
近年、ペットの家族化が進み、健康寿命への関心は高まっている一方で、健康診断やワクチン接種といった予防医療は、
- 通院時のペットのストレス
- 多頭飼育や高齢による移動の負担
- 飼い主の時間的・心理的負担
といった理由から、後回しになりがちな現状があります。
こうした課題に対し、FLUFFYでは「住まいの中で完結できる選択肢」を提供することが、入居者の安心につながると考え、往診という形で予防医療を提供する犬猫生活 往診クリニックとの連携を決定しました。
■入居者向けサービス概要
●FLUFFY入居者限定特典
対象物件の入居者は、「犬猫生活 往診クリニック」が提供する以下のサービスを優待価格でご利用いただけます。
- 健康診断（血液検査含む）
- ワクチン接種
- その他予防医療メニュー
●対象物件
FLUFFY日本橋浜町
東京都中央区日本橋浜町1-9-2
https://wfluffy.com/properties/nihonbashi-hamacho/
FLUFFY西早稲田
東京都新宿区西早稲田1-17-3
https://wfluffy.com/properties/nishiwaseda/
■犬猫生活 往診クリニックについて
犬猫生活 往診クリニックは、通院が難しいペットや、病院が苦手な犬猫のために、予防医療に特化した往診サービスを提供しています。獣医師がご自宅を訪問し、普段と変わらない環境で診察を行うことで、ペットへのストレスを最小限に抑えます。
- 往診時間：10:00～19:00（最終受付18:00）
- 提供エリア：東京都全域
- webサイト：https://clinic.inuneko-seikatsu.co.jp/
■FLUFFYについて
FLUFFYは、ペット飼育が可能なだけでなく、ペット専用設備の導入や外部パートナーとの協業を通じて、ペットと暮らす日常そのものの質を高めることを目指したペット共生型レジデンスです。
今後もプロフィッツは、入居者一人ひとりのライフスタイルに寄り添いながら、住まいを起点とした新たな付加価値の創出に取り組んでまいります。
- FLUFFY公式サイト：https://wfluffy.com/
■株式会社プロフィッツ
東京都心を中心に、オフィス・住宅・ホテルなどのアセットにユニークな投資機会を創出・運用しています。不動産を本業としない企業や個人向けのアドバイザリー業務も提供し、投資を通じた社会的ブランディングとCREを支援しています。さらに、日本初の保育園特化型ファンドを組成するなど、ESGの中でも特にSocialに着目したValue-add投資にも注力しています。機関投資家や大手企業、資産管理会社などを主なクライアントとし、AUM：1,410億円を運用しています。※2025年12月末時点
代表：代表取締役社長 田中 慎一郎
所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル9階
URL：https://profitz.jp/
■お問い合わせ
株式会社プロフィッツ 広報
Email: pr@profitz.jp