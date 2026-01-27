神戸市×大阪AI文化万博×Blooming Camp、学生向け生成AIハッカソンを2月14日開催

AIリスキル株式会社

AIリスキル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：山原慎也）は、神戸市が推進する学生向けデジタル人材育成プロジェクト「こうべデジタル活動部（デジ活）」の一環として、大阪AI文化万博・Blooming Camp（さくらインターネット株式会社）との共催イベント「生成AIハッカソン in 大阪」を2026年2月14日（土）に開催いたします。

本イベントでは、Google AI StudioやGeminiを活用し、「節分」または「バレンタイン」をテーマにしたゲーム制作に挑戦。プログラミング初心者でも参加できる内容で、優秀作品には景品のほか、次回の大阪AI文化万博での発表機会も用意しています。

【開催背景】

生成AIの急速な普及により、学生がテクノロジーを「使う側」から「つくる側」へと踏み出す機会が求められています。一方で、実際に手を動かしながら学べる体験型の学習機会は、特に地方において不足しているのが現状です。

「こうべデジタル活動部（通称：デジ活）」は、神戸市・企業・学生コミュニティが連携し、次世代のデジタル人材を育成するプラットフォームとして2024年9月に始動しました。

今回は、AIとクリエイティブが交錯する関西最大級のAIクリエイターの祭典「大阪AI文化万博」、そしてオープンイノベーションのための施設「Blooming Camp（さくらインターネット株式会社）」との共催が実現。グラングリーン大阪に位置する同施設を会場に、学生が主体となって学ぶ場を提供します。

【イベント概要】

【プログラム（予定）】

【ハッカソンについて】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/9_1_1f377aeab3ca8c9312be7f97f5938616.jpg?v=202601271021 ]- オープニング・趣旨説明- 基調講演１.：山門 樹 氏（NTT西日本 / NTTソルマーレ出向中）- 基調講演２.：徳永 勝里 氏（株式会社Sakura Rin / 大阪AI文化万博）- ハッカソン- - ツール・テーマ説明- - 制作タイム（初心者向け説明あり／経験者は自走OK）- - 発表・審査・表彰- クロージング- 交流会（軽食あり・任意参加）■ 使用ツール

Google AI Studio または Geminiアプリ（Google系ツールに統一）

※どちらも無料で利用可能

■ テーマ

「節分」または「バレンタイン」をテーマにしたゲームを制作

※どちらか好きな方を選んでOK

■ 進め方

個人ワーク形式（チームを組む必要はありません）

【登壇者紹介】

- 初心者：説明を聞きながら周りと相談しつつ進められます- 経験者：自分のペースでどんどん進めてOK■ 表彰（予定）- 最優秀賞- 大阪AI文化万博賞- 審査員賞- オーディエンス賞■ 景品- Amazonギフトカード（5,000円 / 3,000円 / 1,000円）- AIツール有料プラン（調整中）- 優秀者には、副賞として次回の大阪AI文化万博での発表機会も！◆ 山門 樹（NTT西日本 / NTTソルマーレ出向中）

2022年にNTT西日本へ入社後、再エネ領域でエンジニアとして開発を担当しつつ、新規サービスの立ち上げを推進。

NTTソルマーレにて、 北米向けスマホゲームの開発・運営をリードし、 現在は新規事業の創出にも取り組む。

◆ 徳永 勝里（株式会社Sakura Rin 代表取締役 / 大阪AI文化万博）

株式会社Sakura Rinは、大阪AI文化万博で話題のメガコミュニティ「トキワバレー」から産まれた企業。

3月には韓国MBSと日韓合同の映画祭を共催予定。また、昨年には石黒パビリオン 「マツコロイド」のAI会話システムを制作など(大阪万博2025) 。コアなエンジニアやクリエイターからの支持されている企業です。

【イベント開催実績と今後のスケジュール】

■ イベント開催実績

10月：Genspark×AIクリエイティブ

https://ai-gallery.jp/kobe-digital-1011-report/

11月：Googleで学ぶAI活用

https://ai-gallery.jp/kobe-digital-1108-report/

12月：GoogleのAIで進むAI活用・応用

1月：はじめてのアプリ開発とわかるセキュリティ

■ 今後のスケジュール

こうべデジタル活動部は、2026年3月まで毎月イベントを開催予定です。

※詳細は下記特設サイトをご確認ください。

https://ai-gallery.jp/d-k/

【大阪AI文化万博について】

「大阪AI文化万博」は、AIとクリエイティブが交錯する関西最大級のAIクリエイターの祭典です。単なる技術展示会ではなく、AI動画コンテスト受賞作品の上映会、業界最前線のゲスト登壇、100名以上のクリエイター・エンジニアが集まるネットワーキングなど、次世代の文化を「共に創り上げる」ための文化祭として開催されています。

https://www.tokiwavalley.com/

【Blooming Campについて】

Blooming Campは、さくらインターネット株式会社が運営するオープンイノベーションのための施設です。大阪・梅田の再開発エリア「グラングリーン大阪」において、多様な人や企業が出会い、「やりたいこと」を「できる」に変える場を提供しています。オンラインとリアルの融合により、新たな挑戦と価値が生まれる場を目指しています。

https://bloomingcamp.sakura.ad.jp/

【会社概要】

AIリスキル株式会社

AIリスキル株式会社は、生成AIを活用したコンテンツマーケティングと事業成長支援を主軸とする企業です。

日本最大級の生成AIプラットフォーム「AIツールギャラリー」を運営し、記事・動画・データを活用した集客・認知拡大・リード創出を支援しています。

加えて、日本国内では企業・自治体向けに生成AI研修やAI導入・開発支援も提供し、マーケティングと人材育成の両面からAI活用を推進しています。

- 所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12- 代表者：代表取締役 山原 慎也- 事業内容：生成AIに関する教育・研修事業・メディア運営- AIツールギャラリー：https://ai-gallery.jp/- MCPギャラリー：https://www.mcp-gallery.jp/

※本イベントは神戸市が主催し、AIリスキル株式会社 / S&P株式会社 / studio vecoが運営を担当しています。

※記載内容は発表時点のものです。

【本件に関するお問い合わせ先】

AIリスキル株式会社

メール： shinya.yamahara@ai-reskill.com

