神戸市×大阪AI文化万博×Blooming Camp、学生向け生成AIハッカソンを2月14日開催
AIリスキル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：山原慎也）は、神戸市が推進する学生向けデジタル人材育成プロジェクト「こうべデジタル活動部（デジ活）」の一環として、大阪AI文化万博・Blooming Camp（さくらインターネット株式会社）との共催イベント「生成AIハッカソン in 大阪」を2026年2月14日（土）に開催いたします。
本イベントでは、Google AI StudioやGeminiを活用し、「節分」または「バレンタイン」をテーマにしたゲーム制作に挑戦。プログラミング初心者でも参加できる内容で、優秀作品には景品のほか、次回の大阪AI文化万博での発表機会も用意しています。
【開催背景】
生成AIの急速な普及により、学生がテクノロジーを「使う側」から「つくる側」へと踏み出す機会が求められています。一方で、実際に手を動かしながら学べる体験型の学習機会は、特に地方において不足しているのが現状です。
「こうべデジタル活動部（通称：デジ活）」は、神戸市・企業・学生コミュニティが連携し、次世代のデジタル人材を育成するプラットフォームとして2024年9月に始動しました。
今回は、AIとクリエイティブが交錯する関西最大級のAIクリエイターの祭典「大阪AI文化万博」、そしてオープンイノベーションのための施設「Blooming Camp（さくらインターネット株式会社）」との共催が実現。グラングリーン大阪に位置する同施設を会場に、学生が主体となって学ぶ場を提供します。
【イベント概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/9_1_1f377aeab3ca8c9312be7f97f5938616.jpg?v=202601271021 ]
【プログラム（予定）】
- オープニング・趣旨説明
- 基調講演１.：山門 樹 氏（NTT西日本 / NTTソルマーレ出向中）
- 基調講演２.：徳永 勝里 氏（株式会社Sakura Rin / 大阪AI文化万博）
- ハッカソン
- - ツール・テーマ説明
- - 制作タイム（初心者向け説明あり／経験者は自走OK）
- - 発表・審査・表彰
- クロージング
- 交流会（軽食あり・任意参加）
【ハッカソンについて】
■ 使用ツール
Google AI Studio または Geminiアプリ（Google系ツールに統一）
※どちらも無料で利用可能
■ テーマ
「節分」または「バレンタイン」をテーマにしたゲームを制作
※どちらか好きな方を選んでOK
■ 進め方
個人ワーク形式（チームを組む必要はありません）
- 初心者：説明を聞きながら周りと相談しつつ進められます
- 経験者：自分のペースでどんどん進めてOK
■ 表彰（予定）
- 最優秀賞
- 大阪AI文化万博賞
- 審査員賞
- オーディエンス賞
■ 景品
- Amazonギフトカード（5,000円 / 3,000円 / 1,000円）
- AIツール有料プラン（調整中）
- 優秀者には、副賞として次回の大阪AI文化万博での発表機会も！
【登壇者紹介】
◆ 山門 樹（NTT西日本 / NTTソルマーレ出向中）
2022年にNTT西日本へ入社後、再エネ領域でエンジニアとして開発を担当しつつ、新規サービスの立ち上げを推進。
NTTソルマーレにて、 北米向けスマホゲームの開発・運営をリードし、 現在は新規事業の創出にも取り組む。
◆ 徳永 勝里（株式会社Sakura Rin 代表取締役 / 大阪AI文化万博）
株式会社Sakura Rinは、大阪AI文化万博で話題のメガコミュニティ「トキワバレー」から産まれた企業。
3月には韓国MBSと日韓合同の映画祭を共催予定。また、昨年には石黒パビリオン 「マツコロイド」のAI会話システムを制作など(大阪万博2025) 。コアなエンジニアやクリエイターからの支持されている企業です。
【イベント開催実績と今後のスケジュール】
■ イベント開催実績
10月：Genspark×AIクリエイティブ
https://ai-gallery.jp/kobe-digital-1011-report/
11月：Googleで学ぶAI活用
https://ai-gallery.jp/kobe-digital-1108-report/
12月：GoogleのAIで進むAI活用・応用
1月：はじめてのアプリ開発とわかるセキュリティ
■ 今後のスケジュール
こうべデジタル活動部は、2026年3月まで毎月イベントを開催予定です。
※詳細は下記特設サイトをご確認ください。
https://ai-gallery.jp/d-k/
【大阪AI文化万博について】
「大阪AI文化万博」は、AIとクリエイティブが交錯する関西最大級のAIクリエイターの祭典です。単なる技術展示会ではなく、AI動画コンテスト受賞作品の上映会、業界最前線のゲスト登壇、100名以上のクリエイター・エンジニアが集まるネットワーキングなど、次世代の文化を「共に創り上げる」ための文化祭として開催されています。
https://www.tokiwavalley.com/
【Blooming Campについて】
Blooming Campは、さくらインターネット株式会社が運営するオープンイノベーションのための施設です。大阪・梅田の再開発エリア「グラングリーン大阪」において、多様な人や企業が出会い、「やりたいこと」を「できる」に変える場を提供しています。オンラインとリアルの融合により、新たな挑戦と価値が生まれる場を目指しています。
https://bloomingcamp.sakura.ad.jp/
【会社概要】
AIリスキル株式会社
AIリスキル株式会社は、生成AIを活用したコンテンツマーケティングと事業成長支援を主軸とする企業です。
日本最大級の生成AIプラットフォーム「AIツールギャラリー」を運営し、記事・動画・データを活用した集客・認知拡大・リード創出を支援しています。
加えて、日本国内では企業・自治体向けに生成AI研修やAI導入・開発支援も提供し、マーケティングと人材育成の両面からAI活用を推進しています。
- 所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12
- 代表者：代表取締役 山原 慎也
- 事業内容：生成AIに関する教育・研修事業・メディア運営
- AIツールギャラリー：https://ai-gallery.jp/
- MCPギャラリー：https://www.mcp-gallery.jp/
※本イベントは神戸市が主催し、AIリスキル株式会社 / S&P株式会社 / studio vecoが運営を担当しています。
※記載内容は発表時点のものです。
【本件に関するお問い合わせ先】
AIリスキル株式会社
メール： shinya.yamahara@ai-reskill.com
電話番号： 080-3837-2460