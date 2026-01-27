発酵×チョコの出会い。B-GENKI「納豆チョコレート」バレンタイン限定・特別ラッピングで登場
マルキン食品株式会社
B-GENKIは、マルキン食品株式会社のグループ会社として、日本の伝統食材と現代的な食スタイルを融合させた食品づくりを行っています。
人気商品「納豆チョコレート」 バレンタイン限定の特別仕様でお届け
「納豆チョコレート」は、チョコレートの中にフリーズドライのひきわり納豆を混ぜ込んだ商品。
納豆の栄養はそのまま、ナッツチョコのようなサクサク食感が楽しめる新感覚のチョコレートです。
ハイカカオの深みを楽しめる「ダーク」、抹茶のほろ苦さと香りが調和する「抹茶」の２つのフレーバーを展開しています。
今回はバレンタインに合わせて特別仕様でお届け。ラッピングには日本の贈答文化を象徴する風呂敷を採用しました。
“包む”という所作そのものに想いを込め、和の趣と温かみを感じられる、B-GENKIならではの特別なバレンタイン仕様に仕上げました。
バレンタイン限定 NATTO CHOCOLATE セット
NATTO CHOCOLATE Dark プロのショコラティエにも愛される世界的ブランド「カレボー社製」ベルギー産のチョコレート使用
NATTO CHOCOLATE Matcha 風味豊かな静岡県産の有機抹茶を贅沢に使用
繰り返し使える風呂敷に包んでお届け。 風呂敷の使い方リーフレット付き。
風呂敷の使い方リーフレット
本商品は、発酵食品である納豆を使いながらもチョコレートとしての満足感を備えた、新しいチョコレートギフトとして、大切な人への贈り物や、自分へのご褒美にもおすすめです。
本商品は、B-GENKI公式オンラインストアにて、期間限定で販売いたします。
B-GENKIは、マルキン食品株式会社のグループ会社として、日本の伝統食材と現代的な食スタイルを融合させた食品づくりを行っています。
このたびB-GENKIでは、人気商品「納豆チョコレート」を、バレンタイン限定の特別仕様として販売いたします。
【B-GENKI公式HP】https://www.b-genki.com/
■ 販売情報■
商品名：
【バレンタイン限定】 NATTO CHOCOLATE セット
内容：
NATTO CHOCOLATE Dark ×1枚
NATTO CHOCOLATE Matcha ×1枚
(風呂敷ラッピング）
販売期間：
バレンタインシーズン限定（※数量限定・なくなり次第終了）
販売先：
B-GENKI公式オンラインショップ
https://bgdirect.stores.jp/