【導入実績】名古屋駅の地下街「ユニモール」がAI検索時代への最適化を加速。TROBZの「Locina MEO」導入により、検索閲覧ユーザー数が約84%増加

株式会社TROBZ

愛知県を拠点にデジタルマーケティングを展開する株式会社TROBZ（本社：愛知県北名古屋市、以下「TROBZ」）は、名古屋駅と国際センター駅を結ぶ地下街「ユニモール」を運営する株式会社ユニモール（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：古橋 明）へのMEO対策サービス「Locina MEO」の導入実績を公開いたしました。

詳細 :https://trobz.co.jp/

■ 背景：AI検索への移行と「見つけてもらう」難易度の変化

近年、Web検索の仕様は劇的な変化を遂げています。従来のキーワード検索から、AIが検索意図を汲み取って回答を生成するSGE（生成AIによる検索体験）や、実体を認識するLLMO（大規模言語モデル最適化）へとシフトしています。

特に、名古屋駅周辺のように商業施設が密集するエリアでは、ユーザーが検索する際、AIは単なるキーワードの一致ではなく、情報の信頼性（E-E-A-T）や構造化データの整備状況を重視して結果を表示します。このようなAIによるWeb検索の仕様変更に対応する「GEO（Generative Engine Optimization：生成エンジン最適化）」対策が、店舗集客の鍵となっています。

ユニモールは、1970年の開業以来、名古屋駅の「顔」として親しまれ、2015年の大規模改装を経て、現在では「たのしいは、いつもチカくに。」をコンセプトに、オフィスワーカーや主婦層をターゲットとしております。しかし、膨大な店舗情報や駐車場の利便性を、AI検索時代において最適にユーザーへ届けることが課題となっていました。

ユニモール

■ 導入施策：AIを駆使した「Locina MEO」による最適化

TROBZが提供する「Locina MEO」は、Googleビジネスプロフィールの最適化にとどまらず、サイテーション対策や構造化データ対策により、運用を効率化しながらエンゲージメントを高めるサービスです。

ユニモールにおいては、以下の施策を実施いたしました：

1. 媒体連携による情報更新：最新のイベント情報や店舗情報など鮮度の高いコンテンツを継続的に発信。

2. 構造化データの実装とAIO対策：AIがユニモールを「実体」として正確に認識し、検索結果に優先的に表示させるためのデータ整備を強化。

3. サイテーション対策：他媒体への情報の均一化やコンテンツの配信によるAIへの最適化を実施。

■ 具体的な成果

Google Maps閲覧ユーザー数が47.2%増、ルートアクションは51%増

導入後のインサイトデータによると、顕著な集客効果が確認されました。

・ Google Maps閲覧ユーザー数： 施策開始初期と比較し、昨年末には約47.2%の増加を達成しました。

・ ルートアクション数（目的地までの経路検索）： サービス導入前後比較では約51.0%増となり、デジタル上の認知が実際の来店行動へ強く結びついていることが証明されました。

特に、スマートフォンからの閲覧が圧倒的に多く、名古屋駅周辺を移動中のユーザーに対して、「ユニモール」という選択肢をAIが的確に提示できている結果と言えます。

詳細 :https://meo.trobz.co.jp/

■ 今後の展望

地下街から「デスティネーション・ランドマーク」へ

ユニモールは、リニア中央新幹線の開業を見据えた名古屋駅周辺の再整備プロジェクトにおいても、重要な歩行者ネットワークの一翼を担っています。

TROBZは今後も、AI技術とWebマーケティングを融合させ、ユニモールが「単なる通り道」ではなく、AI時代においても「選ばれる目的地（デスティネーション・ランドマーク）」であり続けるための支援を続けてまいります。

--------------------------------------------------------------------------------

【ユニモール 概要】

施設名：ユニモール（UNIMALL）

運営会社：株式会社ユニモール

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目5番26号先

店舗数：88店（2025年12月現在）

駐車場：260台収容（EV充電スタンド完備）

URL：https://www.unimall.co.jp/

【株式会社TROBZ 概要】

会社名：株式会社TROBZ (トロブズ)

公式HP：https://trobz.co.jp/

所在地：〒481-0004 愛知県北名古屋市鹿田坂巻35番地YMD徳重303

代表取締役：畔柳 洋志

事業内容：AIO対策、SEO対策、MEO対策、Webサイト制作など

株式会社TROBZ :https://trobz.co.jp/