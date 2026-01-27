全国から集まった612通の“米農家さんへのありがとう”をひとつに

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社（本社：東京都中央区、社長：八重樫 宏志）は、スキンケアブランド「ライスフォース」の誕生25周年の取り組みとして、米農家さんをはじめ、米づくりに関わるすべての人々への感謝の声を集めた特設ページ「Thanks Rice」(https://www.riceforce.com/stc/25th/thanks-rice.aspx)を公開しました。

本ページには、2025年11月21日（金）から23日（日）の3日間、JR東京駅「スクエアゼロ」で開催した25周年記念ポップアップイベントの来場者が、その場で手書きし投函した直筆メッセージを掲載しています。全国から寄せられた「ありがとう」は612通にのぼりました。

背景

直筆メッセージを掲載したライスフォース25周年記念特別サイト『Thanks Rice』(https://www.riceforce.com/stc/25th/thanks-rice.aspx)

25周年の節目に、米を育てる人々への感謝をあらためて

2025年は、天候不順や流通環境の変化などを背景に、米の供給や価格をめぐる話題が社会的な関心を集めました。日々の暮らしの中で当たり前のように口にしてきた米が、決して当たり前ではない存在であることを、多くの人が実感した一年でもあります。

こうした状況の中で、米を原点とするライスフォースにとって、米農家さんをはじめとした生産者の存在は、25年間にわたりブランドを支えてきた欠かせない存在です。25周年という節目にあたり、あらためて「米を育てる人々への感謝」を、生活者とともに見つめ直したいと考えました。



ポストに投函する体験で集まった、612通の感謝の声

想いをかたちにする場として実施したのが、JR東京駅「スクエアゼロ」にて開催した25周年記念ポップアップイベントです。会場では、来場者一人ひとりが、日々口にしている米や、それを育てる米農家さんへの想いをその場で手書きで綴り、ポストへ投函する体験を用意しました。

25周年記念ポップアップイベント会場25周年記念ポップアップイベントに設置された投函ポスト

投函された直筆メッセージの一部



「Thanks Rice」(https://www.riceforce.com/stc/25th/thanks-rice.aspx)公開に込めた想い

ライスフォースは、これらの声こそが、25年間にわたり米とともに歩んできたブランドの歩みを映し出すものであり、同時に「米農家の皆さま」と「お米の恵みと生きる皆さま」をつなぐ大切な記録であると考えています。本ページでは、イベントで集まった来場者による直筆メッセージを通じて、米を育てる人々への感謝の声を紹介しています。

ライスフォースは、原料となるお米を育てる米農家の皆さまや、使い続けてくださる皆さまの存在なしには、語ることができないブランドです。これからも「美しい肌を育む」喜びを感謝の気持ちに変えながら、「つくる人」と「使う人」の想いをつないでいきます。

●ブランドについて

ライスフォースは、“お米の力”を活かした発酵成分「ライスパワー(R)エキス」を配合し、米と発酵の力で肌を慈しむブランドです。与えるケアではなく“育むケア”を掲げ、年齢や肌質を問わず、あらゆる肌ストレスからの解放を目指しています。25年間、肌と心に寄り添い続けてきたブランドとして、これからも“うるおいの未来”を育んでいきます。



ライスフォース25周年特別サイト

https://www.riceforce.com/stc/25th/default.aspx