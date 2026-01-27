【老眼鏡1万本の販売から見えた】これから求められる老眼鏡!

株式会社サンクリエーション

老眼鏡のセレクトショップ『えがお老眼鏡』を展開する株式会社サンクリエーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：太田明良）は、オリジナル老眼鏡ブランド『Eg』を発売いたします。

当社は、2024年より各地で展開してきた「えがお老眼鏡」のPOP UPショップをはじめ、旗艦店や常設店、テレビ通販などを通じて、多くの方々に“ファッションアイテムとしての老眼鏡”を提案してまいりました。

その結果、2025年に約1万本の老眼鏡販売。実際に手に取っていただいたお客様の声や、そこから見えてきたさまざまなニーズをもとに、このたびオリジナルブランド『Eg』を制作しました。

『Eg』は、2月4日（水）～6日（金）に開催される東京インターナショナル・ギフト・ショーにて披露いたします。

【えがお老眼鏡2025年 実績】約10,000本の老眼鏡を販売

お客様のニーズを踏まえての作成した“ファッションアイテム”としての老眼鏡

お客様から得た老眼鏡に求める主なニーズ

これらのニーズをどのように「Eg」に反映したか！「Egシリーズ」のポイント

トレンドを取り入れたデザイン

フレームの形は、今のトレンドを取り入れながら設計しました。ひと目で老眼鏡と分かるデザインではなく、自然に掛けられるバランスを重視しています。

男性・女性を問わず顔立ちになじみやすく、初めて老眼鏡を選ぶ方でも手に取りやすい形に仕上げています。

ファッションとして楽しめる色展開

豊富なカラーバリエーションは、購入時の気持ちを前向きにしてくれます。特に女性のお客様からは、店頭で「かわいい！」という声が多く聞かれます。

色をアクセントとして取り入れることで、老眼鏡もファッションの一部としてコーディネートを楽しめます。

日常に寄り添う使いやすさ

首から掛けられる仕様にすることで、常に身につけておくことができ、置き忘れによるストレスを軽減します。

さらに、鮮やかなカラーを採用することで視認性を高め、紛失や破損といったリスクを減らす工夫を施しています。

えがお老眼鏡オリジナル『Eg』シリーズ

1 MARSHMALLOW(マシュマロ) LT001

［ カラー ］グレー／グリーン／ピンク／オレンジ／ブラウン

［ 価格 ］ \4,980（税込）

［ 度数 ］ 1.0／1.5／2.0／2.5／3.0

※こちらの商品は首からかけることができます

2 PARFAIT（パルフェ） LT 001

［ カラー ］レッド／グリーン／ブラウン／グレー／ホワイト

［ 価格 ］ \4,980（税込）

［ 度数 ］ 1.0／1.5／2.0／2.5／3.0

※こちらの商品は首からかけることができます

3 JERRY（ジェリー） 001

［ カラー ］パープル／イエロー／オレンジ／ブラウン／ピンク

［ 価格 ］ \4,980（税込）

［ 度数 ］ 1.0／1.5／2.0／2.5／3.0

4 CANELE（カヌレ） 001

［ カラー ］タートル／グレー／レッド／ブルー／ピンク

［ 価格 ］ \4,980（税込）

［ 度数 ］ 1.0／1.5／2.0／2.5／3.0

5 CANDY（キャンディー） 001

［ カラー ］パープル／グリーン／レッド／イエロー／ピンク

［ 価格 ］ \4,980（税込）

［ 度数 ］ 1.0／1.5／2.0／2.5／3.0

6 BUNGO（文豪） 001

［ カラー ］ブラウン／ローズゴールド／ホワイトゴールド

［ 価格 ］ \12,800（税込）

［ 度数 ］ 1.0／1.5／2.0／2.5／3.0／3.5

店舗情報

えがお老眼鏡 巣鴨旗艦店

〒170-0002東京都豊島区巣鴨4-15-10 神野ビル1F

【電話】03-6555-1385

【営業時間】10:00～16:00（不定休）営業日はInstagramでお伝えします

【交通のご案内】庚申塚駅（都電荒川線）から徒歩4分／巣鴨駅（JR山手線）から徒歩9分／巣鴨駅（東京メトロ三田線） A3出口から徒歩8分

えがお老眼鏡 川崎アゼリア店

川崎アゼリア「京急ロード」364（32 出口横）

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 26-2

【営業時間】10:00 ～ 21:00

【交通のご案内】JR 川崎駅東口を出て入口階段を降りてすぐ／京急川崎駅より直通。

えがお老眼鏡公式サイト(https://egao-salon.jp/reading-glasses/)『Eg』ECサイト(https://eg-reading-glasses.com/)

東京インターナショナル・ギフト・ショー