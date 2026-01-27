海外物流・コンテナ輸出入企業と運送会社マッチングシステム【海コンマッチング】の提供を開始
■概要
輸出入に関わる海上コンテナ輸送において、「荷物はあるが運べない」「車両はあるが案件がない」というミスマッチが課題となっています。LogiTechnoService株式会社（ロジテクノサービス株式会社／本社：東京都武蔵村山市）と株式会社エックスグラビティ（本社：東京都新宿区）は、こうした輸出入に関わるコンテナの陸上運送における課題解決を目的として、海上コンテナ輸送のマッチングサービス「海コンマッチング」の提供を開始しました。
それに伴い、新規登録の無料キャンペーンを実施いたします。
【海コンマッチング】（URL：https://kaikonmatching.jp）の提供を開始しました。
■背景
近年、原価高騰によりコンテナの陸上運送コストは上昇している一方で、実質的な運賃は十分に上がらず、需要と供給のミスマッチが生じています。
また、物流業界では以下のような課題が指摘されています。
● 深刻なドライバー不足、輸送会社不足（2024年問題：輸送能力が約34％不足する）
● 荷主企業や運送会社共に新しい取引先と契約したいが、新規取引先を見つけるのに労力がかかるなど困難
● 多重構造のなか、企業と直接繋がることができない
● 電話やファックスのやり取りが手間で人員や業務工数がかかっている
● 輸出入貨物が停滞することで生産や販売が停滞してしまう
● 港ターミナルに貨物が滞留し本船が貨物積み降ろし困難なことや、ターミナル搬出入の混雑に繋がる
輸出入に関わる海上コンテナの停滞は、日本での荷物の受け入れができなくなり、日本がアジアにおける主要ハブ港としての地位を失い、相対的に重要性が低下する可能性があります。これは国力低下に直結してしまいます。
■海コンマッチングとは
荷物を運んでもらいたい荷主と適切な運賃価格で荷物を運びたい運送会社をマッチングすることで、輸出入におけるコンテナ輸送の停滞を低減します。
-サービス内容-
・荷主、運送会社の双方からマッチング可能 ・マッチング成立まで企業情報は非公開 ・新規取引先の開拓をサポート ・電話やFAXに依存しない効率的な取引
荷主からのマッチング
1. 荷主：運送してもらいたい荷物情報や希望金額など案件登録
2. 運送会社：案件を検索し金額を含めたオファーを提示
3. マッチング成立後に、双方が直接連絡を取り契約
運送会社からのマッチング
1. 運送会社：空車状況を登録
2. 荷主：空車検索を行い、運送会社にオファーを提示
3. マッチング成立後に、双方が直接連絡を取り契約
-導入のメリット-
・新規取引先の獲得
・空車・貨物情報の有効活用
・調整業務の効率化
-価格-
● 初期費用0円（無料）
● 月額費用(1アカウント)6,600円（税込）
※本サービスは、お申し込み後、審査を通過し、クレジットカードのご登録をもってご利用可能となります。
-新規登録無料キャンペーン-
2月28日までに会員登録された方は3か月間の利用料が無料になります。
2月10日に新規登録を行い、クレジットカードの登録が4月1日でしたら、6月30日まで無料でご利用いただけます。
クレジットカードを登録をしてから3か月間無料となりますので、まずは新規登録を行って3か月間の利用料無料の権利を獲得できます。
海コンマッチングのトップページ
海コンマッチングの検索画面と検索結果
■今後について
2026年2月12日（木）～2月13日（金）に開催される「2026年_ロジスティクスソリューションフェア2026」（https://jils-lsfair.jp/）に出展します。（小間番号：008）
展示会では、「海コンマッチング」だけではなく、物流業務管理システムの「ロジマネ」のデモやご説明、ICD(インラインコンテナデポ)をはじめとした物流に関する各種ご相談にも対応いたします。
海コンマッチングは以下のサービスページよりご登録できます。
▶ 海コンマッチング：https://kaikonmatching.jp
■会社概要
LogiTechnoService株式会社は、環境対応やSDGsなどの社会課題を意識した物流の企画・マネジメントや、デジタル化による効率改善、品質管理の支援など、多様なニーズに応える物流コンサルティング企業です。
● 社名：LogiTechnoService株式会社（ロジテクノサービス株式会社）
● 住所：東京都大田区東海4-10-8 10F
● 代表者：清島陽介／渡邉裕（共同代表）
● URL：https://logi-ts.co.jp
-事業内容-
● 貨物利用運送事業／各種手配
● 物流コンサルティング・コーディネート
● 営業・業務顧問・取次
● コンテナデポ・CRUコンサルティング
● 物流システム開発・販売
● 人材コンサルティング
● 各種取次・販売・紹介
株式会社エックスグラビティ
システム構築に関わるコンサルティングからシステム設計・開発、サポートまで一気通貫した事業展開。さらにマーケティング戦略や販売促進なども含めた事業のDX化支援企業です。単なるIT企業ではなく、環境関連、地
域活性、起業家支援など、社会課題の解決方法を模索し、解決につながるサービスを事業展開するIT企業です。
● 社名：株式会社エックスグラビティ
● 本社住所：東京都新宿区新小川町９-１６ 石田ビル２Ｆ
● 代表者：金子篤史
● URL：https://xgravity.co.jp
-事業内容-
● 中小企業向けデジタル化支援
● Webシステム開発・業務改善サービス
● 新規事業支援と課題発見＆課題解決
● ITコンサルティング