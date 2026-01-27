NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、第5回 河川ごみ回収実証実験を2月14日（土）～18日（水）に香川・高松「詰田川」で実施

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、代表理事：江川裕基、田中秀典）は、2026年2月14日（土）から18日（水）にかけて、香川県高松市・詰田川にて、第5回河川ごみ回収実証実験を実施します。

本実証実験では、河川を通じて海へ流出するごみを「川」で効率的に回収することで、海洋への流出抑制に向けた効果検証と、継続運用に向けた課題（設置・撤去、維持管理、運用体制等）の洗い出しを行います。

実験概要

河川ごみ回収プロジェクト推進の背景

河川ごみ回収装置「kawasemi002」上空から見た図- 実施期間：2026年2月14日（土）～2月18日（水）- 実施場所：香川県高松市 詰田川（2級河川）- 実施内容：河川ごみ回収装置「kawasemi002」を用いた回収実証／回収河川ごみの分類記録／運用・保守観点の検証- 調査項目：回収量・分類別の内訳・流速・流量・気象条件

海洋ごみ問題は世界的な環境課題であり、日本においても深刻な状況が続いています。

特に、海洋ごみの約8割は私たちの生活圏である陸域、主に河川から流出していると言われています。

参考:日本財団ジャーナル https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2020/43293/ocean_pollution/

街中や河川敷に捨てられたごみは、雨や風によって河川に流れ込み、そのまま海へ到達します。

日本では年間2～6万トンのプラスチックごみが海洋に流出していると推測されており、

その約7～8割は内陸で発生し、河川や用水路を経由して海へ流れ込んでいます。

この問題は、海の生態系への影響にとどまらず、漁業や観光業などの産業にも大きな影響を及ぼす

深刻な課題です。

NPO法人クリーンオーシャンアンサンブルでは、ごみが海に到達する前に河川で回収することを目的

として、河川ごみ回収装置「kawasemi」シリーズの開発および実証実験を継続的に実施しています。

企業・団体の視察見学／メディア取材のご案内（受付）

河川ごみ回収装置「kawasemi」の仕組み図

本実証実験では、企業・団体の視察見学およびメディア取材を受け付けています。

- 企業・団体向け（視察見学）

現地にて回収装置の説明、運用フローのご案内、今後の連携可能性（技術協力/スポンサー等）のご相談が可能です。

- メディア向け（取材）

現地での設置状況・回収状況の撮影、担当者への取材対応が可能です。

※現場作業・安全管理の都合上、原則「事前申込制」とさせていただきます。

希望日時をご相談ください。

お申し込み方法

以下の内容を明記のうえ、当団体のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

・貴社名／媒体名／団体名

・参加者氏名・人数

・希望日時

2月14日（土）10:00~12:00

2月15日（日）13:00~14:00

2月16日（月）13:00~14:00

2月17日（火）14:00~15:00

2月18日（水）15:00~17:00

・連絡先（メールアドレス／電話番号）

（任意）取材・視察で確認したい点（撮影希望、インタビュー希望、連携相談など）

お問い合わせフォーム：https://cleanoceanensemble.com/contact/(https://cleanoceanensemble.com/contact/)

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、当団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/

●ボランティア・プロボノとして参加する

当団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

ITエンジニア

マーケティング

営業・協賛パートナー支援

人事

現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月１回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

（プロボノ参加以外に当団体の活動などに対する質問も受け付けております）

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中秀典

・主な活動国：日本、モザンビーク、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。