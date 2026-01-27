「私らしい」キャリアの描き方とは？ バックオフィスワールド2026にて女性向け異業種ワークショップを開催～社外の仲間との対話から、明日へ踏み出す勇気と行動を後押し～
企業のDE&I推進支援・組織変革を手掛ける株式会社チェンジウェーブグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO:佐々木 裕子）は、2026年2月4日（水）から幕張メッセで開催される「バックオフィスワールド2026」の特設会場にて、女性向け異業種ワークショップ「Bizcrew Academy」を開催いたします。
本ワークショップには、数多くのキャリアデザインプログラムに携わってきた当社執行役員・鈴木富貴が登壇。
社外の仲間との対話を通じて、次の一歩を踏み出すための視点を共に探ります。
■キャリアのモヤモヤをスッキリ。私らしい未来を見つけるための交流会
「このままで良いのだろうか？」というキャリアへの不安やモヤモヤを抱えていませんか。
社内では言いにくい悩みも、安心して共有できるワークショップです。
異なる業界・職種の女性と出会い、多様な経験に触れることで、「私らしいキャリア」を考える新たな視点やヒントを得られます。共感と対話を通じて、前向きな一歩を踏み出してみませんか。
イベント詳細ページ・申し込み :
https://www.bizcrew.jp/bizcrewacademy
■Bizcrew Academy（ワークショップ）概要
タイトル ：「私らしい」キャリアの描き方って？
日時 ：2026年2月5日（木）13：00～16：00
2026年2月6日（金）13：00～16：00（両日同内容）
会場 ：幕張メッセ内 Bizcrew Academy特設コーナー
対象 ：働く女性（無料・事前登録制）
詳細・申込 ：https://www.bizcrew.jp/bizcrewacademy
講師 ：
鈴木富貴（すずき ふき）
株式会社チェンジウェーブグループ 執行役員
報道記者としてテレビ局に15年間勤務後、渡米。
帰国後、ダイバーシティ経営企業・働き方改革の取材や自治体主催の社外メンターバンク企画に携わった。
チェンジウェーブ参画後は、企業の変革プロジェクト、リーダー人材育成、組織開発に携わり、異業種研修の企画・運営やアンコンシャス・バイアスに関する研修・調査にも取り組む。
・日本社会心理学会2024・話題提供
「アンコンシャス・バイアス測定を組織研修に活かす」
・Designing Your Life ジャパン 認定講師
・静岡市男女共同参画審議会委員(2017～2019)
■展示会情報：バックオフィスワールド2026
会期中、チェンジウェーブグループは「人事支援 EXPO（小間番号：S17-16）」にも出展し、組織風土を可視化するバイアス測定等のソリューションを紹介しておりますので、ぜひお立ち寄りください。
〈チェンジウェーブグループ出展〉
小間番号 ：S17-16（ 人事支援 EXPO）
出展内容 ：組織変革、バイアス測定、DE&I推進、女性幹部育成、管理職育成ほか
企業ページ：https://expo.bizcrew.jp/event/14990/module/booth/387300/389057
【会社概要】
会社名 ：株式会社チェンジウェーブグループ
代 表 ：代表取締役社長 CEO 佐々木裕子
所在地 ：東京都港区南青山2-26-32 セイザンI1202
企業サイト ：https://www.changewave-g.com/
※本プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。