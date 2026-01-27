セールスAIエージェント「Effic」、SFAと商談構造を結びつけるAIエージェント構想を発表

株式会社Effic

株式会社Effic（本社：東京都豊島区、代表取締役：菅藤達也、以下「当社」）は、セールスAIエージェント「Effic」とSFA（営業支援システム）を連携させ、商談の中身を自動で整理・分析し、次に取るべき営業アクションまで示す、新しいAIエージェントを展開します。

第一弾として、Salesforceとの連携を開始し、主要SFAへの対応を順次拡大していきます。

2025年に特許を取得した独自の商談構造分析技術により、商談を組織のナレッジとして構造的に蓄積し、運用の過程でブラックボックス化しがちなSFAの活動データと結びつけることで、「なぜ売れる／売れない」を解明し、営業組織の再現性向上を支援します。

背景：営業現場が抱える本質的課題

人手不足を背景に営業DXやSFAの導入が進む一方で、営業現場ではいまなお、商談の実態を正確に把握できないという課題が残されています。営業会議で「案件は順調」と報告されていても、実際には顧客の予算承認が進んでいない、意思決定者の懸念が解消されていないといったケースは少なくありません。

こうした背景には、SFAに蓄積される情報の多くが、営業担当者の主観的な判断に依存しているという構造的な問題があります。商談の進捗は記録されていても、「なぜ前に進んでいるのか」「どこが詰まっているのか」といった判断材料が体系的に整理されておらず、マネジメントや組織全体での判断に活かしきれていないのが実情です。

その結果、成果を上げる営業担当者の成功は「個人の力量」として属人化し、失注の要因も「価格が合わなかった」「タイミングが悪かった」といった表層的な理由で処理されがちです。

人材の流動化や営業人材不足が進む中、経験や勘に依存した営業モデルには限界が見え始めています。営業活動を単なる記録として管理するのではなく、商談の中身や判断の背景まで含めて可視化し、組織の知識として活用することが、いま強く求められています。

このような背景を受け、Efficでは、SFAとの連携によって、次に取るべき営業アクションまで導く独自のセールスAIエージェント構想を提案します。

Efficのアプローチ（Salesforceとの連携）

Efficが目指すのは、SFAを単なる営業活動の記録・管理ツールとして使うのではなく、商談の中身や判断の背景をAIが読み解き、営業組織の意思決定を支援する「思考するエージェント」へと進化させることです。

商談の記録から分析、評価、次のアクション提示までをAIが一貫して担うことで、営業担当者やマネージャーが「入力」や「状況把握」に費やしてきた時間を、本来注力すべき判断や顧客対応に振り向けられる環境を実現します。

多くの企業で導入が進んでいるSFAですが、「なぜ売れたのか／なぜ売れなかったのか」という理解に結びついていないのが実情です。Efficは、この構造的課題に対し、SFAの価値を最大化するための以下のアプローチを提供します。

今後の展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165599/table/6_1_6dead943168ff79e3f2be083588121a0.jpg?v=202601271021 ]

今後のロードマップとしては、まず、2026年1月にEfficの商談記録をSFAに転送する機能提供から開始し、次にSFA上のパイプラインデータと組み合わせて、ステージごとの転換率と「なぜ？」を組み合わせた分析を実現します。

更に、潜在的なリードを発掘し、AIが商談機会を創出していくインサイドセールスの自動化を目指していきます。

Stage 1: 商談記録の転送（Salesforceへの連携）（2026年1月～）

Salesforceへの商談記録・分析結果の自動転送を開始。営業担当者の入力負荷を削減し、正確なデータ蓄積を実現します。

Stage 2: パイプライン分析（2026年夏～）

商談構造データとSFAの活動ファクトを組み合わせ、組織全体のパイプラインを横断分析。「どのステージで、なぜ停滞しているのか」を解明し、受注確度予測や優先案件の特定を通じて、マネージャーの意思決定を支援します。

Stage 3: インサイドセールス支援（2026年秋～）

電話商談の自動記録・分析機能を追加し、インサイドセールスチームの生産性向上を支援。フィールドセールスとインサイドセールスの商談データを統合分析することで、リード育成から受注までの一貫したパイプライン管理を実現します。

会社概要

社名： 株式会社Effic

設立： 2023年1月27日

所在地： 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋5階

代表取締役： 菅藤達也

ミッション： 働く人の創造力を引き出す

事業内容： AIエージェントの開発

ウェブサイト： https://lp.effic.app/