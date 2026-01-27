「健康経営推進セミナー2026」を開催します！
北海道では、アクサ生命保険株式会社、大塚製薬株式会社北海道支店、協会けんぽ北海道支部との共催により、従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に取り組む「健康経営(R)」の推進及びヘルスケアサービス産業振興を図るため、セミナーを開催します。
「従業員の満足度向上」「生産性の向上」など企業が抱える様々な経営課題の解決策の一つとして「健康経営」が注目されており、本セミナーでは、健康経営の取組方法や推進のメリットなどについてお伝えするほか、健康経営を実践している道内企業2社に取組事例を紹介いただきます。
（１）日 時：2026年2月6日（金）14:30～17:00
（２）開催場所：大塚製薬株式会社 北海道支店 大会議室
（札幌市中央区大通西６-１ 富士フイルム札幌ビル９階）
（３）定 員：60名（参加無料/先着順）
（４）共 催：北海道、アクサ生命保険株式会社、大塚製薬株式会社北海道支店、
協会けんぽ北海道支部
（５）後 援：北海道ヘルスケア産業振興協議会
（６）協 力：経済産業省北海道経済産業局
（７）参加対象：北海道内の企業の経営者、人事・労務・健康づくり担当者、自治体担当者等
（８）申込URL：https://www.harp.lg.jp/oAbDXcFA
（９）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ゛：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/244398.html
【講演】
1.「健康経営を一緒に始めませんか？」
講師：掛井 昭広 氏（アクサ生命保険(株) 健康経営エキスパートアドバイザー）
2.「働き世代のセルフコンディショニングについて」
講師：中田 亜由美 氏（(株)かんごぷらす 代表取締役社長）
【事例紹介：道内企業の取組】
1. 北王コンサルタント(株)
寺本 春花 氏（北王コンサルタント(株) 総務部総務課 主査）
2. オリンポス債権回収(株)
坂本 明広 氏（オリンポス債権回収(株) 業務本部 経理総務人事課 次長）
【情報提供】
1. 大塚製薬(株)
2. 協会けんぽ北海道支部
3. 北海道経済部産業振興局産業振興課