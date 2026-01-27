【川越市限定】“ゲーム周辺機器の山”回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月は、引っ越し・進級・異動などで生活が切り替わりやすく、「片付けるなら今しかない」が現実になる季節です。

川越市でも、年度末の前に部屋の整理を進める中で、意外と最後まで残りやすいのがゲーム周辺機器。

本体は手放したのに、使わないコントローラーや専用ケーブル、Wiiバランスボード、PS2/PS3時代のコントローラー、専用HDMIアダプタ、ソフトの空ケース、DSの充電器などが、引き出しやテレビ台の裏に“山”として残りがちです。

こうした周辺機器は、ひとつひとつは小さく見えても、種類が多くて分別が面倒になりやすい上、「これ、まだ使える？」の判断が止まりやすいのが難点。

結果、謎の配線が絡まったまま放置→掃除がしにくい→さらに物が積み上がる、という負のループに入ってしまいます。

特に川越市は、駅周辺の単身世帯から戸建てのファミリーまで住まいの形が幅広く、片付けのタイミングも人それぞれ。だからこそ、2月のうちに“ゲーム周辺機器だけ先に一掃”するのは効果的です。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、川越市での暮らしの整理をサポートする取り組みとして、“ゲーム周辺機器の山”回収キャンペーンを実施します。

Wiiバランスボード、旧世代コントローラー、専用ケーブル類、空ケースなど「ゲーム周辺機器」を含む回収で、2月は合計金額から1,000円割引。

「分別が面倒」「量が多い」「粗大ごみの手配が苦手」でも、写真で事前見積もり→まとめて回収でスムーズに片付けが進みます。



※ゲーム機本体や記録媒体など、データが気になる機器は、可能な範囲で事前の初期化をおすすめしています（不安があれば事前相談OK）。

背景と目的

ゲーム周辺機器は、世代が変わるたびに増えやすく、「いつか使うかも」で残りやすい代表格です。

さらに、ケーブルやアダプタ類は見た目が似ていて、処分の判断がつきにくいもの。

年度末前の2月に“山”を崩しておくと、引っ越し・模様替え・新生活準備が一気に楽になります。

本キャンペーンは、川越市の単身世帯・共働き世帯・ファミリーの片付け負担を軽くし、部屋の動線と収納の余白を取り戻すことを目的に企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 【川越市限定】“ゲーム周辺機器の山”まるごと回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

割引内容： ゲーム周辺機器（例：Wiiバランスボード／コントローラー／専用ケーブル／空ケース等）を含む回収で、合計金額から1,000円割引

備考（合言葉）： 事前見積もり時に 「川越市キャンペーン」 とお伝えください。

※周辺機器以外の不用品（小型家電・家具など）も混在していてOK。まとめて見積もりできます。

詳細：https://collect.conne.jp/kawagoeshi/

キャンペーン対応エリア（川越市全域）

対応地域例：川越、本川越、川越駅周辺、脇田町、脇田本町、新河岸、南古谷、霞ヶ関、的場、鶴ヶ島寄りエリア、今福、砂、仙波町、松江町、連雀町、幸町 など

※上記以外も川越市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

コントローラーやケーブルが増えすぎて、どれが何用か分からない

テレビ台の裏が配線だらけで、掃除ができずホコリが溜まる

旧ハードの周辺機器が残っていて、捨て方を調べるのが面倒

空ケースや説明書だけが残り、“捨てる決心”がつかない

年度末前に片付けたいのに、分別で止まって時間だけ過ぎる

よく出る不用品例

コントローラー・入力機器

ケーブル・アダプタ・配線まわり

周辺ボード・アクセサリ類

ソフト関連（空ケース・説明書等）

ゲーム周辺の収納・小物類

回収品目の詳細例

1) コントローラー・入力機器： PS2/PS3コントローラー、予備コントローラー、ジョイパッド、使わない有線コントローラー

2) ケーブル・アダプタ： 専用HDMIアダプタ、充電ケーブル、USBケーブル、映像/音声ケーブル、ACアダプタ、変換コネクタ類

3) 周辺ボード・アクセサリ： Wiiバランスボード、センサー類、スタンド、周辺パーツ、使わないヘッドセット（ゲーミング周辺）

4) ソフト関連： ソフトの空ケース、割れたケース、説明書だけ残ったもの、特典箱（中身なし）

5) 収納・小物： まとめ置きの配線箱、ゲーム周辺の小型ラック、使わないポーチ・収納袋、整理しきれない小物の山

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

川越市で引っ越し・更新・模様替え前に一気に整理したい単身・共働き世帯

子どもの成長でゲーム環境が変わり、旧世代の周辺機器が残っているファミリー

配線・アダプタ類が多く、分別や持ち出しに時間を使いたくない方

“いつか使う”を卒業して、部屋の余白を取り戻したい方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけで概算見積もりが可能です。スムーズに進めるコツは3つだけ。

全体量が分かる引き写真（山の量が分かる）

配線・コントローラーなど種類が多いものの寄り写真

メッセージに 「川越市キャンペーン希望」 の一言

「これは残す／これは処分」も添えていただくと、見積もりがさらに早くなります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 埼玉県川越市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kawagoeshi/

📰 埼玉県川越市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/saitamaken/kawagoeshi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)