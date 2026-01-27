【毎月28・29日は“肉ピザハット”】ガッツリお肉ピザ2枚セットが最大3,091円OFF！看板商品「新・特うまプルコギ」などがこれからは毎月おトクに味わえます！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年1月28日（水）・29日（木）の2日間限定で、月に一度のおトクなイベント「肉の日」を開催いたします！

「肉の日」は毎月28日・29日（2月は27日・28日）に開催される、お肉好きのためのスペシャルな2日間。1月の「肉の日」は、「ペパロニクラシック／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」と「ペパロニクラシック／新・特うまプルコギのハーフ＆ハーフ」がおトクな価格に！さらに「直火焼 テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」の「肉の日 2枚セット」はなんと3,091円OFFという衝撃プライスでお届けいたします！

「頑張ったご褒美にお肉が食べたい！」「そろそろお肉な気分！」「無性にジャンキーな物が食べたい！」誰しもそんな気持ちが月に一度は訪れるはず！そんなときにピザハット自慢のお肉ピザを存分に堪能できるこの2日間を、ぜひお見逃しなく！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

＜本リリースのポイント＞

１.【2日間限定】1月28日・29日は「肉の日」として、ピザハットのお肉ピザが超おトク！

２.【お肉三昧】ピザハットが誇る、人気のお肉ハーフ＆ハーフピザが1,129円～の大特価！

３.【お肉祭り】「直火焼 テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」の「肉の日 2枚セット」が最大3,091円OFF！

１.【2日間限定】1月28日・29日は「肉の日」として、ピザハットのお肉ピザが超おトク！

毎月28日、29日「肉の日」です！ピザハットでは、お肉好きの皆さまに向けて、月に一度のおトクな2日間を開催。2026年1月28日（水）・29日（木）の2日間限定で、人気のお肉ピザがとってもおトクにお楽しみいただけます！

1つ目のおトク商品は、「ペパロニクラシック／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」。通常料金2,345円がお持ち帰りなら1,129円に、配達なら1,929円に！

2つ目のおトク商品は、「ペパロニクラシック／新・特うまプルコギのハーフ＆ハーフ」。通常料金2,525円がお持ち帰りなら1,129円に、配達なら1,929円に！

3つ目のおトク商品は、「直火焼 テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」の「肉の日 2枚セット」。通常料金6,020円がお持ち帰りなら2,929円に、配達なら3,939円に！なんと最大3,091円もおトクになる大盤振る舞いです！

２.【お肉三昧】ピザハットが誇る、人気のお肉ハーフ＆ハーフピザが1,129円～の大特価！

【最大1,216円OFF！】ペパロニクラシック＆直火焼 テリマヨチキンという安定の肉ピザをおトクに楽しもう！

■商品名：

ペパロニクラシック／直火焼テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ

※別添：きざみ海苔

■商品価格：

お持ち帰り：2,345円→1,129円（1,216円おトク！）

配達：2,345円 → 1,929円（416円おトク！）

※生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみです。

※配達の場合、別途での配達料は頂きません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■販売期間：

2026年1月28日（水）、29日（木）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1(https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1)

【最大1,396円OFF】ペパロニクラシック&新・特うまプルコギのという贅沢ピザが同時に食べられる！

■商品名：

ペパロニクラシック／新・特うまプルコギのハーフ＆ハーフ

※別添：旨辛コチュジャンソース

■商品価格：

お持ち帰り：2,525円→1,129円（1,396円おトク！）

配達：2,525円 → 1,929円（596円おトク！）

※生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみです。

※配達の場合、別途での配達料は頂きません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■販売期間：

2026年1月28日（水）、29日（木）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1(https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1)

３.【お肉祭り】「直火焼 テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」の「肉の日 2枚セット」が最大3,091円OFF！

■商品名：

肉の日 2枚セット

■セット内容：

直火焼 テリマヨチキン + 新・特うまプルコギ

※別添：きざみ海苔、旨辛コチュジャンソース

■商品価格：

お持ち帰り：6,020円→2,929円（3,091円おトク！）

配達：6,020円 → 3,939円（2,081円おトク！）

※生地種類はハンドトスのみ、生地サイズはMサイズのみです。

※配達の場合、別途での配達料は頂きません。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■販売期間：

2026年1月28日（水）、29日（木）

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1(https://www.pizzahut.jp/topic/day/meat?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1)

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年1月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年1月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Niku2026_1)