ウエトマエ、PMO人材育成に特化したeラーニング事業を開始

株式会社ウエトマエ

本講座は、「すべてのエンジニアが上を向いて前へ進めるように」という当社の設立理念のもと、エンジニアが自らのキャリアを主体的に切り拓くための、成長のための“踏み台”となることを目的として企画された教育サービスです。

■ UETOMAE PMO Education（初級編）とは

「UETOMAE PMO Education（初級編）」は、これからプロジェクトリーダーやPMO支援職を目指す方に向けた、実務を強く意識したオンライン講座です。

IT業界未経験の方でも基礎から学べるカリキュラム構成となっており、プロジェクトの基礎知識から、必要なドキュメント作成、進行管理といった実務ノウハウまでをオンラインで習得できます。

人材派遣会社に登録している方のリスキリングにも最適な内容です。

■ 対象

- 将来的に数十人月以上のプロジェクトのリーダーを目指す、実務経験3年目～7年目程度の中級エンジニア- PMOアシスタントとしてプロジェクト参画を目指す社会人経験者- システム開発の流れを体系的に把握したい学生・社会人

■ 特徴

本講座は、PMBOKやプロジェクトマネージャー資格の取得を主目的とせず、システム開発におけるプロジェクトを体系的に理解することに重点を置いた実践的な講座です。

「システムとは何か」「プロジェクトとは何か」という基本的な視点からスタートし、システム開発における管理の考え方、品質管理の必要性、議事録作成、課題管理などの実務を学びます。

最終的には、RFP受領からシステム納品までの一連の流れを理解する構成となっています。

初級編として、全体像を広く・浅く把握することを目的とした全15チャプター（約4時間） の講座です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJpp_96TAls ]

■ 個人向け提供条件・受講料

受講料（個人）：55,000 円（税込）

受講期間：90 日間（入金確認後）

※詳細および最新の受講規約は公式サイトにてご確認ください。

■ 個人向けキャンペーン（早期受講完了特典）

受講者の皆さまへ感謝の意を込めて、先着30名限定の早期受講完了キャンペーン を実施します。

本講座を 全チャプター受講完了し、受講後アンケートにご回答いただいた方 に、Amazon ギフト券40,000円分を進呈 いたします。

※ 個人契約でのお申し込みが対象となります（法人契約、パートナー経由のお申し込みは対象外）

■ 法人向け提供条件・受講料

基本料金（年契約）：初年度 200,000円（2年目からは150,000円） ※税別

※基本料金には確認用アカウント1ライセンスおよび通常アカウント2ライセンスが含まれます



受講料：40,000 円（税別）／アカウント 350,000円（税別）／10アカウントパッケージ

受講期間：90 日間（入金確認後）

※詳細および最新の受講規約は公式サイトにてご確認ください。

■ 法人向けキャンペーン（初年度基本料金無料）

企業様向けには、10 名以上のライセンス契約を対象に、初年度基本料金（税別200,000 円）を無料 とするキャンペーンを実施中です。本キャンペーンは、講座内容や運用を実際にご利用いただき、継続導入をご検討いただくことを目的とした特別企画となります。



■ パートナー募集

当講座の再販パートナーを随時募集しております。

企業研修・教育事業としての活用を含め、柔軟な連携が可能です。



■ ご案内

講座の紹介動画（YouTube)：https://youtu.be/cJpp_96TAls

個人向けのご案内： https://www.uetomae.co.jp/education

法人契約のご案内：https://www.uetomae.co.jp/education/business

パートナー契約のご案内：https://www.uetomae.co.jp/education/partner



■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ウエトマエ https://www.uetomae.co.jp

人材教育事業部 営業部 Email：sales@uetomae.co.jp

株式会社ウエトマエ

株式会社ウエトマエは、上流工程を得意とするシステム開発企業です。

中規模から大規模プロジェクトを中心に、プロジェクトマネジメント、要件定義から設計、製造、テスト、運用までを一貫して担う独立系SIerとして、2018年に設立されました。



製造拠点としてベトナム・ハノイに関連会社を有するほか、eラーニングを活用した人材教育事業、小説投稿サイトの運営および出版事業など、ITを軸とした多角的な事業展開を行っています。



所在地： 東京都渋谷区恵比寿3-9-20

代表者： 代表取締役 山口 亮太

設立日： 2018年2月26日

資本金： 1,000万円

売上高： 約2.5億円（2024年度）

子会社：株式会社蒔喜出版 （北海道札幌市）

関連会社：Beetech Technology and Service multimedia Co.,Ltd （ベトナム・ハノイ市）