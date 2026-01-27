障害者雇用やその事例を紹介する「やさしいお仕事セミナー」をSOCIALSQUARE 秋田山王店にて2月に全3回開催

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

ソーシャルスクエア秋田山王店（運営：NPO法人ソーシャルデザインワークス 代表理事：北山剛）は、障害者雇用についての知識共有や理解を目的として、障害者雇用の関心のある方を対象に、障害者雇用の働き方実例や支援制度を紹介する「やさしいお仕事セミナー」を開催いたします。



本セミナーは、昨年度に延べ37名が参加し、「相談先が明確になった」「就職活動への不安が解消された」などの声が多く寄せられました。こうした反響を受け、今年度は内容をさらに充実させて実施します。





やさしいお仕事セミナーの概要・特徴





本セミナーでは、障害者就業・生活支援センターや実際に障害者雇用に取り組む企業の担当者など障害者雇用に関する豊富な知識と経験を有する期間の方柄や企業担当者を外部講師に迎え、障害者雇用の実例や支援制度について広く役立つ情報提供を行います。

また、各回終了後には外部講師を含めた個別相談の時間を設け、就職活動や働き方について、参加者一人ひとりの状況に応じた相談も実施します。

■開催概要

※参加者の方はご希望のお日にちおよびセミナーへ参加いただけます。

【日程・内容】

■2月24日（火） 13:30～14:30

講師：ウェルビューいずみ障害者就業・生活支援センター

テーマ：「障害者就業・生活支援センターとは」

■2月26日（木） 13:30～14:30

講師：株式会社プレステージ・インターナショナル 秋田BPOメインキャンパス

テーマ：「企業紹介・障害者雇用の事例」



■2月28日（土） 13:30～14:30

講師：ソーシャルスクエア秋田山王

テーマ：「SOCIALSQUAREにおける就労支援・就労定着支援」





【会場】

SOCIALSQUARE秋田山王

〒010-0951 秋田市山王6丁目2-16 アバンテ山王1F

・JR秋田駅から県庁市役所方面行きバスに乗車して約10分

・「県庁市役所前」または「県庁第二庁舎前」バス停下車徒歩5分



【対象】

- 就労を考えている方やそのご家族の方

- 福祉・医療・教育など相談支援に関わる方々

- 障害者雇用に興味のある企業の採用ご担当者



【参加費】

無料

講演終了後には、スタッフによる個別相談も実施いたします。

※お電話・メールまたはフォームから事前予約が必要です。

障害者雇用の実例や就職活動に役立つ情報を得る絶好の機会です。ぜひお気軽にご参加ください！



■お申し込み方法

下記フォーム・秋田山王店へのお電話／メールにて受付しております。

※１.お名前 ２.ご連絡先 ３.ご参加希望日程 ４.ご参加人数 をお知らせください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlmOTClRNvsJK60EwLHNM7hqYlbeaSIRxuAWSOu-P0tvxbkA/viewform

電話｜090-8509-3151

メール｜ss_akitasanno@sdws.jp



昨年のセミナーの様子昨年のセミナーの様子■昨年度開催参加者の声

昨年度のセミナーでは、参加者から以下のような声が寄せられました。

「相談先が分かってよかった」

「今後の見通しが立った」

「診断を受けたばかりで不安が大きかったため、相談ができたことで少し解消できた」

特に、就職活動を始めたばかりの方や、これから働きたいと考えている方にとって具体的な相談先や支援の選択肢を知る機会となりました。

今年の「やさしいお仕事セミナー」では、昨年度の参加者から寄せられた声を踏まえ、就職や働き方に不安を抱える方が安心して相談でき、今後の見通しを描くためのヒントを提供します。



■開催背景・目的



障害者雇用を取り巻く環境は年々変化しており、就職を考える当事者やご家族、支援に関わる方々から「何から相談すればよいのかわからない」「実際の事例を知りたい」といった声が多く聞かれます。

本セミナーは障害者雇用を実践する企業や関係機関の専門家を講師に迎え、求職活動や職業選択に役立つ情報を提供することを目的として実施するものです。

SOCIALSQUARE秋田山王店では、そうした不安を少しでも軽減し、次の一歩を考えるきっかけとなる場として、地域の関係機関や企業と連携したセミナーを企画しました。

■担当者コメント

「必要な情報を必要な方に届けたい」という想いから始めたお仕事セミナーですが、皆様のご感想を通じて、その意義を改めて実感しました。今後も、地域のニーズに寄り添いながら、「情報発信の場」そして「一歩踏み出すきっかけとなる場」としての役割を果たせるよう、取り組みを続けて参ります。

秋田山王店 サービス管理責任者安部 みず穂

ソーシャルスクエア秋田山王では、引き続き障害者雇用に関する支援や情報提供を行って参ります。今後のイベント情報については、当事業所のホームページやSNSをご覧ください。

ソーシャルスクエア 秋田山王

秋田山王店はソーシャルスクエアの7拠点目、北東北初出店の2023年4月にオープン。自立訓練と就労移行支援の多機能型事業所として、「夢や目標を見つけたい」「働きたい」という思いに寄り添いご利用される方々の、のばしたいことや好きなことに取り組める「セレクトワーク」の時間を中心に、それぞれのニーズに合わせた支援をご提供いたします。また実習やボランティア活動など就職に近い環境で実践しながら、就職を目指していくことができます。定期的な面談を通してお一人おひとりの目標に沿ったプランを提案していきます。

ソーシャルスクエア秋田山王店

（運営：NPO法人ソーシャルデザインワークス）

〒010-0951 秋田市山王6丁目2-16 アバンテ山王1F

電話｜090-8509-3151

メール｜ss_akitasanno@sdws.jp

Instagram :https://www.instagram.com/akitasanno_ss/

NPO法人ソーシャルデザインワークス

NPO法人ソーシャルデザインワークスは、仲間同士が感謝しあい、お互いの幸せを追い求め、協力しあう風土と、多様な考え、様々な生き方や働き方を尊重しあい、応援しあう文化を醸成していくチームであり続けます。その中で、20年後の未来・社会に向けて、人・街・文化に対する様々な社会貢献活動をしていきます。

私たちが全国の拠点で諦めずに行動していくことが地域の人たちの勇気となり、それが多くの人たちの人生の豊かさに繋がるような諦めない一歩を踏み出せる社会を創っていきます。

SDWsとは :https://sdws.jp/