先着10名!!大人気現役カフェオーナー直伝!!コーヒーの淹れ方体験付き 小さく始める創業セミナー(大阪府商工会連合会×スタートアップカフェ大阪)を開催！

大阪府商工会連合会

・カフェに興味あるけど、創業、起業なんて一念発起、一か八かの世界 無理だと思っていませんか？

・自分が好きなコンテンツでカフェができないかな。。

・自分が好きな世界観を作って、みんなと喋りたい。

・創業するにあたって、先輩の体験を聞きたい。

・創業の手続きってどうしたらいいの？

・そもそも創業しても、事業を継続して行うにはどうしたらよいか？

誰もが思う不安なところを解消するために、創業成功者が語ります！

今回は、大阪府の創業支援拠点「スタートアップカフェ大阪」（関西大学梅田キャンパス内）と連携して実施します。



創業前後の事業者を対象に、事業づくりの実践的なポイントを学べ、また講師や参加者と楽しく交流をしながらのセミナーになります！

本格的なカフェ創業を考えている人も、まずは副業からはじめたい方も、自分の経験や特技からアイデアを生み出す方法論を学び、あたらしい未来を考えてみませんか？

【日時】令和8年2月21日（土）１４：００～１６：３０

【セミナー内容】

・現役カフェオーナー×司法書士に聞く、カフェ起業体験談

カフェを立ち上げた経緯や創業して良かったところ、逆に創業するまでに苦労した部分をどう乗り越えたのかなど、経営者ならではの経験をリアルにお話しいただきます！

・コーヒーの淹れ方講座・特別試飲会付き交流会

今回特別に、カフェオーナーに美味しいコーヒーの淹れ方を実演で教えてもらいます！一人ひとりの創業に対する思い、やりたいことをみんなで話しながら、ほっと一息つきましょう。終了後には、創業仲間もできています！

・ゼロからはじめる会社設立体験ワークショップ

小さくはじめ、事業を成立させたのちに、会社を立ち上げる流れをワークショップ形式で学びましょう！

・商工会・スタートアップカフェ大阪のご紹介

無料で相談でき、みなさまをサポートする商工会・スタートアップカフェ大阪をご紹介します。

創業のお悩みごと等について、なんでもご相談ください！ ！

【講師】

PAUHANA COFFEE（パウハナコーヒー）代表 吉岡 仁

「一杯でひと休みする珈琲屋」を テーマに、大阪のカフェ激戦区・中崎町にてカフ ェを経営。居心地の良い空間で、自家焙煎のスペシャルティコーヒーをはじめ極上の一杯を提供しています。

【講師】

司法書士吉江直記事務所 吉江 直記

スタートアップカフェ大阪で士業の専門相談を担当している司法書士で、「お客様の声を大切に」をモットーに丁寧な対話で相談に乗り、幅広い分野での経験・専門性で活躍しています。

【こんな方にオススメです】

カフェが好きな方大阪府内でカフェ創業を考えられている方なんとなく創業したいけれど、自分に何ができるかわからない方アイデアはあるけれど、あやふやで具体的にしたい方同じ志を持つ方の話を聞いたり、自分も話してみたい方会社員だけど休日に自分の興味・技能を活かして仕事をつくりたい方

【参加者のメリット】

創業に興味がある人、創業したい気持ちがあるが、どうしたらよいかわからない方が参加することで、創業に対して一歩を踏み出す機会に。また、商工会や商工会地域市町村を知っていただくことで、創業の場としての選択肢を増やせます。

【ご注意】

・大阪府からの補助金を受け開催いたしますので、大阪府で創業を考えられている方を優先し、他府県での創業を考えられている方はお断りする場合があります。

・セミナー参加後のアンケートに必ずご回答をお願いいたします。

・本セミナー参加申込にかかる個人情報は、本セミナー実施時の資料や大阪府商工会連合会、大阪府商工労働部からの各種連絡、アンケート調査、情報提供のために利用させていただきます。

【お問合せ】

大阪府商工会連合会 創業支援担当

TEL：06-6947-4340 FAX：06-6947-4343

メール shokoren@osaka-sci.or.jp

※当セミナーのチラシは下記よりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d168706-9-29747131d5186d525621d610a94953b3.pdf