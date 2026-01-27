AI音楽制作サービス「フォトロイドミュージック」の開始

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)の連結子会社である株式会社JB BLOCK（以下「JB BLOCK」、代表取締役社長：宮崎 明）は、2026年１月27日開催の同社の取締役会決議にて、以下のとおり新たな事業を開始することについて決議いたしました。

AI音楽制作サービス「フォトロイドミュージック」

フォトロイドミュージックは、写真やテキスト、気分を入力するだけで、専門知識がなくても誰でも簡単にオリジナル楽曲を生成できる音楽制作サービスです。



日常や旅行の思い出を「映像＋音楽」として残せ、生成した楽曲はSNSで共有可能。感情と音楽が融合する、新しい創作体験を提供します。

事業開始の趣旨

当社は、先端技術を活用した新規事業の創出に注力しております 。今般、独自のマルチモーダルAI技術を活用し、写真やテキストから手軽にオリジナル楽曲を生成できる音楽制作サービス「フォトロイドミュージック」を展開することで、UGC（ユーザー生成コンテンツ）市場への参入および新たな収益基盤の構築を目指します。

写真、テキスト、動画等の入力データから、AIが瞬時に感情や背景を解析し、専門知識を必要とせずに高品質なオリジナル楽曲を生成します。日本語、英語、中国語を含む多言語に対応し、グローバルな展開を視野に入れています。

新たな事業の概要

AI音楽制作サービス「フォトロイドミュージック」の運営を行います。

フォトロイドミュージックが生み出す4つの価値

フォトロイドミュージックが日本市場向けに構築したモデルは、ユーザーのライフサイクル全体のニーズを核心に据え「無料顧客獲得 - 仮想ID構築 - コンテンツ蓄積 - 収益化の循環」という完全な連鎖を構築しています。



4つの核心要素が段階的に進行し、ユーザーの感情的なニーズに合わせつつ、ビジネス価値の転換も実現します。

生活シーン日常への浸透と必須化

日本人の日常生活と季節の節目に寄り添い「生活に必要なツール」としての地位を確立します。

生活シーンでの体験拡大

コンビニ・商業施設・コミュニティセンターに体験コーナーを設置。食事記録、家族団らん、記念日など日常シーンで楽曲生成サービスを提供。QRコード読み取りで登録後は誕生日曲の無料カスタマイズ権を付与。

季節イベント・人生の節目でのマーケティング

正月、桜シーズン、お盆、卒業期、結婚記念日など重要な節目に限定テンプレートを展開。国内プラットフォームでターゲット広告を配信。

国民的IPとのコラボ

ドラえもん、ポケモン、ジブリなど人気IPと提携し、限定素材ライブラリを提供。インフルエンサーによる実際の使用シーンを発信。

フォトロイドミュージックが定義する新基準

日程

事業開始期日 ：2026年２月中 プレオープンを予定しております。

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

