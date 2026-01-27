TEDxMarunouchi 登壇スピーカー発表〈第二弾〉: 暮らしと医療の現場から生まれた実践知を共有

一般社団法人フィードフォワード協会

一般社団法人フィードフォワード協会（東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502、代表理事：久野和禎）は、同協会が運営協力する、2026年5月9日（土）開催のTEDxMarunouchi（ライセンス保持者：久野和禎）において、第二弾となる登壇スピーカーの発表を行うとともに、イベントチケットの販売を開始したことをお知らせします。

TEDxMarunouchiは、「Ideas Worth Spreading（広める価値のあるアイデア）」というTEDの理念のもと、日本の中心・丸の内から、分野や立場を超えた多様な視点とアイデアを共有するイベントです。

■第二弾 登壇スピーカー発表

今回の第二弾では、日常の暮らしと医療・社会課題という異なる現場で実践を重ねてきた2名のスピーカーの登壇を発表します。

舛田 光洋 （ますだ みつひろ）氏 中村 恒星 （なかむら こうせい）氏◆ 舛田 光洋 （ますだ みつひろ）そうじ力研究家

1969年、北海道むかわ町生まれ。

清掃業を通し「空間と人生の相関関係」を独自に研究後、人生哲学「そうじ力」を提唱する。

「そうじ力」を導入した独自の企業発展プログラムを開発し、多くの経営者から高い評価を得ている。また、個人向け「運勢好転そうじ力セミナー」を全国各地で開催、近年はアメリカや中国や韓国に向けてもセミナーを実施している。

著書には、累計50万部になった『夢をかなえる「そうじ力」』『「そうじ力」であなたが輝く！』（総合法令出版）からはじまり、ミリオンセラーになった『３日で運がよくなる「そうじ力」』（三笠書房）などがある。中国や韓国でも人気を博し、国内外５５冊以上におよぶ『そうじ力シリーズ』は累計３８０万部を超える。

◆ 中村 恒星 （なかむら こうせい）外科医 / 株式会社SpinLife 代表取締役社長

北海道大学医学部医学科卒。1995年岐阜県生まれ。

自身が心臓に持病を抱えている背景から、難病患者のための支援を志す。

北海道大学在学中に皮膚難病の患者のためのチョコレートブランドandew(アンジュ)を立ち上げる。

TBS Nスタの取材動画はYouTube上で、800万回超の再生数を記録した。

2023年には、妊婦向けのチョコレートブランドEnchamble(アンシャンブル)をリリース。

TEDxは、「広める価値のあるアイデア」を共有する場であり、TEDxMarunouchiでは、個人の経験や問いの中から生まれた実践知を、社会へとひらかれたアイデアとして伝えていきます。

それぞれのスピーカーが歩んできた道のりや思考の背景を通じて、来場者一人ひとりが自身の生き方や働き方を見つめ直すきっかけを得ることを目指します。

■ チケット販売開始について

TEDxMarunouchiのチケット販売を開始しました。

多様な分野で活躍するスピーカーによるTEDx Talksを通じて、新しい視点や気づきに出会う一日をお届けします。

【早割】（2月末まで）S Block（前方エリア）

\12000

S Block（前方エリア）

\15000 3/1 0:00 ~

【早割】（2月末まで）B Block（一般エリア）

\8000

B Block（一般エリア）

\10000 3/1 0:00 ~

U26（26歳以下） B Block

\8000

【早割】アフターパーティー参加券

\7000

アフターパーティー参加券

\7700 3/1 0:00 ~

チケット購入はこちら

▶ https://tedxmarunouchi26.peatix.com/

※チケットは数に限りがあります

※登壇者・内容は今後も順次発表予定です

■今後のスピーカー発表について（第三弾予告）

TEDxMarunouchiでは今後、研究・文化・テクノロジー・表現活動・社会的実践など、さまざまな領域から登壇スピーカーの発表（第三弾）を予定しています。

多様な背景や視点をもつスピーカーが集うことで、分野を越えた対話や新たな気づきが生まれる場となることを目指しています。

今後の発表にも、引き続きご注目ください。

TEDxMarunouchi 開催概要

イベント名：TEDxMarunouchi

開催日時：2026年5月9日（土）13:00～19:00（予定）

開催場所：丸ビル ホール＆コンファレンススクエア

（東京都千代田区丸の内2丁目4-1）

内容：TEDx Talks（複数スピーカーによるトークイベント）

公式サイト：https://tedxmarunouchi.com/

【協会概要】

社名：一般社団法人フィードフォワード協会

代表：久野 和禎 （ひさの かずよし）

所在地：東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502

URL：https://feed-forward.or.jp/

設立年：2018年4月

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

TEDxMarunouchi 運営事務局 事務局長 柴田 正志

TEL：03-6403-9520 FAX：03-6893-3931

Mobile：090-7312-5103

E-mail：contact_tedxmarunouchi@tedxmarunouchi.com