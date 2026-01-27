XOP、AIの組織活用を実現させる書籍「あなただけのAI社員」を出版

株式会社クロス・オペレーショングループ

BizOps専門カンパニーとして、先端技術と業務（Ops）の融合に強みを持ち、生成AIを活用した業務改善支援を行う株式会社クロス・オペレーショングループ（東京都千代田区、代表取締役：田中亮大、以下XOP）は、500社以上のAI導入支援で培った知見を詰め込んだ新刊『あなただけのAI社員：忙しすぎるあなたのための10分革命』を2026年1月27日（火）をイースト・プレス社より刊行したことをお知らせします。

神田昌典氏 推薦！

「AI活用？これでダメなら諦めろ！」



本書はAIの歴史や便利な小ネタを語るものではない。

あなたのクローンとなるAIを作り、働き方と組織のあり方を根底から変える一冊である。



社長なら、自分のAIクローンを配布し、理念が浸透する強い組織をつくれる。

トップセールスなら、営業クローンを部下の商談に同席させ、売上を伸ばせる。

管理職なら、研修クローンで教育を仕組み化し、属人化を脱却できる。

バックオフィスなら、FAQクローンで雑務や非効率業務から解放される。



本書は読んで満足する本ではない。

これでもかというほどの読者特典を用意した。

読者特典も活用し、徹底的に本書を使い倒してほしい。



【目次】

はじめに AI の情報の渦に溺れかけている、あなたを救いたい

第１章 まずは、A I への勘違いを是正してほしい

第２章 超簡単！A I クローンの作り方

第３章 あなたの働き方も、組織の在り方も激変するAI クローンの具体シーン

第４章 専門知識不要！A I クローンの精度を上げる方法

第５章 やること明確！A I クローンを組織に根付かせるステップ

第６章 これだけは抑える！A I クローンの組織活用注意点

第８章 ガチA I クローン「デジタルヒューマンの作り方」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/275_1_6fa99e17fa51bb4c6675a8cdd492619e.jpg?v=202601271021 ]

田中 亮大（たなか・りょうだい）

株式会社クロス・オペレーショングループ 代表取締役CEO兼CAIO

日本AI業務活用協会 代表理事

経営学修士（MBA）

日本で初めてMyGPTsの導入支援を手掛けた生成AIビジネス活用の専門家。

1985年山口県萩市生まれ。新卒で外資系製薬企業に入社。その後は国内最大規模の経営者動画メディア企業の経営、日本初のオンライン商談システム会社の創業、国産マーケティングAIシステムの開発・M&A売却を経て、2022年末にAI×オペレーションの融合を目的に現会社（日本初のBizOps（ビズオプス）専門カンパニー）を設立。これまでに上場企業、国立機関、行政、教育機関などを含む500社以上にAI導入支援およびBizOps/xOps構築支援を行っている。

講演活動においては、日経産業新聞フォーラム、経営合理化協会、行政・金融機関、大学などにも登壇。東洋経済新報社からは、“次なる1,000億円企業”として「すごいベンチャー100」に選出されるなど、デジタル領域における知見が高く評価されている。クライアント企業からは、「人員を増やさずに過去最高売上を更新」「業務生産性のみではななく、働きがいも大きく向上した」「数十億円の資金調達に成功」「年商規模の大幅拡大」「停滞していたDXプロジェクトが実現」など、多様な成果が報告させれている。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/275_2_1f03f248ae195fbc1fe0a9f315807835.jpg?v=202601271021 ]

株式会社クロス・オペレーショングループ（xOperation Group, Inc.）

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-6-5 WeWork丸の内北口ビルディング 9F

拠 点 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 7F

代表者 ：代表取締役 田中 亮大

設立月 ：2016年9月

事業開始：2022年10月

事業内容：BizOps専門カンパニーとしての先端技術×業務（Ops）融合支援

【AIテクノロジー事業】法人向けGPT「Ops（オプス）AI」開発、運営

【BizOpsスペシャリスト事業】BizOps/xOps構築支援

会社HP ：https://x-opg.com/