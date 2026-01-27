XOP、AIの組織活用を実現させる書籍「あなただけのAI社員」を出版
BizOps専門カンパニーとして、先端技術と業務（Ops）の融合に強みを持ち、生成AIを活用した業務改善支援を行う株式会社クロス・オペレーショングループ（東京都千代田区、代表取締役：田中亮大、以下XOP）は、500社以上のAI導入支援で培った知見を詰め込んだ新刊『あなただけのAI社員：忙しすぎるあなたのための10分革命』を2026年1月27日（火）をイースト・プレス社より刊行したことをお知らせします。
Amazonページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AEAI%E7%A4%BE%E5%93%A1-%E5%BF%99%E3%81%97%E3%81%99%E3%81%8E%E3%82%8B%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE10%E5%88%86%E9%9D%A9%E5%91%BD-%E7%94%B0%E4%B8%AD-%E4%BA%AE%E5%A4%A7/dp/478162510X/ref=zg_bs_g_505394_d_sccl_11/355-2585740-3159640?psc=1
神田昌典氏 推薦！
「AI活用？これでダメなら諦めろ！」
本書はAIの歴史や便利な小ネタを語るものではない。
あなたのクローンとなるAIを作り、働き方と組織のあり方を根底から変える一冊である。
社長なら、自分のAIクローンを配布し、理念が浸透する強い組織をつくれる。
トップセールスなら、営業クローンを部下の商談に同席させ、売上を伸ばせる。
管理職なら、研修クローンで教育を仕組み化し、属人化を脱却できる。
バックオフィスなら、FAQクローンで雑務や非効率業務から解放される。
本書は読んで満足する本ではない。
これでもかというほどの読者特典を用意した。
読者特典も活用し、徹底的に本書を使い倒してほしい。
【目次】
はじめに AI の情報の渦に溺れかけている、あなたを救いたい
第１章 まずは、A I への勘違いを是正してほしい
第２章 超簡単！A I クローンの作り方
第３章 あなたの働き方も、組織の在り方も激変するAI クローンの具体シーン
第４章 専門知識不要！A I クローンの精度を上げる方法
第５章 やること明確！A I クローンを組織に根付かせるステップ
第６章 これだけは抑える！A I クローンの組織活用注意点
第８章 ガチA I クローン「デジタルヒューマンの作り方」
田中 亮大（たなか・りょうだい）
株式会社クロス・オペレーショングループ 代表取締役CEO兼CAIO
日本AI業務活用協会 代表理事
経営学修士（MBA）
日本で初めてMyGPTsの導入支援を手掛けた生成AIビジネス活用の専門家。
1985年山口県萩市生まれ。新卒で外資系製薬企業に入社。その後は国内最大規模の経営者動画メディア企業の経営、日本初のオンライン商談システム会社の創業、国産マーケティングAIシステムの開発・M&A売却を経て、2022年末にAI×オペレーションの融合を目的に現会社（日本初のBizOps（ビズオプス）専門カンパニー）を設立。これまでに上場企業、国立機関、行政、教育機関などを含む500社以上にAI導入支援およびBizOps/xOps構築支援を行っている。
講演活動においては、日経産業新聞フォーラム、経営合理化協会、行政・金融機関、大学などにも登壇。東洋経済新報社からは、“次なる1,000億円企業”として「すごいベンチャー100」に選出されるなど、デジタル領域における知見が高く評価されている。クライアント企業からは、「人員を増やさずに過去最高売上を更新」「業務生産性のみではななく、働きがいも大きく向上した」「数十億円の資金調達に成功」「年商規模の大幅拡大」「停滞していたDXプロジェクトが実現」など、多様な成果が報告させれている。
株式会社クロス・オペレーショングループ（xOperation Group, Inc.）
所在地 ：東京都千代田区丸の内1-6-5 WeWork丸の内北口ビルディング 9F
拠 点 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 WeWorkオーシャンゲートみなとみらい 7F
代表者 ：代表取締役 田中 亮大
設立月 ：2016年9月
事業開始：2022年10月
事業内容：BizOps専門カンパニーとしての先端技術×業務（Ops）融合支援
【AIテクノロジー事業】法人向けGPT「Ops（オプス）AI」開発、運営
【BizOpsスペシャリスト事業】BizOps/xOps構築支援
会社HP ：https://x-opg.com/