教職員の心理的な安心感を高め、組織風土を改善する「学校向けハラスメント防止研修」を提供：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、教育現場の健全化を目的とした「学校向けハラスメント防止研修(https://www.recurrent.jp/listings/education-facility-schoolcorporation-harrassment)」をリリースしました。本研修は、教職員がハラスメントの定義や種類を正しく把握し、組織全体で予防と対応を実践するためのプログラムです。

法令遵守のみならず、心理的安心感を高める手法を習得することで、教職員間の信頼関係を深めます。円滑な学校運営を支える基盤を構築し、より信頼される学校組織を目指すことを強力にサポートします。

学校向けハラスメント防止研修【予防と対応策を習得する】 - 社員研修のリスキル

教育現場におけるハラスメント防止の必要性

近年の学校現場では、ハラスメントに対する社会的な視線が非常に厳しくなっています。学校組織においては、適切な熱意ある指導と、不当な言動との境界線が曖昧になりやすいという課題があります。また、パワーハラスメントだけでなく、アカデミックハラスメントやスクールハラスメントといった学校特有の形態への理解も欠かせません。

教職員が安心して教育活動に専念できる環境を整えることは、組織の信頼性を維持するために不可欠です。このような背景から、現場の実情に即した具体的な予防策と対応策を習得するニーズが高まっています。

学校向けハラスメント防止研修の紹介

研修の概要と目的

学校向けハラスメント防止研修(https://www.recurrent.jp/listings/education-facility-schoolcorporation-harrassment)は、学校現場特有の事案を定義し、組織と個人の両面から予防と対応を習得することを狙いとしています。

受講対象

教員および職員を含む、学校内の全職員を対象としています。

身に付くスキルや目的

本研修を通じて、以下の成果を目指します。

・各種ハラスメントの定義を理解し、不当な言動の境界線を明確にします。

・組織内の心理的安全性を高め、相談や報告がしやすい風土を醸成します。

・具体的な事例から、被害者や組織へ与える深刻な影響を把握し、当事者意識を強化します。

本研修の特徴- 学校特有のハラスメントを体系的に理解パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに加え、スクールハラスメントやアカデミックハラスメントの定義を確認します。指導との違いを明確に区別できるようになります。- 心理的安全性を高める具体的行動の実装傍観者にならないための意識や、管理職として相談を受けやすい環境を作るための具体的な振る舞いを習得します。- 事例を用いた実践的なアプローチ近年の事例を通じて社会的影響を再認識します。ケーススタディやワークを通じて、自分事として問題発生を未然に防ぐ責任感を養います。学校向けハラスメント防止研修【予防と対応策を習得する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋

本研修は全3章の構成となっており、以下の内容を一部抜粋して実施します。

第1章：学校におけるハラスメントの基礎理解

- ハラスメントの定義と、今防止が重要視される理由- 学校現場で起こりやすいハラスメントの種類（アカハラ、スクールハラスメント等）- 被害者、加害者、および組織全体に与える影響の把握

第2章：ハラスメントの具体的な内容と注意

- パワーハラスメントの6類型と学校現場での具体例- スクールハラスメントにおける指導とハラスメントの境界線- 判断ワークを通じた実践的な理解の定着

第3章：ハラスメントを防ぐための行動

- 個人として取り組める日常的なコミュニケーションの配慮- 管理職やリーダーに求められる環境づくりとマネジメント- 心理的安全性の高い職場風土を作るための具体的ステップ

株式会社リスキルについて

ビジネス研修が料金一律のサービス提供

株式会社リスキルは、多種多様な企業の課題解決を支援する研修会社です。今回リリースしたメニューのようなハラスメント研修(https://www.recurrent.jp/categories/risk-harassment)を含め、ビジネス研修が料金一律で提供されている点が大きな特徴です。研修のカスタマイズやオンライン実施による追加料金も発生しないため、各組織の状況に合わせた柔軟な研修実施が可能です。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。