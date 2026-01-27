Azumino Mineral Water（安曇野ミネラルウォーター）　さらに環境にやさしい新パッケージへ

エア・ウォーター株式会社

エア・ウォーターグループで、飲料の受託生産を手掛けるゴールドパック株式会社は、2026年春、「Azumino Mineral Water 紙パック1L」をより環境に配慮した仕様にリニューアルいたします。2021年の発売当初から、プラスチック使用量を削減した環境配慮型の商品としてご愛顧いただいておりましたが、今回の取り組みは、持続可能な社会の実現に向けた当社の重要なステップです。

【 Azumino Mineral Water 】

１．環境負荷低減のための新パッケージ

Azumino Mineral Waterは、植物由来ポリマーを使用した「テトラジェミーナ(R)アセプティック1000リーフ容器」を採用しました。植物由来の原料は成長過程で二酸化炭素を吸収し、容器に関わるバリューチェーン全体で排出量削減に貢献します。従来の化石由来ポリマー容器と比較し、カーボンフットプリントを38％削減します。

植物由来ポリエチレンは、ロール紙ポリエチレン部分、キャップの蓋部・リング部で使用されています。

２．リサイクル段ボールの導入

さらに、焼却されることの多いアルミ付き紙容器を焼却せず、段ボールの一部にリサイクルする仕組みを導入しました。この業界初の取り組みは、王子ホールディングスと日本テトラパックとの協業により実現しました。

このリサイクル段ボールは中芯に使用されています。



※この削減率は、脱炭素化された未来への移行を加速させることを使命とし、20年以上にわたり企業や政府、組織の脱炭素化を先導してきた世界的な気候コンサルティング企業であるカーボントラストによって測定・検証されています。同社はカーボンフットプリント分野のリーダーとして、世界中の組織やバリューチェーンのフットプリントを検証しています。

ゴールドパックの姿勢

ゴールドパックは、企業活動における環境方針として「企業活動と自然・地球環境との融和の実現」を掲げ循環型社会実現への貢献を目指し様々な取り組みを進めています。今後も環境問題に真剣に取り組み、持続可能な製品づくりに推進してまいります。

【商品概要】

（１）名称：ナチュラルミネラルウォーター

（２）内容量：1L紙パック （1ケース6本入り）

（３）賞味期限：12ヶ月

（４）リニューアル月：2026年1月予定

（５）価格：希望小売価格 200円（税抜き）

（６）JAN：4972251912806 ケースJAN：4972251917849

