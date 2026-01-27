【コンクリートを使わない次世代型脱炭素住宅】心地よい暮らしを体験する貸切宿「EN BASE」誕生。

株式会社プラスディー設計室コンクリートを使わないスパイクフレーム工法により建物が浮いているように見えます。

株式会社プラスディー設計室（本社：鹿児島県鹿屋市、代表：川畠康文）は、新コンセプトの規格型住宅「EN HOUSE（エンハウス）」をリリースするとともに、その世界観と性能を“体験”できるモデルハウス「EN BASE（エンベース）」を公開し、2026年1月より宿泊・レンタルスペースとしての運用を開始しました。

EN HOUSEは、住まいの「心地よさ」と「高性能」を両立させながら、将来必須になると見込まれる二酸化炭素排出量の数値化＝LCA（ライフサイクルアセスメント）を重視した住まいづくりを推進。EN BASEは、その性能・空気感・暮らしやすさを、見学ではなく「滞在を通じて体感できる拠点」として整備しました。最高の心地よさを体験できる、庭付1棟貸切宿＆レンタルスペースとなっています。

■ 背景：「環境に良い」「エコ」というグリーンウォッシュへの答え

快適で開放的な室内空間になっています。

多くの住宅会社、メーカーが「環境に良い」「エコ」であると広報にしながら、実際は何のデータもない「とりあえず言っとく」というグリーンウォッシュにあふれています。「どれくらい環境に良いのか？」という数値やデータに基づいた本気で取り組んでいる会社はほとんどないのが現実です。しかし、世界標準においてはそれを数値化して取り組むことが求められてきています。

地球の二酸化炭素濃度は、人類が誕生して以来、一度も経験したことのない危険なレベルに達しました。 世界中の科学者たちは、さらに海水面および気温が上昇し、災害が激化することを警告しています。子供達、孫の世代まで心地よく住める地球環境を守るために、二酸化炭素を抑えて地球温暖化を防ぐことは必要不可欠です。

ライフサイクルアセスメント「LCA」とはライフサイクルアセスメント（LCA）の考え方

ライフサイクルアセスメント（LCA）とは、建築物を構成する各部材・設備の製造・施工・使用・解体に至るまでの建築物のライフサイクル全体において発生するカーボン（CO2）を算定・評価するものです。 建築物のライフサイクルカーボンは、建築物使用段階での排出が５割、資材製造を含む建設段階で3割程度が概ねと言われています。※どれくらいのスパンで考えるかによっても変わります。

従来の省エネ施策は、建築物の使用段階においてのエネルギー使用量を削減することを目的としています。ライフサイクル全体で評価する点及びCO2排出量に換算して評価する点で異なっています。

これまでの日本の住宅選びは、デザインや間取り、あるいは住んでからの光熱費（オペレーショナル・カーボン）のみが注目されがちでした。しかし、世界的な脱炭素の流れの中、「家を建てる材料や工事そのものが出すCO2（エンボディド・カーボン）」削減や解体・リサイクルを考えた建築が急務となっています。

■ 規格型住宅「EN HOUSE」の3つの特徴

外観。全面には無料駐車場を5台用意しています。1. 徹底的なLCA（ライフサイクルアセスメント）視点

環境先進地デンマークで活躍されている環境エンジニア蒔田智則氏（ヘンリック・イノベーション）と共に「コンクリートを使わない基礎」「化学製品ではなく自然素材」「地域の素材でつくる」「超省エネ住宅」等による脱炭素（LCA：ライフサイクルアセスメント）への追求を一番の主軸とした住宅としております。

2. 世界基準の高性能「断熱等級７」＋パッシブデザイン

断熱等級7の超高性能な躯体とパッシブデザインにより、エアコン1台で年中快適な室温を維持。自然素材と計画された換気計画により、どの部屋も冬暖かく、夏涼しい住宅、何より空気が良く健康的に暮らせる住宅となっています。また、太陽光発電＋蓄電池を標準装備し、オフグリッドでも住めるレベルのエネルギー自給率の高い暮らしを提供します。

3. コンリートを使わない画期的な基礎構造スパイクフレーム工法

環境負荷と二酸化炭素排出量の高いコンクリートを使わず、昔の石場立てのような基礎のない建物が浮いてみえるような構造となっています。この基礎構造スパイクフレーム工法は単管パイプを１つのベースあたり4か所、BGF金物のガイドに合わせて違う方向に電動ハンマーで打ち込んだだけの画期的な基礎工法です。そして脱酸素への大きな効果だけでなく、「基礎工事の職人不足解決」「大幅な工期短縮」「軟弱地盤への対応」「土中環境の良化」「リサイクル・解体が容易」「コスト削減」など様々な効果があります。スパイクフレーム工法に関して、詳しくはnoteの記事（https://note.com/batuo/n/nee5224563f08）をご覧ください。

※デンマーク在住の構造家、金田泰裕氏（yasuhirokaneda STRUTURE）に構造設計を依頼

■ 体験型モデルハウス「EN BASE」について

BGF基礎に対し単管パイプを電動ハンマーで打ち込んでいくだけ。土台の基礎となるベースができあがります。完成するとこんな感じ。床下は抜けています。これまでのベタ基礎のデメリットを大きく改善できます。寝室はツインルームが2部屋と和室1部屋。

EN HOUSEのコンセプトを具現化した「EN BASE」は、単なる見学施設ではありません。実際にキッチンを使い、リビングでくつろぎ、お風呂に入り、寝室で就寝し、快適な朝を迎えることで、数値だけでは分からない「心地よさ」を五感で確認できる庭付1棟貸切宿です。

そして、室内にはEN HOUSEのコンセプトの他、高気密高性能住宅の重要性や脱炭素の重要性を啓蒙するような掲示も行い、省エネ住宅の促進にもつなげていきたいと考えています。

宿泊体験（Stay）：

宿泊施設として最大10名まで宿泊可能。2名宿泊で29,000円～、予約は公式サイトより承ります。

レンタルスペース（Space）：

宿泊のない日は、地域の方々のイベント、料理教室、ワンデイショップ等として開放。地域コミュニティのハブとして機能します。



EN BASE ~VILLA & SPACE~

■定期的な啓蒙イベントの開催

広々としたキッチンとセンターカウンター。料理教室でも使えるように。1階平面図2階平面図

EN BASEにおいては定期的な啓蒙イベント等を開催していきます。1月29日には環境学博士の大岩根 尚氏をゲストに「家を建てる前に知っておきたい温暖化の話」というテーマで地球環境のリアルや脱炭素への重要性、そしてそのための対策方法などのトークイベントを開催します。

「EN BASE」リリース記念トークイベント EN TALK ♯01

家を建てる前に知っておきたい温暖化の話

ゲスト：大岩根 尚氏（hikari works 合同会社代表）

◎開催日時：2026年1月29日（木）

・13:00～17:30 オープンハウス、取材対応 ※どなたでも申し込み不要で見学可能

・17:30～18:00 受付開始

・18:00～19:30 大岩根 尚氏トークイベント

・19:30～21:00 懇親会 ※EN BASE会場にて

◎会場：EN BASE（鹿屋市打馬2丁目17-11）

◎参加費：無料。懇親会のみ2000円（現地にてお支払い）

◎参加お申込み方法：peatixより（https://peatix.com/event/4799523）

◎主催：株式会社プラスディー設計室

■ 代表取締役 川畠 康文のコメント

私たちは、単に家をつくり、販売するのではなく、『心地よい暮らし』と『子供たちの未来』を創造したいと考えています。LCAという少し難しいけれど大切な指標を、体感を通じて当たり前のものにしていきたい。まだまだ環境への理解や省エネ住宅の普及が遅れている地方の設計事務所であるからこその、私たちの使命です。

■ 会社概要

株式会社プラスディー設計室

所在地：〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿3-6-6

事業内容：建築全般の企画、設計、工事監理、施工、宿泊施設の運営、各種コンサル等

代表者：川畠 康文

（所属：建築士会、日本建築家協会、リノベーション協議会、パッシブハウス・ジャパン 等）

URL：https://plus-d-p.com/

