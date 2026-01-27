2026年、学習環境をアップデート。生徒数100名超の「WAYS 目黒教室」が駅チカに拡大移転し、中高一貫校生の新学年スタートダッシュを応援します！

株式会社メイツ

中高一貫校生の成績アップを専門とする「中高一貫校専門 個別指導塾WAYS」（運営：株式会社メイツ、本社：東京都新宿区）は、2025年7月に在籍生徒数が100名を突破するなど多くの支持をいただいている「目黒教室」を、来る2026年2月9日（月）より、同エリア内で拡大移転いたします。 今回の移転により座席数・学習環境をアップデートし、2026年の早いのタイミングで、中高一貫校生が心機一転、学習に没頭できる最適な環境を提供します。

WAYS目黒教室移転の詳細はこちら :https://ways-sch.jp/info/79045?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202602_meguro_transfer

■ 多くのご支持により生徒数100名突破。中高一貫校生の成長を止めないための「環境アップデート」

WAYS目黒教室（移転前）

目黒エリアは多くの中高一貫校生が通学・居住する地域であり、ハイレベルな授業進度に合わせた専門的な指導への需要が年々高まっています。

【目黒教室 在籍生の主な中高一貫校】

◆ 攻玉社中学校・高等学校（指導実績57名）

◆ 聖心女子学院中等科・高等科（指導実績20名）

◆ 多摩大学目黒中学校・高等学校（指導実績19名）

◆ 高輪中学校・高等学校（指導実績19名）

◆ 目黒日本大学中学校・高等学校（指導実績14名）

◆ 広尾学園中学校・高等学校（指導実績12名）

◆ 東京女学館中学校・高等学校（指導実績10名）

◆ 品川女子学院中等部・高等部（指導実績10名）

◆ 京華中学高等学校（指導実績10名）

◆ 普連土学園中学校・高等学校（指導実績9名）

◼️ その他、以下の学校に通う生徒の指導もお任せください

東洋英和女学院、広尾学園小石川中学校・高等学校、獨協、立教新座、昭和女子大学附属昭和、芝、桜修館、頌栄女子学院、麻布、立教池袋、田園調布学園、駒場東邦、かえつ有明、三田国際学園、早稲田実業学校、巣鴨、東京都市大学付属、実践女子学園、三輪田学園、学習院、八雲学園、聖学院、芝国際、不二聖心女子学院、立正大学付属立正、本郷、浅野、大妻、成城、海城、世田谷学園、跡見学園、川村、東京都市大学等々力、暁星、山脇学園、桐朋、郁文館、慶應義塾普通部、成城学園

■ 快適な学習空間へアップデート。長時間でも集中力が続く「第二の勉強部屋」へ

WAYS目黒教室は、中高一貫校生への丁寧な指導により多くの保護者さま・生徒さまからご好評をいただき、2025年7月には在籍生徒数が100名を突破いたしました。

多くの生徒さまに選ばれる教室へと成長した今だからこそ、生徒一人ひとりにより快適で、より集中できる学習環境を提供したい。そのような想いから、2026年の幕開けと共に、より駅から通いやすく、より広い教室へと拡大移転することを決定いたしました。

新教室では、従来の教室よりも広々とした空間へ拡大移転。生徒一人ひとりがゆとりを持って学習に取り組める環境を整えました。 静かで集中できる環境はもちろん、学校帰りにも立ち寄りやすい駅近の立地で、中高一貫校生の「第二の勉強部屋」としての機能を強化しています。

新しい年は、現在の学年の総復習を行い、次学年に向けた土台を作るための重要な時期です。「今のうちに苦手を克服したい」「次の学年では成績上位を狙いたい」と願う生徒たちが、新しいピカピカの教室で、自信を持って新学年を迎えられるよう環境を整えてお待ちしております。

◼️ 移転後のWAYS目黒教室 概要

「目黒駅」より徒歩5分

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134095/table/83_1_59f7ce4692aa26b44f6fff726e22582c.jpg?v=202601271021 ]

詳細は以下のWAYSのお知らせページをご覧ください▼

◼️ 中高一貫校専門 個別指導塾WAYSについて

WAYSは「定期テスト対策から大学受験まで、6年間を見通すトータルサポート」を提供しています。中学・高1では、内部進学や指定校推薦にも繋がる「定期テスト対策」で学校の成績（評定）を確実に引き上げます。高2・高3では、一般選抜、内部進学、学校推薦型選抜など、一人ひとりの希望進路に合わせた対策に移行。赤点脱出から難関大学受験まで、あらゆる目標に対応します。

中高一貫校生のお子さまとその保護者の方に向けた、無料学習相談や体験指導なども実施しておりますので、中高一貫校に通うお子さまの勉強についてお悩みの保護者さまはぜひ一度お気軽にご相談ください。

無料学習相談の空き日程を確認する :https://ways-sch.jp/reserve?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=waysPress_202602_meguro_transfer_reserve

◼️ WAYS目黒教室移転に関するお問い合わせ

個別指導塾WAYS お問い合わせ窓口

TEL：0120-913-938 （月~日 10:00~20:00）

メール：info@ways-sch.jp

HP：https://ways-sch.jp