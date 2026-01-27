【2026年2月5日OPEN】エシカルセレクトショップ「Ethical&SEA（エシカルシー）」がトレインチ自由が丘に誕生！地球にも自分にも優しいライフスタイルを提案！

株式会社フラッグ


株式会社フラッグ（東京都港区 代表取締役：吹上直子）が運営するエシカルセレクトショップブランド「Ethical&SEA（エシカルシー）」は、2026年2月5日（木）に「Ethical&SEA 自由が丘店」（運営：MKY's合同会社（東京都港区 代表：安田和世））を、「トレインチ自由が丘」にオープンいたします。


Ethical&SEA 自由が丘店について





「Ethical&SEA 自由が丘店」は、「オーガニック」「プラスチックフリー」「ヴィーガン」など、7つのエシカルな指標を軸にアイテムを厳選。自由が丘という、自分らしい暮らしを大切にする人々が集う街で、海洋プラスチック問題の解決や、持続可能な社会への貢献を身近に感じられるショッピング体験を提供します。



内装にはリサイクル什器や自然由来の素材を多用し、リラックスできる空間を演出しました。


さらに、店内にはゆったりとお試しいただける、ドレッサーを完備した「カウンセリング＆タッチアップスペース」を設置。 専門知識を持つスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルやお肌の悩みを丁寧にヒアリングし、数あるエシカルアイテムの中から、今のご自身に最もフィットする最適なケアをご提案いたします。単なるお買い物だけでなく、パーソナルな体験を通して、新しい自分とエシカルな習慣に出会える場所を目指します。



お得なオープン記念限定キット


１.Beグリーン GF（14本セット）
２.Be カラアクティブ 2本
３.だいじょうぶなもの　植物発酵エキス ＜お試し用・５日間分＞
４.MEGURIE　IN/YOU CHAお試し3包セット
５.NATURE FUTURE FARM　ORGANICハーブティー　アソートセット（全6種 各1包）
６.BENI BITES干し芋バー オリジナル
７.BENI BITES干し芋バー いちじく


Ethical&SEAで人気のアイテムを詰め合わせた、オープン時のみのお得なキットを発売！


♢30セット限定販売♢7点入り　特別価格4,320円(税込)
※通常価格7,835円相当が約45%オフ



店舗情報

- 店名： Ethical&SEA 自由が丘店
- オープン日： 2026年2月5日（木）
- 所在地： 東京都世田谷区奥沢5-42-3 トレインチ自由が丘1F
- 営業時間： 10:00～21:00

運営事業者募集

Ethical&SEAを展開する株式会社フラッグは 、只今 Ethical&SEAの運営事業者様を募集しております。
詳しいご案内、お問い合わせにつきましては以下までご連絡ください。



株式会社フラッグ


担当：高田


メールアドレス：contact@ml.flag-support.jp



ブランド情報





Ethical&SEAという名の通り、「エシカル」と「海」が大きなテーマ。


アメリカ西海岸カルチャーにインスピレーションを受けた「オーガニック」や「オーシャンフレンドリー」をメインキーワードに、海や地球環境、SDGsに配慮した商品や各種環境系認証商品を多数取り揃えています。


Ethical&SEAでのお買い物をきっかけに、エシカル消費をインスタライブやワークショップなどのデジタルコミュニケーションを通して、見て・触れて・学んで・繋がって、「わたしたちを広げて」みんなが地球に寄り添う“STAND by EARTH”を生きていくブランドとして展開していきます。



Ethical&SEA（エシカルシー） ブランドサイト： https://ethicalsea.com/



【店舗情報】


※営業時間や営業日を変更する場合がありますので、最新情報は各店舗のHP等をご覧ください。


■Ethical&SEA 横浜


■Ethical&SEA 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ店


■Ethical&SEA +m 梅田 蔦屋書店


■Ethical&SEA 阪急うめだ本店


■Ethical&SEA 品川プリンスホテル店


■Ethical&SEA 川崎アゼリア店


■Ethical&SEA 大阪京橋 京阪モール店


■Ethical&SEA selection イオンスタイル倉敷


■Ethical&SEA selection イオンスタイルワンダーシティ


■Ethical&SEA selection イオンタウンおゆみ野店


■Ethical&SEA selection 伊良湖オーシャンリゾート


【NEW】Ethical&SEA 自由が丘店



ショップリストはこちらから


https://ethicalsea.com/shop-list/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


株式会社フラッグ　担当：吹上


Email：contact@ml.flag-support.jp