Amazon 2026年第2回「AmazonスマイルSALE」開催。TTArtisan／7Artisansの人気レンズがセール対象に

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、2026年第２回「AmazonスマイルSALE」に参加いたします。焦点工房の製品をより多くの方に知っていただく機会となりますよう、お得な商品を揃えてお待ちしております。

■セール概要- 実施期間：2026年 1/27日(火) 9:00 ～ 2/2日(月) 23:59- 対象点数：合計490点（数量限定）- 販売：焦点工房Amazon店(https://x.gd/L1EZv)

ソニーE／ニコンZ／LマウントTTArtisan AF 40mm F2 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDN8YP9?th=1)フルサイズ (https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDN8YP9?th=1)ブラック(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDN8YP9?th=1)

絶妙な40mm画角。スナップや旅行、日常のポートレートまで幅広く対応し、一本で完結しやすい万能レンズ。

通常価格：\30,280 → セール：\28,766（5％OFF）

富士フイルムX/ニコンZ/ソニーE/マイクロフォーサーズTTArtisan 25mm F2 APS-C(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BCYQ53H4?th=1)

小さくても豊かな表現力。シーンを選ばないコンパクトな設計と開放F2の性能を両立。安定した人気を誇るAPS-Cセンサー対応の準広角単焦点レンズ。

通常価格：\10,100 → セール：\9,595（5％OFF）

ソニーE／ニコンZ／XマウントTTArtisan AF 35mm f/1.8 II APS-C(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRJC3C9L?th=1)

フルサイズ換算54mm相当の画角は、目で見た印象に近い自然な遠近感をもち、風景からポートレートまで幅広いシーンで活躍。

カラー：シルバー、ブラック

通常価格：\23,860 → セール：\22,667（5％OFF）

ソニーE／ニコンZ／L／キヤノンRFマウントTTArtisan 11mm f/2.8 Fisheyeフルサイズ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0834MY97B?th=1)

画角は対角線方向に180°の超広視野角を備えた魚眼レンズ。高い描写力でハイクオリティな写真や動画が得られます。

通常価格：\40,370 → セール：\38,351（5％OFF）

TTArtisan Tilt 50mm F1.4 フルサイズ

E/Z/L/RF/X/マイクロフォーサーズ｜\38,540 → \36,613(5％OFF)

SHOTEN XTZ 電子マウントアダプター

富士フイルムX → ニコンZマウント変換｜\35,460 → \33,687(5％OFF)

7Artisans 35mm F1.4 II APS-C

E/Z/X/RF/マイクロフォーサーズ｜\11,980 → \11,381(5％OFF)

※表示価格は全て税込。

※数量・期間限定です。在庫がなくなり次第終了となります。

▼取り扱いブランドThypoch

Thypoch（タイポック）は、ブランド名は古英語で、"thy" は「あなたの」 、"epoch" は「時代」を意味し、あなたの時代に寄り添うという願いを込めて "Thypoch" と名付けられました。「Simera (シメラ) 」や「Eureka (エウレカ) 」など、高性能なMマウントレンズを中心に展開しています。

Thypochブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/Thypoch/page/BF621206-EDBD-4F4E-81B8-FF487855EACA?lp_asin=B0CQPHDWP8&ref_=ast_bln) →️

銘匠光学 TTArtisan

銘匠光学 TTArtisan（めいしょうこうがく・ティーティーアーティザン）のレンズは、初心者から中級者のフォトグラファーにとって魅力的なモデルが数多く揃っており、コストを抑えながらも高品質な描写が得られるため、多くのユーザーから高い支持を集めています。

TTARTISANブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/817968A2-2875-4C6E-83B9-3C9F1341045B?ingress=3) →️

七工匠 7Artisans

七工匠 7Artisans（しちこうしょう・セブンアーティザンズ）のレンズは、手頃な価格ながらも独自の描写と高いビルドクオリティを兼ね備えており、特にマニュアルフォーカスやクリックレス絞りを好むユーザーにとっては、操作性に優れたレンズです。

七工匠ブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/50BA9834-2CFA-4A05-A722-C0ACB00CC11C?ingress=3) →️

SHOTEN

焦点工房オリジナルブランドSHOTEN（ショウテン）は、性能だけでなく、造形美にもこだわり、高い信頼性と優れた品質を兼ね備えたマウントアダプターを展開しています。

SHOTENブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/17B1F56F-3DC7-41BB-8DED-B9EE68D0B9F4) →️

Fringer

Fringer（フリンガー）は、CONTAXレンズ愛好者達により開発された製品です。2013年より高性能でスマートな電子系アダプターの製造に注力しています。

Fringerブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/83E3D167-C76B-4F1C-A88D-898D1DBE25D7?ingress=3) →️

TECHART

TECHART（テックアート）のマウントアダプターは、オールドレンズなどのマニュアルフォーカスレンズを最新のデジタルカメラでオートフォーカス対応に変換する製品として高い評価を受けており、マニュアルフォーカスレンズ愛好家の間で人気があります。

TECHARTブランドストアがら商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/B1CCF437-33AE-4B0D-BBA6-0819E668D037?ingress=3) →️

cam-in

cam-in（カムイン）の革製品は、上質なイタリアンレザー（天然皮革）を使用しており、革本来の香りや色むらが、使い込むほどに味わいを深めます。豊富なカラーバリエーションからお好みに合わせてお選びいただけます。革製品以外のアクセサリーも揃えています。

cam-inブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/08065D36-BBBC-4C6D-AC30-17E18134A785) →️

Fotodiox

Fotodiox（フォトディオックス）は、超広角フィルター、電子マウントアダプター、GoPro用アクセサリー、LED照明など、様々なカメラ周辺機器を手頃な価格で提供しています。

Fotodioxブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/3215839C-F1F5-4B91-9592-916E08B0EE09) →️

FUNMOUNT

写真・映像機材ブランド「FUNMOUNT（ファンマウント）は、オートフォーカス対応マウントアダプターから事業をスタートし、現在は他の製品ラインへと展開を広げています。

FUNMOUNTブランドストアから商品を選ぶ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D82ABBE8-A2B3-4BA3-AEDE-D5E39F765888) →️

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

