[イベント開催]ワクワクWORKフェスティバル（社員・シャイン職場づくり推進企業表彰式合同開催）を開催します！

写真拡大

奈良県

R7ワクワクWORKフェスティバルチラシ

奈良県では、県内企業のトップ層等を対象とし、各企業における社員の意欲・能力が活かされる職場を目指すための交流イベント「ワクワクWORKフェスティバル」を、今年も開催します！


なんと今回は、「社員・シャイン職場づくり推進企業表彰式」との合同開催とし、


受賞企業による取組発表の報告やトークセッションを予定しています！



「よその企業ってどんなことをしているの？」


「職場環境改善をしなければと思うけど何から始めれば・・・」


「うちもぜひ社員・シャイン職場づくり推進企業表彰されたい！」



そんなお悩みや希望をお持ちの皆様！


今年は、受賞企業の皆様による取組発表やトークセッションを通じて


ぜひ一緒に社員が輝ける職場づくりに向けた一歩を踏み出しませんか？


皆様のご参加、お待ちしております！



イベントの詳細


[表: https://prtimes.jp/data/corp/142065/table/410_1_d49aa77f558d04d053f344fefeb0f028.jpg?v=202601271021 ]


プログラム・内容


社員・シャイン職場づくり推進企業表彰式＆ワクワクWORKフェスティバル


次の表彰台に立つのはあなた！～ここから始める、社員が輝く職場づくり～


　１.社員・シャイン職場づくり推進企業表彰式（20分）


　２.受賞者による取組内容の発表（30分）


　３.トークセッション（60分）


　　テーマ：次の表彰台に立つのはあなた！～ここから始める、社員が輝く職場づくり～


　　モデレーター：福井　正樹さん（合同会社WLBC関西　CEO）


　　ゲスト：受賞企業　代表者　６名




参加方法


- 下記ＵＲＬもしくは別紙チラシに記載のＱＲコード（奈良スーパーアプリ）からの申込
ＵＲＬ：https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J300000A0DGS&entry=1(https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J300000A0DGS&entry=1)



問い合わせ先


●社員・シャイン職場づくり推進企業について


　奈良県産業部人材・雇用政策課


　電話：0742-27-8828


●ワクワクWORKフェスティバルについて


　奈良県こども・女性局こども・女性課


　電話 ：0742-27-8679



詳細を見る :
https://www.pref.nara.jp/%2071004.htm