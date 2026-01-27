【無料勉強会】「AIに選ばれないリスク」を直視する：LLMO勉強会｜次世代マーケティングへの投資判断と戦略を2/4(水)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料勉強会】「AIに選ばれないリスク」を直視する：LLMO勉強会｜次世代マーケティングへの投資判断と戦略 を2/4(水)に開催いたします。

- SEOの流入は順調だけど、以前より指名検索や反響の伸びが鈍い- ChatGPTで自社の強みを検索しても、不正確な情報や競合ばかりが推奨されている- AI検索対策（LLMO）の重要性は感じるが、ROIの基準や社内説得のロジックがない━━

ユーザーが検索結果をクリックする前に、AIとの対話で候補を絞り込む行動が定着し始めています。こうした『見えない検討プロセス』が追加され、AIが独自の基準でブランドを評価・比較するようになった今、情報の届け方そのものを再設計する必要があります。

■ 前半：【戦略公開】「AI推奨」を獲得するための新基準

前半30分のセミナーでは、300社以上の支援実績と自社研究から導き出した「AIに引用・推奨されるための最新アルゴリズムと戦略ロードマップ」を解説。

従来のSEO施策だけでは補いきれない、人と検索エンジン、そしてAIから選ばれるための新たな情報設計のあり方を整理し、デジタルマーケティングの次なる投資基準を提示します。

■ 後半：【個別診断】貴社の個別課題を簡易コンサルティング

後半30分は、より少人数（または個別）のブレイクアウトルームへ。

簡易的なプロンプト調査の結果をもとに、現状の課題を可視化。

「今後どのようにAI検索への対策を進めるべきか」をお客様のご状況に合わせて提示いたします。

単なるテクニック論のみならず、貴社の事業成長において「LLMOをどう組み込むべきか」といった戦略方針のお話が可能です。

他社の動向や予算確保のロジックなど、クローズドな場だからこそ可能な踏み込んだ情報交換と、貴社の個別課題に合わせた戦略を提言いたしますので、ぜひご参加ください。（※本勉強会は抽選制です）

開催日時

2026年2月4日（水）13:00～14:00

ウェビナー内容

前半：勉強会

- AI OverviewsやChatGPTが変えたユーザー行動の変化- LLMOの推奨ロジック｜なぜAIは「特定のブランド」を推奨するのか？- ケーススタディ｜AI検索の放置が失注を招く━━事業・企業として今必要な判断

後半：個別無料コンサルティング

- LLMO簡易診断：貴社は今、AIにどう語られているかをチェック- ヒアリングと改善方針のディスカッション

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-02-04

参加費

無料

定員

最大10社 ※抽選制

申込締切

2026年2月2日（月）15時00分まで

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 開催1営業日前の15時までに、参加可否をご連絡いたします（本勉強会は抽選制です）

3. 当選された方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

参加方法

オンライン会議システム「Zoom」使用

※双方向の会話を行う場面があるため、ビデオオンでの参加をお願いしております。

※参加用のZoomURLはご当選後、メールにて送付いたします。

注意事項

当勉強会の録画・録音は、いかなる理由においても禁止とさせていただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

