韓国ソウル発、少人数チームが「iPadの書き心地」に本気で向き合った。Apple Pencilの体験を根本から変える Q-Flex(TM)ペンシルチップ と次世代ペンH1+ がGREENFUNDINGに登場

写真拡大 (全12枚)

REDBEAN Corporation

Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT × Apple Pencil

「書ける」けれど、「気持ちよくはなかった」

iPadでノートを取る。
アイデアを描く。
仕事のメモを書く。



多くの人にとって、iPadはすでに “ 書くための道具 ” になっている。
それでもなお、どこか引っかかる感覚が残っていた。



コツコツと響くペン先の音。
ガラスの上を滑るような書き味。
紙質感フィルムとペン先の相性を探し続ける日々。



「仕方がない」と受け入れられてきた、iPad特有の違和感。
Redbeanは、その前提から疑問を持った。



問題は「組み合わせ」ではなく、「構造」だった

韓国ソウルを拠点とするガジェットブランド Redbean（レッドビーン） は、
これまで少人数チームながらも、
「日常の違和感を放置しない製品づくり」で注目を集めてきた。



今回向き合ったのは、iPadの書き心地そのもの。



フィルムを替え、ペン先を替え、最適解を探し続ける--
その迷路から抜け出すために、Redbeanがたどり着いた結論は明快だった。



“ どんな画面環境でも成立する、書き心地そのものをつくる。”



Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT
新触感「Q-Flex(TM) ペンシルチップ」

そうして生まれたのが、
「Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT」 だ。



ハニカム構造 × 精密樹脂が生む、


しっとり、もっちりとした新触感の書き心地。


滑りすぎず、止まりすぎない絶妙な摩擦感。








しっとり止まり、すっと動く

ガラス面でも滑りすぎず、
紙にペンで書くような安定した線を書け、


落ち着いた筆記体験を叶える。











Redbean Q-Flex(TM) Pencil Tip × Apple Pencil


H2PTと他社ペンシルチップの騒音検証
コツコツ音がほぼ消える

特殊素材と多層構造を組み合わせた


独自設計により、


書いた瞬間の衝撃を吸収。



コツコツ音を抑え、


約35dBの静音性を実現した。





書き味が長く変わらない

内部には高耐久コア構造を採用し、
約5kmの筆記耐久を想定。



長時間のノートやスケッチでも、


書き味が変わりにくい点も特徴だ。





iPadガラス上での耐久テストの様子


互換モデル

互換性について


Q-Flex(TM)ペンシルチップは全てのApple PencilおよびRedbean Pencil H1+互換します。(*2026年1月時点)


詳細：Apple Pencil Pro (第1世代 / 第2世代 / USB-Cモデル)・Redbean Pencil H1+


※記載モデル以外の他社製ペンでは正常な動作・書き心地は保証されません。 ※既存Redbean Pencil H1（旧モデル）とは互換性がありません。ご注意ください。






書き心地だけで終わらせなかった理由


Redbeanは、もうひとつの“当たり前”にも目を向けたーー




Redbean the better Pencil H1+
Redbean Pencil H1+

ペンで書いている最中、
ツールを切り替えるために画面に手を伸ばす--



その一瞬が、


思考や集中を途切れさせてしまうこと。



そこで開発されたのが、
Q-Flex(TM) ペンシルチップを標準搭載した


次世代iPadペン「Redbean the better Pencil H1+」 だ。






ペンだけで、作業が完結する

Redbean Pencil H1+は、3つの物理ボタンを搭載。
GoodNotesやProcreateをはじめ、30以上の主要アプリに対応し、


■ペン／消しゴム切替 ■ブラシ ■ツール変更 ■レイヤー操作 ■アプリ切替


といった操作を、画面に触れることなく 行える。



書き心地はペン先で、操作性はペン本体でーー

この役割分担が、iPadでの「書く・描く・考える」体験を一段引き上げる。




GoodNotes

*旧型使用/機能は同一です




Procreate

*旧型使用/機能は同一です




精密＆安定した筆圧

ガタつきを極限まで抑制




傾き感知

純正と変わらない追従







Redbean the better Pencil H1+

Redbean Pencil H1+ 構成品


Redbean Pencil H1+ (Q-Flex(TM)ペンシルチップ標準搭載)


Q-Flex(TM)ペンシルチップ 替え芯 × 1 付き



ワイヤレス充電 および Type-C充電


各モデルにより異なるため、詳しくは商品ページをご覧ください。





実績が示す、確かな支持

Q-Flex(TM) ペンシルチップは、


今年1月


韓国最大級のクラウドファンディングにて


先行ローンチされ 達成率16,989％ を記録。


短期間で7,000個以上が販売され、
“iPadの書き心地に悩んでいたユーザー”から高い評価を得た。


その体験が、
2026年1月23日より日本でも公開され、
GREENFUNDINGでは


開始初日で目標金額2000％を突破している。





韓国クラウドファンディング × 日本GREENFUNDING

プロジェクト概要


プロジェクト名：


Apple Pencilの書き心地、ここまで変わる。超静音35dB・紙のような描き心地を実現したペンシルチップ「Q-FLEX(TM)」 ── その性能を最大限に引き出す、次世代iPadペンシルも登場。



プロダクト名：


Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT


Redbean the better Pencil H1+



実施期間：
2026年1月23日(金)～3月31日(火)



実施プラットフォーム：
GREENFUNDING



プロジェクトURL：
https://greenfunding.jp/redbean/projects/9202



※数量限定の早割リターンを用意



商品詳細はこちら：


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tdb6HnCjPlY ]



Redbeanについて


Redbeanは、
「No Extra, Just Re’d.」 をコンセプトに掲げる
韓国ソウル発のテックライフスタイルブランド。



余計な機能や装飾を削ぎ落とし、
本質だけを磨く。



日常に潜む“ちいさな違和感”と向き合いながら、
使うたびに納得できるプロダクトを生み出している。


会社概要




会社名：株式会社REDBEAN


所在地：韓国ソウル


代表者：代表取締役 パク・ソンミン


設立：2017年6月


事業内容：自社ブランドによるガジェットの企画・開発・販売



Redbean Japan公式ホームページ(https://jp.redbean.company/?redirect=no)


Redbean Japan公式YouTube(https://www.youtube.com/@REDBEAN_Japan)


Redbean Japan公式インスタグラム(https://www.instagram.com/redbean_japan/)



お問い合わせ先


株式会社REDBEAN 広報担当 福田
Email：japan@rdbcorp.com