韓国ソウル発、少人数チームが「iPadの書き心地」に本気で向き合った。Apple Pencilの体験を根本から変える Q-Flex(TM)ペンシルチップ と次世代ペンH1+ がGREENFUNDINGに登場
Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT × Apple Pencil
「書ける」けれど、「気持ちよくはなかった」
iPadでノートを取る。
アイデアを描く。
仕事のメモを書く。
多くの人にとって、iPadはすでに “ 書くための道具 ” になっている。
それでもなお、どこか引っかかる感覚が残っていた。
コツコツと響くペン先の音。
ガラスの上を滑るような書き味。
紙質感フィルムとペン先の相性を探し続ける日々。
「仕方がない」と受け入れられてきた、iPad特有の違和感。
Redbeanは、その前提から疑問を持った。
問題は「組み合わせ」ではなく、「構造」だった
韓国ソウルを拠点とするガジェットブランド Redbean（レッドビーン） は、
これまで少人数チームながらも、
「日常の違和感を放置しない製品づくり」で注目を集めてきた。
今回向き合ったのは、iPadの書き心地そのもの。
フィルムを替え、ペン先を替え、最適解を探し続ける--
その迷路から抜け出すために、Redbeanがたどり着いた結論は明快だった。
“ どんな画面環境でも成立する、書き心地そのものをつくる。”
Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT
新触感「Q-Flex(TM) ペンシルチップ」
そうして生まれたのが、
「Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT」 だ。
ハニカム構造 × 精密樹脂が生む、
しっとり、もっちりとした新触感の書き心地。
滑りすぎず、止まりすぎない絶妙な摩擦感。
しっとり止まり、すっと動く
ガラス面でも滑りすぎず、
紙にペンで書くような安定した線を書け、
落ち着いた筆記体験を叶える。
Redbean Q-Flex(TM) Pencil Tip × Apple Pencil
H2PTと他社ペンシルチップの騒音検証
コツコツ音がほぼ消える
特殊素材と多層構造を組み合わせた
独自設計により、
書いた瞬間の衝撃を吸収。
コツコツ音を抑え、
約35dBの静音性を実現した。
書き味が長く変わらない
内部には高耐久コア構造を採用し、
約5kmの筆記耐久を想定。
長時間のノートやスケッチでも、
書き味が変わりにくい点も特徴だ。
iPadガラス上での耐久テストの様子
互換モデル
互換性について
Q-Flex(TM)ペンシルチップは全てのApple PencilおよびRedbean Pencil H1+互換します。(*2026年1月時点)
詳細：Apple Pencil Pro (第1世代 / 第2世代 / USB-Cモデル)・Redbean Pencil H1+
※記載モデル以外の他社製ペンでは正常な動作・書き心地は保証されません。 ※既存Redbean Pencil H1（旧モデル）とは互換性がありません。ご注意ください。
書き心地だけで終わらせなかった理由
Redbeanは、もうひとつの“当たり前”にも目を向けたーー
Redbean the better Pencil H1+
Redbean Pencil H1+
ペンで書いている最中、
ツールを切り替えるために画面に手を伸ばす--
その一瞬が、
思考や集中を途切れさせてしまうこと。
そこで開発されたのが、
Q-Flex(TM) ペンシルチップを標準搭載した
次世代iPadペン「Redbean the better Pencil H1+」 だ。
ペンだけで、作業が完結する
Redbean Pencil H1+は、3つの物理ボタンを搭載。
GoodNotesやProcreateをはじめ、30以上の主要アプリに対応し、
■ペン／消しゴム切替 ■ブラシ ■ツール変更 ■レイヤー操作 ■アプリ切替
といった操作を、画面に触れることなく 行える。
書き心地はペン先で、操作性はペン本体でーー
この役割分担が、iPadでの「書く・描く・考える」体験を一段引き上げる。
GoodNotes
*旧型使用/機能は同一です
Procreate
*旧型使用/機能は同一です
精密＆安定した筆圧
ガタつきを極限まで抑制
傾き感知
純正と変わらない追従
Redbean the better Pencil H1+
Redbean Pencil H1+ 構成品
Redbean Pencil H1+ (Q-Flex(TM)ペンシルチップ標準搭載)
Q-Flex(TM)ペンシルチップ 替え芯 × 1 付き
ワイヤレス充電 および Type-C充電
各モデルにより異なるため、詳しくは商品ページをご覧ください。
実績が示す、確かな支持
Q-Flex(TM) ペンシルチップは、
今年1月
韓国最大級のクラウドファンディングにて
先行ローンチされ 達成率16,989％ を記録。
短期間で7,000個以上が販売され、
“iPadの書き心地に悩んでいたユーザー”から高い評価を得た。
その体験が、
2026年1月23日より日本でも公開され、
GREENFUNDINGでは
開始初日で目標金額2000％を突破している。
韓国クラウドファンディング × 日本GREENFUNDING
プロジェクト概要
プロジェクト名：
Apple Pencilの書き心地、ここまで変わる。超静音35dB・紙のような描き心地を実現したペンシルチップ「Q-FLEX(TM)」 ── その性能を最大限に引き出す、次世代iPadペンシルも登場。
プロダクト名：
Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT
Redbean the better Pencil H1+
実施期間：
2026年1月23日(金)～3月31日(火)
実施プラットフォーム：
GREENFUNDING
プロジェクトURL：
https://greenfunding.jp/redbean/projects/9202
※数量限定の早割リターンを用意
商品詳細はこちら：
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tdb6HnCjPlY ]
Redbeanについて
Redbeanは、
「No Extra, Just Re’d.」 をコンセプトに掲げる
韓国ソウル発のテックライフスタイルブランド。
余計な機能や装飾を削ぎ落とし、
本質だけを磨く。
日常に潜む“ちいさな違和感”と向き合いながら、
使うたびに納得できるプロダクトを生み出している。
会社概要
会社名：株式会社REDBEAN
所在地：韓国ソウル
代表者：代表取締役 パク・ソンミン
設立：2017年6月
事業内容：自社ブランドによるガジェットの企画・開発・販売
Redbean Japan公式ホームページ(https://jp.redbean.company/?redirect=no)
Redbean Japan公式YouTube(https://www.youtube.com/@REDBEAN_Japan)
Redbean Japan公式インスタグラム(https://www.instagram.com/redbean_japan/)
お問い合わせ先
株式会社REDBEAN 広報担当 福田
Email：japan@rdbcorp.com