韓国ソウル発、少人数チームが「iPadの書き心地」に本気で向き合った。Apple Pencilの体験を根本から変える Q-Flex(TM)ペンシルチップ と次世代ペンH1+ がGREENFUNDINGに登場

「書ける」けれど、「気持ちよくはなかった」

REDBEAN CorporationRedbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT × Apple Pencil

iPadでノートを取る。

アイデアを描く。

仕事のメモを書く。

多くの人にとって、iPadはすでに “ 書くための道具 ” になっている。

それでもなお、どこか引っかかる感覚が残っていた。

コツコツと響くペン先の音。

ガラスの上を滑るような書き味。

紙質感フィルムとペン先の相性を探し続ける日々。

「仕方がない」と受け入れられてきた、iPad特有の違和感。

Redbeanは、その前提から疑問を持った。

問題は「組み合わせ」ではなく、「構造」だった

韓国ソウルを拠点とするガジェットブランド Redbean（レッドビーン） は、

これまで少人数チームながらも、

「日常の違和感を放置しない製品づくり」で注目を集めてきた。

今回向き合ったのは、iPadの書き心地そのもの。

フィルムを替え、ペン先を替え、最適解を探し続ける--

その迷路から抜け出すために、Redbeanがたどり着いた結論は明快だった。

“ どんな画面環境でも成立する、書き心地そのものをつくる。”

Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT新触感「Q-Flex(TM) ペンシルチップ」

そうして生まれたのが、

「Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT」 だ。

ハニカム構造 × 精密樹脂が生む、

しっとり、もっちりとした新触感の書き心地。

滑りすぎず、止まりすぎない絶妙な摩擦感。

しっとり止まり、すっと動く

ガラス面でも滑りすぎず、

紙にペンで書くような安定した線を書け、

落ち着いた筆記体験を叶える。

Redbean Q-Flex(TM) Pencil Tip × Apple PencilH2PTと他社ペンシルチップの騒音検証コツコツ音がほぼ消える

特殊素材と多層構造を組み合わせた

独自設計により、

書いた瞬間の衝撃を吸収。



コツコツ音を抑え、

約35dBの静音性を実現した。

書き味が長く変わらない

内部には高耐久コア構造を採用し、

約5kmの筆記耐久を想定。



長時間のノートやスケッチでも、

書き味が変わりにくい点も特徴だ。

iPadガラス上での耐久テストの様子互換モデル

互換性について

Q-Flex(TM)ペンシルチップは全てのApple PencilおよびRedbean Pencil H1+互換します。(*2026年1月時点)

詳細：Apple Pencil Pro (第1世代 / 第2世代 / USB-Cモデル)・Redbean Pencil H1+

※記載モデル以外の他社製ペンでは正常な動作・書き心地は保証されません。 ※既存Redbean Pencil H1（旧モデル）とは互換性がありません。ご注意ください。

書き心地だけで終わらせなかった理由

Redbeanは、もうひとつの“当たり前”にも目を向けたーー

Redbean the better Pencil H1+Redbean Pencil H1+

ペンで書いている最中、

ツールを切り替えるために画面に手を伸ばす--



その一瞬が、

思考や集中を途切れさせてしまうこと。

そこで開発されたのが、

Q-Flex(TM) ペンシルチップを標準搭載した

次世代iPadペン「Redbean the better Pencil H1+」 だ。

ペンだけで、作業が完結する

Redbean Pencil H1+は、3つの物理ボタンを搭載。

GoodNotesやProcreateをはじめ、30以上の主要アプリに対応し、

■ペン／消しゴム切替 ■ブラシ ■ツール変更 ■レイヤー操作 ■アプリ切替

といった操作を、画面に触れることなく 行える。

書き心地はペン先で、操作性はペン本体でーー

この役割分担が、iPadでの「書く・描く・考える」体験を一段引き上げる。

GoodNotes

*旧型使用/機能は同一です

Procreate

*旧型使用/機能は同一です

精密＆安定した筆圧

ガタつきを極限まで抑制

傾き感知

純正と変わらない追従

Redbean the better Pencil H1+

Redbean Pencil H1+ 構成品

Redbean Pencil H1+ (Q-Flex(TM)ペンシルチップ標準搭載)

Q-Flex(TM)ペンシルチップ 替え芯 × 1 付き

ワイヤレス充電 および Type-C充電

各モデルにより異なるため、詳しくは商品ページをご覧ください。

実績が示す、確かな支持

Q-Flex(TM) ペンシルチップは、

今年1月

韓国最大級のクラウドファンディングにて

先行ローンチされ 達成率16,989％ を記録。

短期間で7,000個以上が販売され、

“iPadの書き心地に悩んでいたユーザー”から高い評価を得た。

その体験が、

2026年1月23日より日本でも公開され、

GREENFUNDINGでは

開始初日で目標金額2000％を突破している。

プロジェクト概要

韓国クラウドファンディング × 日本GREENFUNDING

プロジェクト名：

Apple Pencilの書き心地、ここまで変わる。超静音35dB・紙のような描き心地を実現したペンシルチップ「Q-FLEX(TM)」 ── その性能を最大限に引き出す、次世代iPadペンシルも登場。

プロダクト名：

Redbean the better Q-Flex(TM) Pencil Tip H2PT

Redbean the better Pencil H1+

実施期間：

2026年1月23日(金)～3月31日(火)

実施プラットフォーム：

GREENFUNDING

プロジェクトURL：

https://greenfunding.jp/redbean/projects/9202

※数量限定の早割リターンを用意

商品詳細はこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tdb6HnCjPlY ]

Redbeanについて

Redbeanは、

「No Extra, Just Re’d.」 をコンセプトに掲げる

韓国ソウル発のテックライフスタイルブランド。

余計な機能や装飾を削ぎ落とし、

本質だけを磨く。

日常に潜む“ちいさな違和感”と向き合いながら、

使うたびに納得できるプロダクトを生み出している。

会社概要

会社名：株式会社REDBEAN

所在地：韓国ソウル

代表者：代表取締役 パク・ソンミン

設立：2017年6月

事業内容：自社ブランドによるガジェットの企画・開発・販売

Redbean Japan公式ホームページ(https://jp.redbean.company/?redirect=no)

Redbean Japan公式YouTube(https://www.youtube.com/@REDBEAN_Japan)

Redbean Japan公式インスタグラム(https://www.instagram.com/redbean_japan/)

お問い合わせ先

株式会社REDBEAN 広報担当 福田

Email：japan@rdbcorp.com