【エーデルワイス沖縄】【2.14 Valentine′s Day】作りたてのお菓子が並ぶバレンタインセレクション
株式会社エーデルワイス沖縄(https://edelweiss.okinawa/)は、バレンタイン限定で作りたてのお菓子を販売いたします。
【1Fエーデルワイス沖縄 デパートリウボウ店】2026年2月10日(火)～14日(土)
【6Fイベントスペース ショコラガーデン2026】2026年2月6日(金)～14日(土)
ライブキッチンで仕上げる作りたての焼き菓子
【1F】2/10～14 限定販売 フィナンシェ・クール
【6F】2/6～14 限定販売 Sable Noisette Luxe
バレンタイン限定でデパートリウボウ1F店舗では『フィナンシェ・クール』を、6Fショコラガーデン2026では『Sable Noisette Luxe（サブレ・ノワゼット リュクス）』を作りたてで期間限定販売いたします。パティシエがライブキッチンで仕上げるお菓子は見た目にもこだわり、大切な方への贈り物はもちろん自分へのご褒美にもお楽しみいただけます。
1F限定販売の『フィナンシェ・クール』は見た目も可愛いハート型のフィナンシェ。アーモンドの風味と焦がしバターの香り広がるフィナンシェ生地に、生いちごのオリジナルコンフィチュールを包みチョコレートコーティングで仕上げます。焼きたての「ガレット・ブルトンヌ ショコラ」「ガトー・ナンテ ガナッシュショコラ」と詰め合わせた「バレンタイン デリス・セレクト」も限定で販売いたします。
6F限定販売の『Sable Noisette Luxe』は、ジェノワーズ生地やソースを重ね、なめらかな食感のバタークリームとそれぞれの素材を贅沢に飾り、ヘーゼルナッツパウダー入りの芳醇で奥深い香りのサブレ生地でサンドして仕上げました。フレーバーはマスカットラムレーズン、ショコラナッツ、フレーズ、ピスターシュの4種類をご用意。バレンタインシーズンだけの贅沢な味わいです。
ぜひお近くへお越しの際はお立ち寄りください。
【2026バレンタイン限定商品】
1F エーデルワイス沖縄 バレンタインセレクション
※実演販売期間 2月10日(火)～14日(土)
※こちらの商品は店内で焼き上げているため、お日持ち2日となります
＜フィナンシェ・クール 2個SET＞
価格：\864（本体価格\800）
＜フィナンシェ・クール 4個SET＞
価格：\1.620 （本体価格\1,500）
＜バレンタイン デリスセレクト4＞
価格：\1.620 （本体価格\1,500）
＜バレンタイン デリスセレクト6＞
価格：\2,376（本体価格\2,200）
フィナンシェ・クール ベリー
フィナンシェ生地に生いちごコンフィチュールを重ね焼き上げ、甘酸っぱい粒々いちごのチョコレートで仕上げました。
フィナンシェ・クール ショコラ
ココアフィナンシェ生地に生いちごコンフィチュールを重ね焼き上げ、シャリっと食感のチョコレートとカカオニブで仕上げました。
ガレット・ブルトンヌ ショコラ
ココアの甘い香りとチョコチップ入りガレット生地を香ばしく焼き上げました。ザクっと食感の厚焼きクッキーです。
フガトー・ナンテ ガナッシュショコラ
ココアの甘さのナンテ生地をしっとり焼き上げシャリっと食感のグラスと濃厚なガナッシュチョコで仕上げました。
6F デパートリウボウ ショコラガーデン2026
＜Sable Noisette Luxe サブレ・ノワゼット リュクス＞
各1個 価格：\410 （本体価格\380）
3個入 価格：\1,231（本体価格\1,140）
4個入 価格：\1,641（本体価格\1,520）
＊店内にて仕上げているため、お日持ち2日となります。
＊1個から購入いただけます。
＊3個・4個入はそれぞれお好きなお味をお詰めいたします。
＜Sable Noisette Luxe マスカットラムレーズン＞
ジェノワーズ生地にバタークリーム、甘みと酸味のマスカットレーズンラム酒漬けを重ねヘーゼルナッツの芳醇な香りとキャラメルの甘さがほのかに香るしっとりサブレでサンドしました。
＜Sable Noisette Luxe ショコラナッツ＞
ココアジェノワーズ生地に2種類のバタークリーム、香ばしいカリっと食感の3種のナッツを重ねヘーゼルナッツの芳醇な香りとココアの甘さのしっとりサブレでサンドしました。
＜Sable Noisette Luxe フレーズ＞
ジェノワーズ生地にバタークリーム、酸味と甘さが絶妙ないちごクーリー、苺のバタークリーム、大粒の苺フリーズドライを重ね、ヘーゼルナッツの芳醇な香りのしっとりサブレでサンドしました。
＜Sable Noisette Luxe ピスターシュ＞
ジェノワーズ生地に爽やかなオレンジと、コクのあるピスタチオの2種類のバタークリームとオレンジの砂糖漬けを重ね、ヘーゼルナッツに芳醇な香りのしっとりサブレでサンドしました。
バレンタインGIFTは人気の焼き菓子を詰め合わせた限定パッケージ
定番で人気のショコラ・マカダミアサブレに、 ブラウニー・カレには限定フレーバー「バナーヌ」が登場。お日持ちのする自慢の焼菓子フィナンシェやポルボロン、フロランタンやプティ・サブレなども限定ギフトとしてご用意しております。
エーデルワイス沖縄
沖縄県中頭郡西原町字東崎4-12
TEL：098-944-2561
FAX：098-882-8899
【HP】 https://edelweiss.okinawa/
【オンラインショップ】 https://shop-edelweissokinawa.com/
【Instagram】 https://www.instagram.com/edelweiss.okinawa/