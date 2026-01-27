アメリカ発のジュエリーブランド「PASCAL（パスカル）」から、バロック建築の装飾美に着想を得たリング型時計「Baroque Watch Ring」が登場。
アメリカ発のジュエリーブランド「PASCAL（パスカル）」から、バロック建築の装飾美に着想を得てデザインされた「Baroque Watch Ring」が登場。プリンチペプリヴェ公式オンラインストア(https://principe-prive.com/collections/pascal)にて販売を開始いたしました。
「Baroque Watch Ring」は、クラシカルな建築様式に見られる造形や装飾を、指輪サイズのミニチュアウォッチとして落とし込んだコレクションです。PC21クオーツムーブメントを搭載し、コンパクトなサイズながら時間の確認ができる実用性も備えています。
PASCAL（パスカル）販売ページ
https://principe-prive.com/collections/pascal
バロック建築に着想を得たデザイン
「Baroque Watch Ring」は、バロック建築に見られる曲線を多用した造形や装飾の考え方をもとに、リング型のミニチュアウォッチとして仕上げたコレクションです。バロック建築は、ヴェルサイユ宮殿を代表とする、立体的な構成や装飾性が特徴の建築様式です。
そうした要素を取り入れたケースデザインにより、小ぶりなサイズながら手元で存在感のある仕上がりとなっています。
モデルごとに異なる文字盤デザインを採用し、ラボグロウンジェムストーンを組み合わせることで、指輪としての華やかさも備えています。
Mauve（モーヴ）
Mauveモデルの文字盤には、オイルペインティング調で描かれた蝶のモチーフを採用。絵画のような繊細なタッチで表現されたデザインを、ダイアルの中に落とし込んでいます。
ケースまわりにはラボグロウンジェムストーンをあしらい、ダイヤルのデザインと調和する構成に。指元で印象的な存在感をもたらします。
Nacre（ナクレ）
Nacreモデルの文字盤には、マザーオブパールをパッチワーク状に組み合わせたデザインを採用。素材ごとに異なる色味や光の反射により、角度によってさまざまな表情を楽しめます。
ラボグロウンジェムストーンををあしらうことで、リング全体に統一感のある華やかさを添えています。
Baroque Watch Ring
コレクション：Baroque Watch Ring
販売価格：\37,400（税込み）
製品スペック
ムーブメント：PC21 クォーツ
ケース素材：ステンレススチール
ケースカラー：ゴールド
ケースサイズ：縦25mm × 横25mm
ガラス：サファイアクリスタル
防水機能：3ATM
ベルトタイプ：エクスパンションバンド(伸縮式)
ベルト素材：ステンレススチール(ゴールド)
ベルト幅：7.3mm
対応サイズ：12号～20号相当(USサイズ6～10)
ジェムストーン
使用石：ラボグロウンジェムストーン
総カラット数：0.21ct
取扱店舗
PRINCIPE prive表参道店
東京都港区北青山3-5-19 3F
03-6427-4367
PRINCIPE prive 公式オンラインストア
PRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）について
PRINCIPE prive (プリンチペプリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。
公式HP：https://principe-prive.com
インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/
PASCAL(パスカル)について
PASCAL（パスカル）は、カリフォルニア発のカラーダイヤモンドブランドです。ブランド名は、17世紀フランスの科学者であり哲学者でもあるブレーズ・パスカルに由来しています。彼の圧力に関する研究は、ダイヤモンドが高い圧力を受けて結晶化する仕組みにもつながっています。
「輝く瞬間のためのダイヤモンド」をコンセプトに、PASCALは人生の特別な瞬間を彩るジュエリーを提案しています。挑戦や成功、愛の物語、そして心が動かされる日々の出来事──それぞれの瞬間が輝きとなるように。ダイヤモンドが強い圧力を乗り越えて美しさを生み出すように、PASCALもまた、80～90年代のカルチャーや美学を取り入れ、個性を大切にしたデザインで、新たなラグジュアリースタイルを提案しています。
公式HP：https://pascaldesign.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/pascaldesignofficial/