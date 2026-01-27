【ライブ配信】リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説 … 動作原理、モデル化と制御手法を中心に電池別、用途別観点を入れて-セミナー開催！2月25日（水）主催シーエムシー・ リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

主催：(株)シーエムシー・リサーチ

注目のライブ配信セミナー開催のお知らせです。

🎓 講師：福井 正博 氏（立命館大学 理工学部 電子情報工学科 教授）

📆 開催日時：2026年2月25日（水）10:30～16:30

🖥️ Zoom配信（資料付）

💬 テーマ：「リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説 … 動作原理、モデル化と制御手法を中心に電池別、用途別観点を入れてEV とHEVとPHEV」

――電池寿命予測・残量推定の課題を解決！BMS設計やMATLAB実装を含む実務に直結するリチウムイオン電池技術セミナー。

受講料

・一般：55,000円（税込）

・メルマガ会員：49,500円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）



🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【セミナーで得られる知識】

リチウムイオン電池の基本特性、モデル化手法、BMSの基本構成と考慮すべきポイント、効果的な残量予測や劣化予測に関する基本的な方法

【セミナー対象者】

初学者、若手技術者















〈セミナー趣旨〉

近年、高エネルギー蓄積デバイスとしてリチウムイオン蓄電池が注目されているが、温度特性や劣化特性の把握が難しいなど、効果的なBMS（バッテリーマネジメント）手法が求められている。

本セミナーでは、蓄電池のモデル化手法を理解し、効果的な残量予測や劣化予測に関する基本的な方法を習得することを目的とする。電池シミュレーション、カルマンフィルタを用いた残量推定、逐次最小二乗法を用いた内部状態推定などの定式化の方法とMATLABを使った実装方法について解説する。蓄電池劣化に関しても、基本的な劣化のメカニズムを理解した上で、その診断方法について解説する。劣化診断や寿命予測に関する最新技術ついても紹介する。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。











3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）

1．イントロ

1-1 蓄電池の背景と動向

1-2 リチウムイオン蓄電池の動作原理

2．蓄電池のモデル化

2-1 蓄電池の電気的特性、等価回路表現

2-2 ナイキスト図から等価回路モデル抽出

2-3 等価回路パラメータの温度補正

2-4 電池シミュレーションの構築

3．高精度残量計

3-1 カルマンフィルタを用いた高精度残量推定手法

3-2 MATLABを用いたカルマンフィルタ実装

4．劣化のモデル化と診断技術

4-1 蓄電池の劣化現象とモデル化

4-2 逐次最小二乗法（RLS）による劣化診断

5．劣化診断や寿命予測に関する最新技術

4）講師紹介

福井 正博 氏 立命館大学 理工学部 電子情報工学科 教授

【講師経歴】

1983年 大阪大学大学院 博士前期課程（電子工学専攻）修了、同年、松下電器産業(株)入社、1989年～1991年 カリフォルニア大学 バークレー校にて客員研究員、2003年 立命館大学 理工学部 教授、2004年 スーパーヒューマン知能システム研究センター長、自動配置配線、高位合成、モジュールおよびセル合成等 半導体CADおよびシステムLSI設計手法の研究開発に従事。

最近の興味は地球環境に貢献する電子技術、すなわち、低電力設計、スマートグリッド、数学的システム最適化技術など。

【著 書】

「ビジュアルに学ぶディジタル回路設計」（コロナ社/2010,4 出版）、「LSI とは何だろうか 半導体のしくみからつくり方まで」（森北出版/2006,11月出版）、「スマートグリッドと蓄電技術」（コロナ社/2022,1 出版）

【専門分野】

集積回路設計技術、ディジタルシステム設計、蓄電池シミュレーション、電池回路



