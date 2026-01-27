即完売を繰り返し、話題の「yekla」から確かな品質と美しさを宿した本革小物3種が新登場！

株式会社コローレ

株式会社コローレ（本社：東京都千代田区岩本町、代表取締役社長：宮内智成）は、プロダクトデザイナーであるゆきこ氏がディレクターを務め、日々の忙しい生活の中、何気ない空間を彩り、確かな品質と上質なデザインから素敵な時間を提供する「yekla」から、本革小物3種（2wayスマートポシェット14,850円<税込>/キーケース5,940円<税込>/ミニ財布11,880円<税込>）を2026年1月30日に公式サイトにて新発売します。

ディレクターゆきこ氏は、暮らしにまつわる日々の小さな気づきやストレスに目を向け、世の中にない「こんなものがあったら嬉しい」をカタチにするブランドとして「yekla」を立ち上げました。発売後、即完売を繰り返して話題の「バックロスエプロン」をはじめとした当ブランドの商品は、ゆきこ氏の細部までこだわった設計と丁寧なものづくりに多くのお客様が共感をしてくださり、大変ご好評をいただいています。

「yekla」は、手にとった瞬間に伝わる確かな品質と実用性、流行に捉われない洗練されたデザイン性を通して、ライフスタイルに自然と取り入れられる“手の届くラグジュアリー”を提案します。

このたびの本革小物3種につきましては、多忙な毎日を過ごす女性に寄り添い、外出時はもちろんご自宅でも、シーンを問わずスマートに使えるこだわりの設計です。さらに、質の高い本革を日々のスタイリングに取り入れることで、装いを引き立てるデザインを含め、あらゆるシーンにふさわしい、凛とした美しい品格をもたらします。採用した牛本革は、時を重ねるほどに美しさを増し、使い込むほどに手になじみます。お客様一人ひとりの世界にひとつだけの風合いへと育み、長く寄り添います。

当社は、ゆきこ氏のデザインする「yekla」が奏でるシルエットやフォルムの美しさ、手に取った時の質感を損なわないようディティールに配慮した縫製技術を余すところなく「モノ」に落とし込んで造形しています。このたびの商品につきましては、“毎日使う道具”だからこそ、目に見えない部分の品質にこだわり、過酷な使用環境でも崩れない「堅牢さ」と、使い心地を追求した「機能美」を両立させています。負荷がかかる箇所には独自のクロスステッチやダブルステッチ、裏打ちを徹底、縁取り（ヘリ返し）やコバ処理など、細部の劣化を防ぐ丁寧な下処理を施し、芯材の選定から貼り合わせまで最適な素材や手法を選択することで、使いやすさと強度を高める工夫を加えています。当ブランドの世界観を最大限に表現するため、20年以上の縫製経験で培った高精度と確かな品質で、今後もゆきこ氏のものづくりをサポートしてまいります。

■商品特長

１. 取り外し可能な仕様で、ご自宅から外出時のお出かけがエレガントに「2wayスマートポシェット」

「シンプルなのに使いにくい」、「ファスナーやポケットが多く、かえって出し入れしにくい」など、生活が便利になるはずの「ミニポシェット」にありがちな小さなストレスに着目。本当に必要な物だけを持つという明確な目的のもと、無駄を省いたこだわりの設計。

・ご自宅では、手前の「カードポーチ」を取り外し、スマートフォンのみを収納。ポケット代わりに身につけ、家事等に安心して専念できる軽やかな使い心地を叶えます。

・外出時は、「カードポーチ」を取り付ければ、カード類や現金をさっと持ち出せ、忙しい毎日を快適にします。

２. スマートキーが2つ入る抜群の収納力、お財布いらずのライフスタイルが叶う「キーケース」

IOT化が進み、必需品が増え、持ち物が複雑化する現在。「複数の鍵が入らない」、「バッグの中で見つけにくい」、「キーケース一つで出かけたい」といったお悩みに応え、細やかな配慮を行き届かせた設計。

・鍵をすっきり収納するほか、カードや小銭も収められることから、車・自転車での外出やお迎えも、これ一つで完結。また、持ち物を入れ替える煩わしさから解放します。

・付属のカラビナで「2wayスマートポシェット」や手持ちのバッグに装着することで、チャーム代わりに。また、鍵を探す手間も軽減します。さらに、フックの取り外し等によるカスタマイズもできます。

３. 必要なものだけを美しく、使いやすさは長財布級の「ミニ財布」

「お札が折れる」、「お金が出し入れしにくい」、「厚みが出てバッグの中でかさばる」などミニ財布にありがちなお悩みを解消する設計。

・紙幣や小銭入れの出し入れがスムーズにできる計算された細かい構造とタッセルが彩る高いデザイン性。

・バッグを選ばない絶妙なサイズと機能を兼ね備えた本来のミニ財布を実現。

■商品詳細

「2wayスマートポシェット」

●価格：14,850円<税込>

●カラー：ブラック／ベージュ

●タイプ：カードポーチ H10×W12cm

スマホケース H17×W12cm

・測り方により若干の差異が生じる可能性がございます

・イメージと違う等、お客様都合による返品はお受けしておりません

●素材：本革（牛革）、ポリエステル

「キーケース」

●価格：5,940円<税込>

●カラー：ブラック／ベージュ

●タイプ：H6.5×W10.5cm

・測り方により若干の差異が生じる可能性がございます

・イメージと違う等、お客様都合による返品はお受けしておりません

素材：本革（牛革）、ポリエステル

「ミニ財布」

●価格：11,880円<税込>

●カラー：ブラック／ベージュ

●タイプ：H7×W9.5cm

・測り方により若干の差異が生じる可能性がございます

・イメージと違う等、お客様都合による返品はお受けしておりません

●素材：本革（牛革）、ポリエステル

■販路

公式サイト https://yekla.net/

■yekla ディレクター： ゆきこ氏

美術大学を卒業。在学中はプロダクトデザインを軸に、空間・インテリア・ディスプレイデザインなどの分野を幅広く学ぶ。その後、企業向けOEMの商品企画に約20年間従事。主にバッグやポーチを中心に、デザイン提案から仕様設計、サンプル監修、量産に至るまで一貫して携わる。国内外の生産現場に足を運び、海外工場とのやり取りや素材・副資材の選定、調達にも深く関与。デザインだけでなく、素材特性や構造、耐久性、使い勝手といった「物としての完成度」を重視したものづくりを行ってきている。長年の実務経験を通して、材料や仕様に関する専門的な知識と、実際の製造工程を踏まえた現実的な商品設計を強みとする。また、専門的×独自の視点から“忙しくてもラクして整う暮らし術”をテーマにライフスタイルを発信するInstagram @yukiko_noieは、33万人以上のフォロワーを抱えている。

■当社の品質基準について

１. 確かな信頼性と安全性

20年以上にわたる生産現場で培った知見とノウハウを活かし、商品特性に応じた素材検査や物性試験の実施のほか、JIS規格等の基準に則した安全性検査の確認をしています。

２. 高い品質基準の策定と工程の安定化

生産時のインライン検査や生産現場へ赴いた技術指導を徹底し、厳格な検品体制を通じて品質の安定化を実現します。

３. 品質管理体制の強化とお届けまでの細やかな配慮

第三者検品の導入により、品質管理体制のさらなる強化をはかり、安定した品質の担保と商品の安全性・安心につなげています。また、お客様のお手元に届く瞬間までを大切にし、梱包設計においても細部まで工夫を施しています。

当社のこれら一つ一つの取り組みは、お客様に末永くご愛用いただきたいという想いと、企業としての責任に基づくものです。厳格な検品を通じて品質の安定にこだわり続けることを使命と捉え、ブランド価値を損なうことなく、お客様に安心してお使いいただける商品を提供することで、信頼に基づいた体制の整備に取り組み、より高い価値をお届けしてまいります。

【具体例】

生産する商品は、素材特性に応じ、公的検査機関に依頼し各種検査を実施

・使用予定の生地に関しては、事前に、色落ちや色移り等に対する耐性の検査を実施しています。生地の種類（ポリエステルや綿等）ごとに求められる耐性は異なるため、素材特性に応じた基準に照らし合わせて判断をします。また、時には生産工場での現地確認および技術指導を行うことで、さらなる品質向上に努めています。

お客様がご利用いただく環境までを見据えた各種検査の実施

・バッグ等の強度につきましては、想定される使用条件を踏まえ、どれくらいまでの重量に耐えられるか等の各種検査を事前に実施し、適切な使用目安・方法をご案内しています。お客様に安心してご利用いただくため、信頼いただけるものづくりに取り組んでいます。