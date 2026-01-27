【2/28まで】シーホース三河メインオンラインショップ休止に伴う、ポイント利用・移行手続きについてのお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河グッズショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、公式グッズのオンライン販売について、お客様により分かりやすく、快適にお楽しみいただくため、下記の通りオンラインショップの運営体制を変更させていただきます。

■オンラインショップ運営体制変更について

現在、当クラブでは

- メインオンラインショップ- Bリーグオンラインショップ

の2つのECサイトでグッズを販売しております。

今後、より充実した商品展開を行うため、メインオンラインショップは2026年2月28日(土)24:00をもちまして休止いたします。

今後は、Bリーグオンラインショップのみ運営いたします。

■メインオンラインショップのポイントの取り扱いについて

保有されているポイントにつきましては、メインオンラインショップの休止後、失効することはございません。

Bリーグオンラインショップにてご利用いただけるクーポンへ交換させていただきます。

１. 2月28日(土)までにご利用いただく場合

- ポイントは 2月28日(土)24:00まで ご利用可能です- できる限り、休止前のご使用をお願いいたします

２. 2月28日(土)以降のポイントについて

2月28日(土)までに使い切れなかったポイントは、Bリーグオンラインショップで使えるクーポンとして付与いたします。

- 1ポイント＝1円分のお値引きクーポン- 3月15日(日)頃までに、順次メールにてご案内- クーポン有効期限：発行日より1年間

※クーポンは 1会計につき1回のみ使用可能です

※クーポンを分割してのご利用はできません

■ブースタークラブポイントについて

Bリーグオンラインショップでのご購入は、これまで通りブースタークラブポイントが付与されます。

今後も、ポイント交換特典やイベント参加などをぜひお楽しみください。