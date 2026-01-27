【現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA】出演者に「#推しメッセ(R)」を贈ろう！1/23より受付開始

【現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA】現役歌王JAPAN出演者に#推しメッセ(R)︎を贈ろう！

株式会社IW【現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA】現役歌王JAPAN出演者に#推しメッセ(R)︎を贈ろう！

2026年2月3日（火）に開催される『現役歌王 ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA』にて、推し広告(R)（センイル／応援広告）専門代理店サービス「センイルJAPAN（運営：株式会社IW）」が展開する「#推しメッセ(R)」の実施をいたします。

#推しメッセ(R)︎は、ファンが推しに応援メッセージギフトを贈ることができる新しい推し広告(R)︎（センイル／応援広告）です。

今回は、「現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA」出演アーティスト向けにあなたのスマホから推しへ応援メッセージギフトを贈ることができます。



事前に贈られたメッセージは、『現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA』が開催されるグランキューブ大阪 メインホール会場内のロビーと楽屋エリアに設置されたデジタルサイネージで表示されます。

さらに、終演後にはメッセージが一冊のデジタルブックにまとめられ、「現役歌王JAPAN」出演アーティストのもとへ届けられます。

今回は選べる2つのプランをご用意し、スペシャル応援プランご購入者には「オフショット画像」と「サンクスメッセージ動画」をプレゼントいたします！

#推しメッセ(R)︎でしか入手できない特別な特典をお届けしますので、ぜひお楽しみに！

センイルJAPANは“想いをカタチに”する新しい応援の形で、ファンと推しをつなぎます。

『現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA』を一緒に盛り上げましょう！

▼「【現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA】現役歌王JAPAN出演者に#推しメッセ を贈ろう！」特設ページはこちら

https://birthdayadjp.shop/products/genekikaojapan-all-star-dream-match-in-osaka-2026

▼推しメッセ(R)︎の詳細はこちら

https://birthdayadjp.shop/pages/oshi-messe-for-ent-lp

【企画概要】

サービス名：「#推しメッセ(R)︎」

イベント名：『現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA』

対象アーティスト：Masaya／TAKUYA／Juni／木本慎之介／Shin

実施期間：2026年2月3日（火）

会場：グランキューブ大阪 メインホール

掲出場所：会場内デジタルサイネージ ロビー・楽屋エリア 計2台

放映時間：開場～終演

※メッセージは繰り返し放映されます。

応援メッセージ受付期間：2026年1月23日（金）～ 2月1日（日）23:59

特典提供：2026年2月中予定（状況により多少遅れる場合がございます）

特設ページ：https://birthdayadjp.shop/products/genekikaojapan-all-star-dream-match-in-osaka-2026

主催：現役歌王JAPAN製作委員会

内容

1.ファンがスマホ等から応援メッセージギフトを購入&投稿

2.会場内のデジタルサイネージに表示

3.終演後、メッセージをまとめた「デジタルブック」を出演者へ送付

4.メッセージギフトの収益の大部分を推しに還元

5.オフショット画像とサンクスメッセージ動画などの特典あり（※プランによる）

今回の注目二大特典！

【スペシャル応援プラン購入者全員特典１.】オフショット画像

スペシャル応援プランをご購入の方には『オフショット画像』をプレゼント！

#推しメッセ(R)︎限定の貴重なオフショットをご用意しています！

【スペシャル応援プラン購入者全員特典２.】 サンクスメッセージ動画

スペシャル応援プランをご購入の方には、『推しアーティストからのお礼メッセージ動画』もプレゼント！

あなたの応援に対する、推しからのメッセージをお届けします！

【本企画のポイント】

推しへの想いが“見える化”される新体験

会場内に自分のメッセージが表示されることで、参加感・一体感を実感！

ファンの声が直接届く

ファンの応援メッセージを「現役歌王JAPAN」出演アーティストの楽屋や会場内に設置されたデジタルサイネージに配信！

イベント終了後に集まったメッセージを集約したデジタルブックを推し本人に直接届けることにより、アーティストにも読まれる可能性大！

選べる2つのプラン

「【現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA】現役歌王JAPAN出演者に#推しメッセ(R)︎を贈ろう！」では、以下の2つのプランをご用意しました。

受付期間である2026年1月23日（金）～ 2月1日（日）23:59の間のみ、ご購入いただけます。

スペシャル応援プランスペシャル応援プラン

価格：5,000円（税抜）

メッセージデザイン：ALL STAR DREAM MATCH in OSAKAバージョン（5,000円Ver.）

メッセージ表示時間：8秒

デジタルブック掲載順：優先掲載

追加特典：オフショット画像・メッセージ動画

ベーシック応援プランベーシック応援プラン

価格：3,000円（税抜）

メッセージデザイン：ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA（3,000円Ver.）

メッセージ表示時間：5秒

デジタルブック掲載順：通常掲載

追加特典：なし

【#推しメッセ(R)︎ 開発の背景】

センイルJAPANは、ファンが推しを応援するための広告「推し広告(R)︎（センイル／応援広告）」に特化した広告代理事業を専門としており、ファンの”応援を可視化”するサービスを行ってきました。

一方で、通常の広告掲出には審査や出稿までの時間がかかるうえ、推しアーティストなどに収益還元ができないという課題も抱えていました。

そこで開発したのが、メッセージギフト購入から最短10分以内*に会場内デジタルサイネージに反映される新システム「#推しメッセ(R)︎」です。

これにより、ファンの応援をリアルタイムで届けることが可能になりました。



手書きのファンレターやボードだけでなく、「スマホひとつで気持ちを届けられる“新たな応援の形”」として、本取り組みを展開していきます。

*『現役歌王JAPAN ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA』でのメッセージギフトは事前受付のみ、イベント当日に反映

【今後の展望】

これまでオリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット・BsGravityをはじめ、声優・アーティストの大橋彩香さん、シンガーソングライターのかのうみゆさんなどの公演にて、#推しメッセ(R)︎を実施し、ライブやイベントの現場で“推し”に想いを届ける、新たな応援体験を提供してまいりました。

今後も、アーティストやスポーツチームへの展開も予定しており、#推しメッセ(R)︎が新たなファン文化の一つとして広がっていくことを目指します。

ファンレターや推し広告(R)︎（センイル／応援広告）に次ぐ“第三の応援手段”として、より多くのファンと推しをつなぐ架け橋を提供してまいります。

▼推しメッセ(R)︎の詳細はこちら

https://birthdayadjp.shop/pages/oshi-messe-for-ent-lp

▼事務所向け資料請求用フォームはこちら

https://birthdayadjp.shop/pages/oshimesse-for-ent-form

▼「【Bsオリ姫デー2025】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000034238.html

▼「【10周年記念LIVE】大橋彩香さんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら

https://birthdayadjp.shop/blogs/birthday-ads/ohashi-ayaka-oshimesse-report

▼「【かのうみゆ Birthday LIVE『1999』】かのうみゆさんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000034238.html

【本件に関するお問い合わせ】

センイルJAPAN（運営会社：株式会社IW）

担当：加藤

メール：biz＠birthdayadjp.com

公式サイト：https://birthdayadjp.shop

特設ページ：https://birthdayadjp.shop/products/genekikaojapan-all-star-dream-match-in-osaka-2026