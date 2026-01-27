全国焼肉協会 青年部研修会にて「人が辞めない店舗組織の仕組みづくり」をテーマに講演を実施～人手不足時代を勝ち抜く。採用に頼らない“組織の土台づくり”を全国の店舗ビジネスへ展開～

研修会開催の背景

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

人材不足や定着率の低下が深刻化する中、飲食業界では単なる「採用」だけでなく“人が育ち、続く組織の仕組みづくり”が強く求められています。こうした課題意識のもと、当協会が培ってきた実践的なノウハウをもとに、明日から現場で活用できる具体的な手法を共有いたしました。

【開催概要】

主催： 全国焼肉協会(https://www.yakiniku.or.jp/) 青年部

対象： 全国の焼肉経営者、次世代リーダー、青年部会員

趣旨： 業界の次代を担う経営者の資質向上、および店舗運営における喫緊の課題解決を目的とした研修会。

講演概要：なぜ「忙しさ」ではなく「構造」で人が辞めるのか

講演では、「これからの人が辞めない店舗組織の仕組みづくりとは？」と題し、実際の飲食店・多店舗展開・フランチャイズ支援の現場事例を交えながら、以下の要点についてお話ししました。

人が辞める真因の解明： 離職の本質は「忙しさ」ではなく「組織構造」の不備にある

脱・属人化の組織設計： 特定の個人に依存しない“役割の見える化”

成長のサイクル： 「教える・任せる・育てる」を循環させるマネジメント

温度差の解消： 現場と経営の距離を縮めるコミュニケーション設計

仕組み化の定着： 教育・評価・対話を一過性で終わらせないための運用術

参加者の声：業態を超えて通用する“組織づくりの本質”

参加した若手経営者や次世代リーダーの方々からは、非常に高い関心が寄せられました。

「感覚論ではなく、構造として理解できた」

「店長育成やスタッフ定着にすぐ活かせる内容だった」

「焼肉業態に限らず、どの業態にも当てはまる本質的な話だった」

今回の反響を通じて、業種や規模を問わず、多くの組織が「自走する現場」を求めていることが改めて浮き彫りとなりました。

飲食業界から、すべての店舗・サービス業へ

今回の講演テーマは、飲食店にとどまらず、以下の分野においても共通する課題です。

・小売・サービス業全般

・多店舗展開企業、フランチャイズ本部

・中小企業・地域企業

・若手経営者・次世代リーダー育成 など

当協会では今後、飲食業界で培った「人が辞めない」「人が育つ」仕組みづくりの知見を活かし、他業界からの講演・研修依頼にも広く対応していく予定です。

今後に向けて

人材不足の時代だからこそ、採用や待遇改善だけに頼るのではなく、人が安心して働き、成長し続けられる“組織の土台づくり”が企業の命運を握ります。 当協会は本講演を契機に、業界・業種を越えた学びと実践の場を広げ、「人が辞めない組織」が当たり前になる社会の実現を目指してまいります。

講演・研修のご相談について

本テーマに関する、経営者向け講演／管理職・各種研修／組織づくり・人材育成研修 などのご相談は、業界を問わず随時受け付けております。

一般社団法人 これからの時代の・飲食店マネジメント協会 には、代表理事・山川博史 をはじめ、店舗ビジネスの現場経験を持つ専門家が100名以上 在籍しています。経営層向けの講演から、現場に即した実践型研修まで、組織の課題やフェーズに合わせたテーマ設計・講師アサインが可能 です。飲食業界に限らず、人・組織・育成に課題を感じている企業・団体様からのご相談も歓迎しております。

【団体概要】

名称： 一般社団法人これからの時代の・飲食店マネジメント協会

代表理事： 山川 博史

公式サイト：https://koremane.com/

名称： 農林水産省認可 事業協同組合 全国焼肉協会

会長：金 信彦

公式サイト：https://www.yakiniku.or.jp/