生成AI、導入したのに成果が出ない企業へ--3分診断で“業務生産性向上施策”を無料提案（株式会社コミクス）

株式会社コミクス回答内容を基に“業務生産性向上施策”をメールで無料提案

所要約3分の無料診断で、御社の生成AI活用度を可視化。回答内容を基に、業務生産性を上げる具体施策をメールで無料提案します。

株式会社コミクス（本社：渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、生成AIの導入・活用に課題を抱える企業向けに「生成AI活用無料診断アンケート」を公開しました。所要時間は約3分で、回答内容を基に当社の生成AI活用プロフェッショナルが、業務生産性向上に向けた具体的な施策案をメールで無料提案します。

無料診断アンケートはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010※本アンケートにご回答いただくと、御社の生成AI活用による業務生産性向上施策のご提案をメールでお送りします。

生成AIは「導入」よりも「定着・運用」で詰まる

生成AIは急速に普及する一方で、企業現場では以下のような“運用の壁”が発生しやすい状況です。

・ツールは導入したが、利用部門が限定され効果が見えない

・使い方が個人依存になり、再現性がない

・ガバナンス／情報管理／プロンプト管理が未整備

・何から着手すべきか（ユースケース選定・優先順位付け）が不明確

本アンケートは、こうした状況に対し「現状把握 → 優先順位付け → 最短で成果が出る施策の提示」までを、最小工数で行うことを目的に設計しています。

無料診断で受け取れる内容（例）

回答結果に応じて、以下の観点から“実行可能な施策”に落とし込んだ提案をメールで送付します。

・業務領域別の適用候補（バックオフィス／営業／マーケ／CS／開発 等）

・即効性の高い改善メニュー（テンプレート化、プロンプト標準化、レビュー導線など）

・社内展開の打ち手（教育設計、利用ルール、ガイドライン、権限管理）

・推進体制と運用設計（責任分界、KPI、定着施策、リスク管理）

・段階的ロードマップ（短期で成果→中期で横展開→長期で基盤化）

※上記は提案内容の一例です。実際の提案は、回答内容に基づき個別に整理してご案内します。

本アンケートの特徴

・所要時間：約3分で回答可能

回答結果を基に、株式会社コミクスの生成AI活用プロフェッショナルが無料で具体策をご案内

アンケートは株式会社コミクス内で作成・運用（識別・運用管理を含む）

・識別IDはコミクス側の識別に利用する項目で、フォーム上の案内に従いそのまま進められます

こんな企業におすすめ

* 生成AIを導入したが、効果が定量化できていない

* 現場での使い方がバラバラで、横展開できていない

* セキュリティやガバナンスが不安で活用が進まない

* どの業務から始めるべきか、投資対効果の見通しが立たない

* 生成AI活用を“施策”として推進する必要がある（責任者・推進担当）

【申し込み方法】

1. 上記の「無料診断アンケート」フォームにアクセス

2. 必要項目を入力（約3分）

3. 後日、回答内容を基にした「業務生産性向上施策案」をメールで受領

診断結果（施策例）のイメージ

この無料診断で受け取れる施策例のイメージは、以下のページでご確認いただけます。

受取りイメージ :https://script.google.com/macros/s/AKfycbxM5BsSB2fN1AlWJY5fPQxy3MZifFsxabGOyhkACnBFuHmfToaCzQmJwsJ4BeckmsAh/exec?id=1_BdoWWTPnIEAaPBbExdp-yx9xSiJk0e-

今後の展開

株式会社コミクスは、無料診断を入口に、企業ごとの課題に応じて以下を支援します。

○生成AI活用のユースケース設計／優先順位付け

○プロンプト資産化と運用設計

○教育・定着（現場導入）支援

○ガバナンス／情報管理の整備

○KPI設計・効果測定

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生